İşte Terörsüz Türkiye yasa teklifi

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DEM Parti tarafı bazı pürüzler olduğunu söylemişti. Pazar günü İmralı heyeti, Öcalan’la görüştü. Öcalan’ın “Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur” diye yaklaştığı açıklandı. Öcalan’ın “Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir” dediği ifade edildi. İmralı heyetinin döndüğü akşam kapsamlı bir çalışma yapıldı. Dün de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ve Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Birkaç noktada ortaya çıkan pürüzlerin olduğu ve bunların giderildiği söyleniyor. Türkiye’ye dönenlerin siyaset yapmasındaki kısıtlamaların çerçevesinin daraltıldığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında kurulacak olan komisyonun fonksiyonuna ilişkin düzenlemenin yapıldığı ifade ediliyor.

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ERDOĞAN’IN TALİMATI

Eğer bir aksilik olmazsa teklif, diğer partilerin de ortak teklifi olarak bugün Meclis’e sunulacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin çıkarılması talimatı var. Erdoğan, son dönemde yaptığı tüm konuşmalarda Terörsüz Türkiye konusunda kararlı mesajlar vermeye özel bir önem veriyor. “Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye menziline erişecektir” diye konuşuyor.

Terörsüz Türkiye konusunda çaba gösteren isimlerden biri olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yasal düzenlemenin partilerin ortak teklifi olarak Meclis’e gelmesini beklediklerini ifade etti. Süreç 15 Temmuz’da MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı sunumla birlikte yeniden ivme kazanmıştı.

KONJONKTÜR UYGUN

PKK’nın silah bırakması için geçmişte “Pişmanlık Yasası” ve “Eve Dönüş Yasası” çıkarıldı. İlk kez bir yasa çıkarılmıyor. Ama bu kez her şey farklı. Türkiye farklı. Askeri vesayet altındaki bir Türkiye yok. Sürecin mimarı “Gerekirse baldıran zehri içmeye hazırım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sürecin başarısı için tarihi bir rol oynuyor. İç ve dış konjonktür lehimize. ABD’nin desteği yanımızda. Irak ve Suriye’deki denklem de yanımızda. Öcalan sorumluluk üstlenmiş durumda. Un var, şeker var, yağ var; sıra helvayı yapmaya geldi.

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Peki yasal düzenlemede neler yer alıyor? Elbette ki madde madde ne olduğunu Meclis’e sunulduğunda göreceğiz. Ama bir çerçeve sunabiliriz.

YASA KİMLERİ KAPSIYOR

Yasal düzenleme üç kesimi kapsıyor.

1- Suriye ve Irak’taki örgüt mensupları.

2- Yurtdışındaki örgüt üyeleri.

3- Örgüt üyeliğinden dolayı mahkûm olanlar.

Peki yasal düzenlemede neler var?

1- Yasal düzenleme geçici olacak, yasa çıktıktan sonra örgüt üyelerine 6 ay içinde silahlarını bırakıp Türkiye’ye dönmeleri için çağrı yapılacak.

2- Silahlarını bırakanlar 3 yıl süreyle yeni bir suça karışmadıkları takdirde siyasi faaliyette bulunabilecekler.

ÖCALAN KAPSAM DIŞI

Bir de yasanın kapsamında olmayanlar var.

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1- Öcalan.

2- Sayıları 180 civarında olduğu söylenen Cemil Bayık ve Murat Karayılan başta olmak üzere Kandil’deki örgütün lider kadrosu.

3- Askerlerimizi ve polislerimizi şehit edenler.

SAYILARI KAÇ

Yasadan yararlanacak olan örgüt mensupları ağırlık olarak Kuzey Irak’taki kamplarda ve Suriye’de bulunuyor.

Kuzey Irak’taki örgüt mensuplarının sayısının 2 bin 800 kişi olduğu söyleniyor. Suriye’de Türk vatandaşı olan 1000-1500 civarındaki örgüt mensubunun ise Türkiye’ye gelmesinin önü açılmış olacak. Cezaevlerinde ise örgüt üyeliğinden dolayı yargılanıp mahkûm olmuş 3 bin 900 kişi bulunuyor.

İKİ MEKANİZMA KURULACAK

Bu sürecin koordinasyonu için iki önemli mekanizmanın kurulması öngörülüyor.

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1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında “Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu” kurulacak. DEM Parti bu kurulun isminde ve fonksiyonunda değişiklik yapılmasını istiyor.

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “İzleme Komisyonu” oluşturulacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın belirli sürelerde bu iki kurulu da bilgilendirecek.

YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yasa Meclis’ten geçtikten sonra örgüt üyelerine silahlarını bırakıp Türkiye’ye gelmeleri yönünde çağrı yapılacak.

Merkezi Kandil’de olan örgütün ağırlığının Kuzey Irak’ta olduğu biliniyor. Erbil’de ve Süleymaniye’de toplanma merkezleri oluşturulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinden sonra Erbil’e geçerek Mesut Barzani, Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani’yle, Süleymaniye’de ise Bafıl ve Kubat Talabani kardeşlerle görüşmüştü. Örgütün Kuzey Irak’taki kampları boşaltmaları ve silah bırakan örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye’deki merkezlerde toplanmasının 1.5-2 ayda tamamlanması hedefleniyor. MİT ve TSK ayrıca PKK’nın boşattığı kampları da kontrol edecek. Silah bırakanlar Erbil ve Süleymaniye’de kalacak, tekrar Kandil’e çıkmayacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Silah bırakma ve kampların boşaltılması süreci tamamlandığında MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Milli Güvenlik Kurulu’na bir rapor sunacağı ifade ediliyor. MGK’dan olumlu karar çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayacağı ve böylece örgüt mensuplarının Türkiye’ye gelişiyle ilgili sürecin başlayacağı ifade ediliyor.

HABUR YAŞANMAYACAK

Daha önceki süreçte Habur’da yaşanan görüntüler nedeniyle toplu olarak gelişlere izin verilmeyeceği söyleniyor. Habur rezaletinin yaşanmaması için örgüt mensuplarının ikili ve üçlü gruplar halinde değişik sınır kapılarından Türkiye’ye girişi sağlanacak.

GÜVEN-GÜVENCE

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yurtdışında bulunan Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi örgüt yöneticilerine de Türkiye’ye dönüş yolu açılacak. Eşzamanlı olarak cezaevindeki örgüt mensuplarının tahliye süreci başlayacak.

Bu süreç daha önceki düzenlemelerden farklı olarak dinamik bir süreç olacak. Süreç başarılı olursa yeni adımlar atılacak, başarısız olursa yeni önlemler devreye girecek. Yeni süreç “Güven-Güvence” denklemi üzerinden yürüyecek. Güven oluşursa güvence verilecek, güven iklimi bozulursa güvence askıya alınacak.

AYDINLIK GÜNLER GELİYOR

Uzun lafın kısası tarihi bir sürecin eşiğindeyiz. Türkiye önümüzdeki günlerde 50 yıllık terör prangasından kurtulacak. Aydınlık günler gelecek dostlarım. Aydınlık...