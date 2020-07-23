İsyanım katilden kahraman yaratanlara

Ne zaman bir kadın cinayeti olsa sosyal medyada bir güruh harekete geçiyor. Katili kutsuyorlar. Öyle ki bir tek havai fişek patlatmadıkları kalıyor. Vahşi bir cinayete kurban giden kadını tekrar tekrar öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Ailesini perişan etmek için ellerinden geleni arkalarına bırakmıyorlar. Burada tekrarlamak istemediğim çirkinlikleri sergiliyorlar. Böylece Özgecan katledilirken, Ceren Damar cinayeti için zemin hazırlıyorlar. Emine Bulut’un kanı yerden kalkmadan Pınar Gültekin vahşetinin zeminini hazırlıyorlar. Katilin şahsında geleceğin katillerini kutsuyor, kahraman ilan ediyor, maktulün şahsında geleceğin kurbanlarını hazırlıyorlar. Tüm kadınların katledilmesi için gerekçeler hazırlıyorlar. Yok o saatte o kadın niye oradaymış, yok kadın şöyle yapmasa erkek böyle yapmazmış...
Katiller için gelecekte işlenecek katliamlar için şartları hazırlıyorlar. Öyle ki bir katil diğerinden daha vahşice katliamları işliyor. Giderek vahşet eşiği yükseliyor.
Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesinden sonra aynı şeyler yaşandı. Bir grup, Instagram’da “Cemal Metin Avcı yalnız değil” diye bir hesap açtı. Belli ki Cemal Metin Avcı yalnız değil. Çünkü o bir katil değil. Bunlar bir katil sürüsü. Benim isyanım da buna. Katillerden kahramanlar çıkaranlar, cinsiyetleri üzerinden ölümünden sonra da kadınları katletmeye devam ediyorlar. Ölümünden sonra bile kadınların hatıralarını kirletme cüretini kendilerinde buluyorlar. Benim isyanım buna. Belli ki mevcut mevzuat bunu engellemeye yetmiyor. Çağrım sadece katillerin değil, bu katliamı alkışlayanların da cezalandırılacağı bir düzenlemenin getirilmesi. Hem de gecikmeden.
İMAMOĞLU AYASOFYA’DA OLMAYACAK
AYASOFYA’nın açılışı nedeniyle cuma günü İstanbul’da tarihi bir ana tanıklık edilecek ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu o tarihte İstanbul’da olmayacak. İmamoğlu, Ayasofya’nın açılışı nedeniyle özel davetlilerin katılacağı cuma namazında Ayasofya’da olmayacak. İmamoğlu’nun cuma namazını Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde kılacağı söylendi.
Ayasofya’ya kim gidiyor, kim gitmiyor diye bir çetele tutma peşinde değilim. İsteyen gider, istemeyen gitmez. İsteyen cuma namazı kılar, istemeyen kılmaz. Benim yaptığım sadece tarihe tanıklık etmek. Zaten gazetecinin görevi de bu değil mi? 86 yıl sonra Ayasofya cami olarak ibadete açılıyorsa, sınırlı sayıda cuma namazı da Ayasofya’da olacaksa “Ekrem İmamoğlu da gidiyor mu” diye sormak benim görevim. Ayrıca İmamoğlu, Eyüp Sultan Camisi’nde Yasin okuyan, cuma namazı kılan bir siyasi figür olarak öne çıkmıştı. Yerel seçimlerde de muhafazakârlardan oy almayı başarmıştı. O nedenle İmamoğlu’nu merak ediyorum. Tunceli’nin Komünist başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu olsa sormazdım. Ekrem İmamoğlu’nun Ayasofya’nın açılışına katılmayacağı, Ankara’da Lozan’la ilgili bir toplantıya katılacağı haberleri üzerine İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’u aradım. İmamoğlu’nun Ayasofya’nın açılışına davet edilip edilmediğini sordum. “Davet edilmedik” dedi. İmamoğlu’nun cuma namazını Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde kılacağını söyledi. Lozan’la ilgili bir program olduğunu ama İmamoğlu’nun katılımının pek mümkün görünmediğini söyledi. İmamoğlu’nun Lozan toplantısına katılmayacağı izlenimi edindim. Daha çok CHP kurultayı için Ankara’ya gelen delegelerle temas halinde olacak. Ama Büyükşehir Belediyesi Ayasofya’nın açılışında bir sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem almış.
Murat Ongun’la görüştükten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçtim. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’a davetiye gönderildiğini söylediler. Murat Ongun’la konuştuğumuzda davetiye henüz ellerine ulaşmamıştı.
KILIÇDAROĞLU İLE CİHANER YARIŞACAK
CHP kurultayında Kılıçdaroğlu ile İlhan Cihaner’in yarışması kesinleşti. Sol kanadın bir bölümü tarafından desteklenen Cihaner, bugün saat 09.30’da CHP Genel Merkezi’nde düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak. Aytuğ Arıcı da yeterli imzayı tamamlarsa “Bu yarışta ben de varım” diyecek. Aytuğ Hoca Türkiye’yi adım adım dolaşıyor. Eğer kendini fazla kaptırmaz, Ankara’ya dönerse adaylık ihtimali var. Bu kurultayda Kılıçdaroğlu ile Cihaner yarışacak dedim. Biraz iddialı oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun seçim diye bir kaygısı yok. O daha çok manifesto üzerinde çalışıyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN MANİFESTOSU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kurultayın temasını sorduğumda “iktidar kurultayı” yanıtını vermişti. Yerel seçimlerde sağladığı başarı nedeniyle Kılıçdaroğlu tarihinin en güçlü kurultayına gidiyor.
CHP Lideri, PM’yi önemli ölçüde yenileyecek. PM’nin yarı yarıya değişeceği söyleniyor. “Bu oran yüzde 70’e çıkar” diyenler de var. Kılıçdaroğlu, yeni isimleri listesine alacak. Bir anahtar liste çıkaracak.
CHP Lideri, Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı yapma teklifini PM’den geçirmekte zorlanmıştı. Belediye başkan adaylarının görüşüldüğü PM’de ise 18 saat süren direnişle karşılaşmıştı. Kılıçdaroğlu, direnen değil uyumlu bir liste çıkarıp PM’yi ‘millet ittifakı’na göre şekillendirecek.
Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun “iktidara yürüyüş manifestosu” açıklayacağı söyleniyor
Kılıçdaroğlu’nun ülke sorunlarına çözüm için sosyal devleti önereceği ifade ediliyor.
İsyanım katilden kahraman yaratanlara
Ne zaman bir kadın cinayeti olsa sosyal medyada bir güruh harekete geçiyor. Katili kutsuyorlar. Öyle ki bir tek havai fişek patlatmadıkları kalıyor. Vahşi bir cinayete kurban giden kadını tekrar tekrar öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Ailesini perişan etmek için ellerinden geleni arkalarına bırakmıyorlar. Burada tekrarlamak istemediğim çirkinlikleri sergiliyorlar. Böylece Özgecan katledilirken, Ceren Damar cinayeti için zemin hazırlıyorlar. Emine Bulut’un kanı yerden kalkmadan Pınar Gültekin vahşetinin zeminini hazırlıyorlar. Katilin şahsında geleceğin katillerini kutsuyor, kahraman ilan ediyor, maktulün şahsında geleceğin kurbanlarını hazırlıyorlar. Tüm kadınların katledilmesi için gerekçeler hazırlıyorlar. Yok o saatte o kadın niye oradaymış, yok kadın şöyle yapmasa erkek böyle yapmazmış...
Katiller için gelecekte işlenecek katliamlar için şartları hazırlıyorlar. Öyle ki bir katil diğerinden daha vahşice katliamları işliyor. Giderek vahşet eşiği yükseliyor.
Pınar Gültekin’in vahşice katledilmesinden sonra aynı şeyler yaşandı. Bir grup, Instagram’da “Cemal Metin Avcı yalnız değil” diye bir hesap açtı. Belli ki Cemal Metin Avcı yalnız değil. Çünkü o bir katil değil. Bunlar bir katil sürüsü. Benim isyanım da buna. Katillerden kahramanlar çıkaranlar, cinsiyetleri üzerinden ölümünden sonra da kadınları katletmeye devam ediyorlar. Ölümünden sonra bile kadınların hatıralarını kirletme cüretini kendilerinde buluyorlar. Benim isyanım buna. Belli ki mevcut mevzuat bunu engellemeye yetmiyor. Çağrım sadece katillerin değil, bu katliamı alkışlayanların da cezalandırılacağı bir düzenlemenin getirilmesi. Hem de gecikmeden.
İMAMOĞLU AYASOFYA’DA OLMAYACAK
AYASOFYA’nın açılışı nedeniyle cuma günü İstanbul’da tarihi bir ana tanıklık edilecek ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu o tarihte İstanbul’da olmayacak. İmamoğlu, Ayasofya’nın açılışı nedeniyle özel davetlilerin katılacağı cuma namazında Ayasofya’da olmayacak. İmamoğlu’nun cuma namazını Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde kılacağı söylendi.
Ayasofya’ya kim gidiyor, kim gitmiyor diye bir çetele tutma peşinde değilim. İsteyen gider, istemeyen gitmez. İsteyen cuma namazı kılar, istemeyen kılmaz. Benim yaptığım sadece tarihe tanıklık etmek. Zaten gazetecinin görevi de bu değil mi? 86 yıl sonra Ayasofya cami olarak ibadete açılıyorsa, sınırlı sayıda cuma namazı da Ayasofya’da olacaksa “Ekrem İmamoğlu da gidiyor mu” diye sormak benim görevim. Ayrıca İmamoğlu, Eyüp Sultan Camisi’nde Yasin okuyan, cuma namazı kılan bir siyasi figür olarak öne çıkmıştı. Yerel seçimlerde de muhafazakârlardan oy almayı başarmıştı. O nedenle İmamoğlu’nu merak ediyorum. Tunceli’nin Komünist başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu olsa sormazdım. Ekrem İmamoğlu’nun Ayasofya’nın açılışına katılmayacağı, Ankara’da Lozan’la ilgili bir toplantıya katılacağı haberleri üzerine İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’u aradım. İmamoğlu’nun Ayasofya’nın açılışına davet edilip edilmediğini sordum. “Davet edilmedik” dedi. İmamoğlu’nun cuma namazını Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde kılacağını söyledi. Lozan’la ilgili bir program olduğunu ama İmamoğlu’nun katılımının pek mümkün görünmediğini söyledi. İmamoğlu’nun Lozan toplantısına katılmayacağı izlenimi edindim. Daha çok CHP kurultayı için Ankara’ya gelen delegelerle temas halinde olacak. Ama Büyükşehir Belediyesi Ayasofya’nın açılışında bir sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem almış.
Murat Ongun’la görüştükten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ile irtibata geçtim. Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’a davetiye gönderildiğini söylediler. Murat Ongun’la konuştuğumuzda davetiye henüz ellerine ulaşmamıştı.
KILIÇDAROĞLU İLE CİHANER YARIŞACAK
CHP kurultayında Kılıçdaroğlu ile İlhan Cihaner’in yarışması kesinleşti. Sol kanadın bir bölümü tarafından desteklenen Cihaner, bugün saat 09.30’da CHP Genel Merkezi’nde düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak. Aytuğ Arıcı da yeterli imzayı tamamlarsa “Bu yarışta ben de varım” diyecek. Aytuğ Hoca Türkiye’yi adım adım dolaşıyor. Eğer kendini fazla kaptırmaz, Ankara’ya dönerse adaylık ihtimali var. Bu kurultayda Kılıçdaroğlu ile Cihaner yarışacak dedim. Biraz iddialı oldu. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun seçim diye bir kaygısı yok. O daha çok manifesto üzerinde çalışıyor.
KILIÇDAROĞLU’NUN MANİFESTOSU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kurultayın temasını sorduğumda “iktidar kurultayı” yanıtını vermişti. Yerel seçimlerde sağladığı başarı nedeniyle Kılıçdaroğlu tarihinin en güçlü kurultayına gidiyor.
CHP Lideri, PM’yi önemli ölçüde yenileyecek. PM’nin yarı yarıya değişeceği söyleniyor. “Bu oran yüzde 70’e çıkar” diyenler de var. Kılıçdaroğlu, yeni isimleri listesine alacak. Bir anahtar liste çıkaracak.
CHP Lideri, Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı yapma teklifini PM’den geçirmekte zorlanmıştı. Belediye başkan adaylarının görüşüldüğü PM’de ise 18 saat süren direnişle karşılaşmıştı. Kılıçdaroğlu, direnen değil uyumlu bir liste çıkarıp PM’yi ‘millet ittifakı’na göre şekillendirecek.
Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun “iktidara yürüyüş manifestosu” açıklayacağı söyleniyor
Kılıçdaroğlu’nun ülke sorunlarına çözüm için sosyal devleti önereceği ifade ediliyor.