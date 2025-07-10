İşte Türkiye modeli

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Sabah erken saatlerde Öcalan’ın çağrısı geldi. Öcalan, 27 Şubat’ta ilk çağrısını yaptığı için bu ikinci çağrı olarak kayıtlara geçti. Öcalan’ın çağrısını ayrıca analiz edeceğim. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grubunda ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin olarak verdiği mesajlara değinmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece ivme kazandıracak olan kapsamlı mesajlarını 12 Temmuz Cumartesi günü AK Parti kampında verecek.

ŞEHİTLERİMİZ HASSASİYETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasına şehitlerimizi anarak başladı. Buraya kadar her şey normal. Ama orada bir cümle kurdu. Aslında bu cümle yeni sürecin en önemli kriterini oluşturuyor. Erdoğan, ”Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur, olamaz” dedi.

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YENİ SÜRECİN ANAYASASI

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin olarak AK Parti’nin yetkili organlarında ve Kabine toplantılarında yapılan değerlendirmeleri aktarmaya çalışıyorum. Tabii bunlar benim kişisel çabalarımla elde ettiğim kulisler. Yeni sürecin gündeme geldiği her zeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetini incitecek hiçbir şeye izin vermeyiz” diyor. Bu cümle ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin anayasasıdır, ruhudur, özüdür. Bunun hem altını hem üstünü çizmek istedim.

SÜREÇ SABOTE EDİLİR Mİ

Şimdi gelelim Erdoğan’ın konuşmasındaki hassas vurgulara. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce bir uyarıda bulundu. “Bu hayırlı sürecin yol kazası yaşanmadan, karanlık mahfillerce sabote edilmesine fırsat vermeden en kısa sürede başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz” dedi. Geçmişte benzer süreçler çok kanlı bir şekilde sabote edildi. Ama bu kez başaramayacaklar. Çünkü o zaman askeri vesayet altında bir Türkiye vardı. Derin devlet ve CIA’nın maşası olan FETÖ süreçleri sabote ediyordu. Uluslararası konjonktür lehimize değildi. Bu kez iç ve dış konjonktür lehimize. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi geçmiş süreçleri yönetmiş olan güçlü bir lider var.

FARKLAR NELER

1- Vesayet odaklarından arınmış tek Türkiye var.

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2- Süreci güçlü bir lider olarak Erdoğan yönetiyor.

3- Geçen süreçlere muhalefet eden Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sürecin yanında,

4- CHP sürece karşı değil. AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti ile birlikte sürecin siyasi tabanı çok geniş. Öcalan, PKK’ya hâkim. Terör örgütü 12 Mayıs’ta silah bırakma ve fesih kararı aldı. Yarın Irak’ın Süleymaniye kentinde ilk silah bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Silahlar ateşe atılacak. Bir daha geri dönüşü olmaması için.

Bu göstergeler olumlu.

BAŞARACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu vatandaşlarımızın çok iyi bilmesini isteriz, terör duvarı yıkıldıktan sonra Allah’ın izniyle her şey çok daha farklı olacak. Daha fazla acının önüne geçilecek, bunun da kazananı Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla tüm Türkiye ve sonra bölgedeki kardeşlerimiz olacak” diye konuştu.

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İnşallah bu kez terör baronları kazanmayacak. Bu kez barışı isteyenler kazanacak.

TÜRKİYE MODELİ

Bu bizim tarihimiz açısından da bir dönüm noktası olacak. Evet biz PKK ile mücadeleyi kazandık. Vatanımızı böldürmedik. Ama şimdi yeni bir şeyi daha başarıyoruz. Bir süredir IRA ve ETA başta olmak üzere terör örgütlerini sona erdiren örnekleri paylaşıyorum. IRA’dan ETA’ya, GAM’dan Filipinler’deki MORO’ya, Kolombiya’daki FARC örgütüne kadar yapılan anlaşmaları madde madde yazıyorum. Büyük tavizler vermişler. Biz o tavizleri veremeyiz. Vermedik. Herhangi bir taviz vermeden PKK’nın silah bırakmasını ve kendini feshetmesini sağlıyoruz. Bu dünyada bir örnektir. Bunu Londra’da ya da Madrid’de değil; istikrarsızlığın, iç savaşların hâkim olduğu, dünyanın istihbarat servislerinin cirit attığı, Ortadoğu coğrafyasında yapıyoruz. Bunun adı Türkiye modelidir. Bu model dünyaya örnek olacaktır.

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İÇİMDEN GELMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e verdiği cevaplara ise değinmek istemiyorum. Çünkü Türkiye 50 yılına mal olan PKK terör örgütünü tasfiye ederken, günlük siyasete girmek içimden gelmedi.

ÖCALAN’IN MESAJI



Öcalan’ın mesajının bugün açıklanması bekleniyordu ama Kandil, 1 gün önceden sızdırdı. Önemli olan mesajın zamanlaması ve şeklinden ziyade içeriği. Kolay değil 50 yıllık kanlı bir örgütü tasfiye ediyoruz. Öcalan, ikinci çağrısını İmralı’da birlikte olduğu mahkûmlarla birlikte yaptı. Öcalan, 27 Şubat’ta yaptığı ilk açıklamada silah bırakma çağrısı yapmış ve PKK’nın kendisini feshetmesini istemişti. Peki ilk çağrı ile ikinci açıklama arasındaki fark ne?

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İKİSİ ARASINDAKİ FARK

Birincisinde örgütüne silah bırakma çağrısı yapan Öcalan vardı. İkincisinde ise PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı almasını sağlayan bir Öcalan var. Yani örgütüne sözünü dinletti. Silah bırakma kararını aldırttı. Bunu başardı. Öcalan şimdi ikinci aşamaya geçiyor. Silah bırakma kararının sıkıntıya girmeden uygulanmasını istiyor. Silah sonrası siyaset sürecini dizayn ediyor.