İYİ Parti ve HDP seçimlere tek başına girmeyi tartışıyor

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Henüz seçim iklimine girilmedi ama Ümit Özdağ ile yaptığı gizli anlaşma Kılıçdaroğlu’na duyulan güveni sarstı. Yüzde 2 oyu olan Ümit Özdağ’a biri İçişleri Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlık ve MİT’i veren Kılıçdaroğlu, yüzde 10 oyu olan HDP’ye ne verdi diye soruluyor.

İTTİFAKSIZ KAYBEDİYOR

Ama asıl sorun yerel seçimlere ilişkin yaşanacak. CHP 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara’yı İYİ Parti ve HDP ile yaptığı ittifak sayesinde kazandı. İttifaksız kaybediyor. 31 Mart’ta yerel seçimler var. CHP, ittifak yaptığı zaman kesin alacak diye bir tablo yok ama ittifak yapmadığı takdirde İstanbul ve Ankara’yı kaybediyor.

KARA KEDİ GİRDİ

CHP yerel seçimlere iki sıfır yenik çıkıyor.

1- CHP seçimlerde yaşanan yenilginin ve arkasından patlak veren Kılıçdaroğlu-İmamoğlu krizinin etkisiyle moral çöküntüsü yaşıyor. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu rakip konumuna düştüler.

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Mansur Yavaş ise seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu ile mesafeli. İkili görüşme yapmadılar, belediye başkanları toplantısında ise Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’na karşı mesafeliydi.

Başkanlar ile Kılıçdaroğlu’nun arasına kara kedi girdi.

GÜVEN SARSILDI

2- Kılıçdaroğlu’nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli anlaşma, yerel seçimlerde ittifak yapacak partileri bir değil iki kez düşünmek zorunda bırakıyor. Ahmet Davutoğlu, Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile gizli protokole ilişkin açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu’nu arıyor. Kılıçdaroğlu inkâr ediyor. Davutoğlu o bilgiye dayanarak yayına çıkıyor. “Kemal Bey’le görüştüm. Doğru değil” diyor. Sonra Kılıçdaroğlu arayıp “Öyle bir şey varmış” diyor. Davutoğlu, Faik Öztrak durumuna düşüyor. İkinci kez yanıltılıyor.

Meral Akşener’in ise gizli protokolden haberinin olmadığı söyleniyor.

İYİ PARTİ İTTİFAK YAPACAK MI

İYİ Parti yerel seçimlere tek başına girme ya da CHP ile bölgesel ittifak yapma arasında gidip geliyor. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu illeri geziyor, nabız tutuyor.

Meral Akşener, milletvekilleriyle toplantıda, “Belediye başkanlığını kazanmak kadar, Türkiye genelinde alacağımız oy önemli olacak. Yüzde 10’u yüzde 15 yapabilirsek AK Parti’nin alternatifi olabiliriz. Üçüncü yol açabiliriz. İYİ Parti üçüncü yoldur” diyor.

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Tabii Akşener’in önünde şöyle bir risk var. Yüzde 15 alamaz da yüzde 6’ya düşerse ne olacak?

Meral Akşener ilk günden hata yaptı. CHP’nin güdümüne girmese, HDP gölgesi partinin üzerine düşmese İYİ Parti yüzde 10’un çok üzerinde olabilirdi. Ama Meral Akşener buna cesaret edemedi.

CESARET EDEBİLECEK Mİ

Bu kez de CHP ile ittifak yapmadan seçimlere girme cesaretini gösterebilecek mi? Ondan emin değilim.

Bu konuda referansım Meral Akşener’in bizzat kendisi.

Akşener, “CHP’den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu” demişti.

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AKŞENER’DEN YENİ İTİRAF

Burada “Cesaret edemedik” cümlesinin altını çiziyorum. Çünkü Akşener, “Kumar masası” dediği 6’lı Masa’dan kalkıp 72 saat sonra tekrar oturmuştu ya, onun için de “Masadan kalktıktan sonra tekrar oturmama cesaretini gösteremedik” diyor.

Bunu bir itirafname gibi görebilirsiniz ama benim değinmek istediğim nokta farklı. İYİ Parti yerel seçimlere tek başına girmeyi tartışıyor ama Meral Akşener buna cesaret edebilecek mi, ondan emin değilim.

TÜRKİYE GENELİNDE İTTİFAK YOK

Şurası kesin.

1- İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile daha önceki gibi Türkiye genelinde bir ittifak yapmayacak.

2- En güçlü seçenek olarak il ve bölge bazlı ittifak görünüyor.

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İstanbul ve Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleme karşılığında bazı ilçelerin İYİ Parti’ye bırakılması isteniyor.

Ankara’da Etimesgut ve Gölbaşı ile CHP’nin elindeki Yenimahalle, İstanbul’da ise Şile, Üsküdar ve CHP’li bir belediye isteniyor.

İl bazında ise kesin bir karar verilmiş değil ama Manisa, Mersin, Balıkesir, Antalya gibi seçenekler üzerinde duruluyor.

Dediğim gibi ittifaklar konusunda İYİ Parti’de kafalar net değil. Meral Akşener’in tek başına girmeye cesaret edip etmeyeceği ise belli değil.

HDP NE YAPACAK?

CHP’nin HDP’siz İstanbul’u kazanması mümkün görünmüyor. Peki HDP bu kez CHP ile ittifak yapacak mı?

Kılıçdaroğlu’na verilen destek HDP’nin oylarını düşürdü.

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HDP özellikle İstanbul’da TİP’e karşı oy kaybetti. TİP yüzde 4 oy aldı. HDP 2018 seçimlerinde İstanbul’da yüzde 12 oy almıştı Yeşil Sol Parti yüzde 8’e geriledi. Ümit Özdağ ile yapılan ittifak Yeşil Pol Parti seçmeninin bir kısmının bölgede sandığa gitmemesine neden oldu.

SEÇİME TEK BAŞINA GİRMEK

Bu durumda Yeşil Sol Parti ne yapacak? Yeşil Sol Parti isminin tabanda tutmadığı düşünülüyor. Önce ismini değiştirecek. Sonra ittifak konusuna karar verecek.

HDP’nin yerel seçimlere tek başına girmesi üzerinde duruluyor.

İstanbul’u bilmem ama bölgede tartışmasız tek başına girecekler. İstanbul’da ittifak yapmama ihtimalleri de var.

CHP’YE İNTERNETTEN GENEL BAŞKAN SEÇİLMEZ

EKREM İmamoğlu’nun bugün beklenen çıkışı yapacağı yönünde haberler yapıldı. “Bir manifesto mu açıklayacak yoksa bir yol haritası mı ilan edecek?” denildi. İmamoğlu ekibi basın toplantısını yalanladı.

Ama İmamoğlu bir tweet atmakla yetindi.

Hatırlarsanız İmamoğlu,” “İktidar için değişim” adıyla bir web sitesi oluşturmuştu.

İLGİ GÖRMEDİ

İmamoğlu bu siteyi 1 milyon kişinin ziyaret edip 100 binden fazla görüş ve önerinin geldiğini açıkladı.

1- Bu başarı değil. Ünlü olmayan bir sanatçı dahi böyle bir sayfa açsa daha fazla ilgi görürdü. Bu da İmamoğlu’nun çıkışının toplumda yeterince destek bulmadığını gösteriyor.

2- “Toplum, CHP’de lider ve yönetimin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor” dedi.

DÜŞÜK PROFİLLİ KALDI

Ama CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklamadı.

CHP’de değişim, web sitesi açmakla olmaz. CHP’ye genel başkan internetten seçilmez. CHP kurultayında seçilir.

İmamoğlu, bu çıkışıyla ses getirmedi. Tam aksine düşük profilli kaldı.