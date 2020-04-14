İstifa krizi nasıl çözüldü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın istifanın kabul edilmediği yönündeki açıklaması arasında geçen 148 dakikada kritik gelişmeler yaşandı.
Ama her şey Soylu’nun istifasını açıkladığı 21.24’le istifanın kabul edilmediğinin duyurulduğu 23.52 arasında sınırlı kalmadı.
Ayak sesleri 1 gün önceden hissedilen kriz, İçişleri Bakanı Soylu’nun istifa açıklamasıyla tırmandı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı kabul etmediği yönündeki açıklamayla sona erdi. Ancak her şey bu 148 dakika içinde başlayıp bitmedi. Öncesinde ve sonrasında kritik gelişmeler yaşandı. İşte saat saat istifa krizi:
Saat 20.00: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak sokağa çıkma yasağı sona ermesinden sonrasına ilişkin alınan önlemler hakkında bilgi veriyor. Soylu konuşmasını, “Sayın Cumhurbaşkanım, tedbirlere ilişkin bir talimatınız var mı?” sorusuyla bitiriyor. Erdoğan, “Süleyman sıkı tutun. Aman sıkı tutun” diyor. Görüşmeyi bitirmeden önce Süleyman Soylu, “Efendim, bir konu vardı” diye araya giriyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi üzerine yaşanan kargaşayı hatırlatıp “Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek yok. Sabırlı ol” karşılığını veriyor. Soylu, “Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum. Size sadakatim ömür boyu devam edecek. Hakkınızı helal edin” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sakın ha! Sakın! Biraz sabırlı ol” sözleriyle görüşme sona eriyor. İkinci bir temas olmuyor. Soylu istifa açıklamasını hazırlatıyor, telefonlarını kapatıyor, eşini yanına alarak İstanbul’a doğru yola çıkıyor.
Saat 21.24: İstifa açıklaması.
Soylu’nun istifa açıklaması daha önce talimat verdiği üzerine şahsi Twitter hesabına saat 21.24’te giriliyor. O saatte İçişleri Bakanı İstanbul’a doğru yola çıkmış bulunuyor. O andan itibaren hızlı bir telefon trafiği başlıyor. Ama Soylu telefonlarını kapattığı için doğrudan temas kurulamıyor.
Saat 23.52: İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soylu’nun istifasını kabul etmediği açıklanıyor. Ama henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Soylu arasında bir görüşme gerçeklemiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra istifasını geri alması için Süleyman Soylu üzerinde yoğun bir baskı oluşuyor.
KRİTİK GÖRÜŞME
İletişim Başkanlığı’nın istifanın kabul edilmediğine dair açıklamasına rağmen istifa konusu kesin bir şekilde netliğe kavuşmuyor. İstifa krizini sona erdiren görüşme ise 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece saat 01.30’da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu telefonla görüşüyorlar. Soylu, kendisini onurlandıran açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor. “Beni mahcup ettiniz” diyor. Ama “İstifa geri alındı” ya da “Bu iş nereden çıktı” şeklinde bir konuşma cereyan etmiyor. Soylu, sıkıntılarını aktarıyor. Siyasi sorumluluk almak adına istifa kararı aldığını söylüyor. “Biz siyasetçiler gelir gideriz. Önemli olan siz yıpranmayın, devletimiz bundan zarar görmesin” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Biraz sabır Süleyman, sabır” diyor. Soylu, iki yıl önce Trabzon’da istifa kararı aldığında da kendisine çok büyük destek verdiğini belirtip Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyor. “Çok sağ olun. Bize sahip çıktınız. Bizi etrafınıza topladınız. Hayatımın sonuna kadar size sadık kalacağım” diyor. Erdoğan bunları dinledikten sonra Soylu’ya çalışmalarından memnun olduğunu söylüyor. Kritik bir süreçten geçildiğini ve mücadelenin devam ettiğini anlatıyor. “Sen Bakanlar Kurulu toplantısına katıl. Ben Bakanlar Kurulu’ndan sonra açıklama yapacağım” diyor. Erdoğan ile Soylu arasındaki konuşma böylece sona eriyor.
KAFA KARIŞIKLIĞINI GİDEREN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı’nın istifayı kabul etmemesine ve gece yarısı gerçekleşen Erdoğan-Soylu görüşmesine rağmen dün öğle saatlerine kadar İçişleri Bakanı’nın istifa açıklamasının resmi internet hesabında durması, kafa karışıklığına yol açıyordu.
Saat 12.15: İçişleri Bakanı dün önce Twitter hesabından istifa açıklamasını kaldırdı. Ardından da sosyal medya hesabından “Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletimizin emanetinde atılan adımlarda, eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah” açıklamasını yaparak, belirsizliği sona erdirdi.
Soylu bu gelişmelerin ardından saat 15.00’te Bakanlar Kurulu’na katılarak bir de sunum yaptı.
BAHÇELİ’NİN GECE YARISI TWEET’İ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa açıklamasıyla birlikte gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilirken ‘cumhur ittifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrı da önem kazanmıştı. Çünkü hükümetin kuruluşunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Bahçeli’nin de terörle mücadeledeki başarısı nedeniyle Soylu’nun İçişleri Bakanı olmasını istediği söyleniyordu. Bir süredir sosyal medya hesabını kullanmayan Bahçeli gece saat 00.18’de “Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur” tweet’ini atarak krizin sonra ermesine katkı yaptı.
ERDOĞAN NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken bir de yönetim krizi yaşanmasına izin vermedi. 18 yıllık AK Parti iktidarı süresince birçok krizi ustalıkla çözen Erdoğan, Soylu’nun istifasıyla başlayan dalgalanmayı birkaç saat içinde yatıştırmayı başardı. Soylu, 18 Şubat 2018 tarihinde Trabzon’da istifa sinyali verdiğinde Erdoğan, “Seni ben atadım. Git işinin başına geç” demişti. Bu kez de “Biraz sabırlı ol Süleyman. Bakanlar Kurulu’na katıl. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapacağım” diyerek krizi çözdü.
İstifa krizi nasıl çözüldü?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın istifanın kabul edilmediği yönündeki açıklaması arasında geçen 148 dakikada kritik gelişmeler yaşandı.
Ama her şey Soylu’nun istifasını açıkladığı 21.24’le istifanın kabul edilmediğinin duyurulduğu 23.52 arasında sınırlı kalmadı.
Ayak sesleri 1 gün önceden hissedilen kriz, İçişleri Bakanı Soylu’nun istifa açıklamasıyla tırmandı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifayı kabul etmediği yönündeki açıklamayla sona erdi. Ancak her şey bu 148 dakika içinde başlayıp bitmedi. Öncesinde ve sonrasında kritik gelişmeler yaşandı. İşte saat saat istifa krizi:
Saat 20.00: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak sokağa çıkma yasağı sona ermesinden sonrasına ilişkin alınan önlemler hakkında bilgi veriyor. Soylu konuşmasını, “Sayın Cumhurbaşkanım, tedbirlere ilişkin bir talimatınız var mı?” sorusuyla bitiriyor. Erdoğan, “Süleyman sıkı tutun. Aman sıkı tutun” diyor. Görüşmeyi bitirmeden önce Süleyman Soylu, “Efendim, bir konu vardı” diye araya giriyor. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi üzerine yaşanan kargaşayı hatırlatıp “Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek yok. Sabırlı ol” karşılığını veriyor. Soylu, “Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum. Size sadakatim ömür boyu devam edecek. Hakkınızı helal edin” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sakın ha! Sakın! Biraz sabırlı ol” sözleriyle görüşme sona eriyor. İkinci bir temas olmuyor. Soylu istifa açıklamasını hazırlatıyor, telefonlarını kapatıyor, eşini yanına alarak İstanbul’a doğru yola çıkıyor.
Saat 21.24: İstifa açıklaması.
Soylu’nun istifa açıklaması daha önce talimat verdiği üzerine şahsi Twitter hesabına saat 21.24’te giriliyor. O saatte İçişleri Bakanı İstanbul’a doğru yola çıkmış bulunuyor. O andan itibaren hızlı bir telefon trafiği başlıyor. Ama Soylu telefonlarını kapattığı için doğrudan temas kurulamıyor.
Saat 23.52: İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soylu’nun istifasını kabul etmediği açıklanıyor. Ama henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Soylu arasında bir görüşme gerçeklemiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra istifasını geri alması için Süleyman Soylu üzerinde yoğun bir baskı oluşuyor.
KRİTİK GÖRÜŞME
İletişim Başkanlığı’nın istifanın kabul edilmediğine dair açıklamasına rağmen istifa konusu kesin bir şekilde netliğe kavuşmuyor. İstifa krizini sona erdiren görüşme ise 12 Nisan’ı 13 Nisan’a bağlayan gece saat 01.30’da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu telefonla görüşüyorlar. Soylu, kendisini onurlandıran açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor. “Beni mahcup ettiniz” diyor. Ama “İstifa geri alındı” ya da “Bu iş nereden çıktı” şeklinde bir konuşma cereyan etmiyor. Soylu, sıkıntılarını aktarıyor. Siyasi sorumluluk almak adına istifa kararı aldığını söylüyor. “Biz siyasetçiler gelir gideriz. Önemli olan siz yıpranmayın, devletimiz bundan zarar görmesin” diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Biraz sabır Süleyman, sabır” diyor. Soylu, iki yıl önce Trabzon’da istifa kararı aldığında da kendisine çok büyük destek verdiğini belirtip Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyor. “Çok sağ olun. Bize sahip çıktınız. Bizi etrafınıza topladınız. Hayatımın sonuna kadar size sadık kalacağım” diyor. Erdoğan bunları dinledikten sonra Soylu’ya çalışmalarından memnun olduğunu söylüyor. Kritik bir süreçten geçildiğini ve mücadelenin devam ettiğini anlatıyor. “Sen Bakanlar Kurulu toplantısına katıl. Ben Bakanlar Kurulu’ndan sonra açıklama yapacağım” diyor. Erdoğan ile Soylu arasındaki konuşma böylece sona eriyor.
KAFA KARIŞIKLIĞINI GİDEREN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı’nın istifayı kabul etmemesine ve gece yarısı gerçekleşen Erdoğan-Soylu görüşmesine rağmen dün öğle saatlerine kadar İçişleri Bakanı’nın istifa açıklamasının resmi internet hesabında durması, kafa karışıklığına yol açıyordu.
Saat 12.15: İçişleri Bakanı dün önce Twitter hesabından istifa açıklamasını kaldırdı. Ardından da sosyal medya hesabından “Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletimizin emanetinde atılan adımlarda, eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah” açıklamasını yaparak, belirsizliği sona erdirdi.
Soylu bu gelişmelerin ardından saat 15.00’te Bakanlar Kurulu’na katılarak bir de sunum yaptı.
BAHÇELİ’NİN GECE YARISI TWEET’İ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa açıklamasıyla birlikte gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilirken ‘cumhur ittifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tavrı da önem kazanmıştı. Çünkü hükümetin kuruluşunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Bahçeli’nin de terörle mücadeledeki başarısı nedeniyle Soylu’nun İçişleri Bakanı olmasını istediği söyleniyordu. Bir süredir sosyal medya hesabını kullanmayan Bahçeli gece saat 00.18’de “Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur” tweet’ini atarak krizin sonra ermesine katkı yaptı.
ERDOĞAN NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken bir de yönetim krizi yaşanmasına izin vermedi. 18 yıllık AK Parti iktidarı süresince birçok krizi ustalıkla çözen Erdoğan, Soylu’nun istifasıyla başlayan dalgalanmayı birkaç saat içinde yatıştırmayı başardı. Soylu, 18 Şubat 2018 tarihinde Trabzon’da istifa sinyali verdiğinde Erdoğan, “Seni ben atadım. Git işinin başına geç” demişti. Bu kez de “Biraz sabırlı ol Süleyman. Bakanlar Kurulu’na katıl. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapacağım” diyerek krizi çözdü.