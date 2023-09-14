İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’da aday çıkaracak mı

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Ankara ve İstanbul için muhtemel belediye başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. Ankara için Kürşad Zorlu, Koray Aydın ve Adnan Beker ismi gündeme geldi. İstanbul için Bilge Yılmaz ve Buğra Kavuncu ön plana çıktı. Dün İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu vardı. Partinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alındı. Ama bu yanıltmasın. İYİ Parti bu kararı almak zorundaydı. Ama iş aday belirlemeye gelince İstanbul ve Ankara’ya ayrı parantez açılacak. Çünkü İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da ilçelere talip.

CHP’DE TERSİ OLDU

Bu arada CHP’de paralel bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkan adaylıklarını onayladı. Neden onayladı diyorum?

Normalde belediye başkan adayını lider ilan eder. CHP’de tam tersi oldu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu adaylıklarını ilan ettiler. Mansur Yavaş, “Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi, yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim” dedi. Ekrem İmamoğlu, “İstanbul için bir kez daha yola çıkıyorum” diye açıklama yaptı.

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KILIÇDAROĞLU CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

CHP’li iki belediye başkanının açıklamasını CHP Genel Başkanı sokaktaki bir vatandaş gibi TV’lerin canlı yayınından öğrendi. İki başkan da Kılıçdaroğlu’nu önceden bilgilendirmediler. Başka bir partide olsa ihraç nedeni olur, ya da en azından kriz çıkardı ama Kılıçdaroğlu bunu sorun etmedi. Çünkü sorun edecek gücü kalmadı.

Kılıçdaroğlu’na da başkanların açıkladığı adaylıklarını onaylamak düştü.

CHP’li yetkililere bu durumu sordum. İki ayaklı yanıt verdiler.

1-Kılıçdaroğlu zaten bu iki ismin aday olmasını istiyordu.

2-Kılıçdaroğlu, tavanda İYİ Parti ile ittifak kurulamazsa, Yavaş ve İmamoğlu’nun yerelde Akşener’le ittifak kurmasını sağlamak için iki başkanın adaylıklarını hızlı bir şekilde ilan etti.

ABLANLA İTTİFAK KUR

3- Saraçhane mitingi öncesinde Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’e “Ablam” diyordu. Aralarındaki yakın ilişki biliniyor. Öyle ki, Akşener’in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’ydu. Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun adaylığını açıklayarak, “‘Hadi o zaman ablanla ittifakı kur’ dedi” yorumu yapıldı.

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İSTANBUL’DA İMAMOĞLU, ANKARA’DA YAVAŞ



BELLİ ki Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’deki gelişmeler hakkında bilgi alıyor.

Çünkü İYİ Parti’de her ilde aday çıkarma kararı alındı ama Akşener’in açıklamalarının aksine, İstanbul ve Ankara’da ittifaka kapılarını kapatmadığı söyleniyor.

İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacağı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleyeceği ancak ilçe belediye başkanlıkları için pazarlık yapacağı söyleniyor.

Ama asıl soru şu; “Tavanda olsun, yerelde olsun ittifak yapılsa da ittifak tabanda başarılı olacak mı?” Bunca hakaretten sonra, CHP ile İYİ parti seçmeni coşku halinde sandığa gidecek mi?

ÖZGÜR ÖZEL-KEMAL KILIÇDAROĞLU YARIŞI



ÖZGÜR Özel, cuma günü ‘tutum belgesi’ni açıklayacak ve CHP genel başkan adaylığını ilan edecek.

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Böylece Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na aday olmayacağı, Kılıçdaroğlu’nun karşısına değişimcilerin adayı olarak

Özgür Özel’in çıkacağı netleşmiş olacak.

Özgür Özel aday olacak ama asıl mücadele Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yaşanacak. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, ilk olarak 1 Ekim’de yapılacak olan İstanbul İl Kongresi’nde kapışacaklar.

İstanbul’u alan büyük kurultayda avantajlı hale gelecek. İstanbul İl Başkanlığı için ortak aday arayışları sonuç vermedi.

Canan Kaftancıoğlu’nun, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konusundaki çabaları da etkili olmadı. Arzu Çerkezoğlu göz doldurmadı. Cemal Canpolat’a ise Kılıçdaroğlu sıcak bakmayınca uzlaşma sağlanamadı. Kılıçdaroğlu adına müzakereleri Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yürütüyor. Uzlaşma sağlanamazsa ayrı ayrı adaylarla girilmesi gündemde.

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İstanbul’da sadece Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun isteği yeterli değil. Erdoğan Toprak da ciddi bir güç oluşturdu. Erdoğan Toprak nereye yönelirse onu kazandıracak isim haline geldi. Bir anlamda anahtar konumuna yükseldi.

ASIL BİLEK GÜREŞİ

Tekrar Özgür Özel konusuna dönecek olursak, CHP’nin büyük kurultayının 5 ya da 12 Kasım tarihlerinde yapılması planlanıyor. Kurultayda, Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışacak. Ama asıl bilek güreşi Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek.

Ben, Özgür Özel’in tavşan aday olduğu düşüncesine katılmıyorum. Özgür Özel’i hafife almıyorum. Zayıf aday olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel gücünü Kılıçdaroğlu’nun yanlışlarından alıyor. CHP’deki delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu deviremese dahi silkeleyeceği bir gerçek. Çünkü Kılıçdaroğlu hem seçimi kaybetti hem de seçimden sonra felaket yanlışlar yaptı. CHP’de ‘Kılıçdaroğlu kalsın’ diyen yok. Kerhen oy verecekler. Ama ‘Özgür Özel gelsin’ diyen de yok. CHP’de kafalar karışık.

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YARKADAŞ İMAMOĞLU’NA NEDEN ‘LİBOŞ’ DEDİ



Bu söz bana ait değil. Ayrıca insanlara istemedikleri lakaplarla hitap edilmesini de doğru bulmam. Ama bu liboş tartışmasının bir geçmişi var. Onu hatırlatmak istedim. Gazeteci Emin Çölaşan, Özal’a yakın gazetecilere “Liboş” diye saldırırdı. Özellikle de Mehmet Barlas’la sık sık polemiğe girer ve ona “Liboş” diye hücum ederdi. CHP’deki kurultay tartışmaları kızışınca, bu kez gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’na aynı dille yüklendi.

“CHP’yi değiştirecekmiş. Neyi değiştireceksin? Liboş liboş konuşuyor” dedi. Ekrem İmamoğlu, eski ANAP kökenli olduğu için mi yoksa CHP’de değişim taleplerinin arkasından hep liberaller çıktığı için mi Barış Yarkadaş, “Liboş liboş konuşuyor” dedi. Orasını bilmiyorum ama bu, “Liboş Ekrem” benzetmesi İmamoğlu’nun üstüne yapıştı.