İşte İmamoğlu’nun 2028 stratejisi

Haberin Devamı

Taşlar yerine oturuyor, fotoğraf giderek netleşiyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu bugün saat 12.00’de Haliç Kongre Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıklayacak.

Burası CHP, CHP’de taşlar yerine oturmaz, sular durulmaz diyebilirsiniz.

Hep düşünürüm, CHP’yi ayakta tutan da belki de bu iç dinamiklerinin güçlü olmasıdır. Madalyonun diğer yüzünde ise CHP’nin topluma yetirince güven vermemesi de iç kavgaların, hiziplerin, tartışmaların yoğun yaşanmasına bağlı. Yani iki tarafı keskin bıçak durumu.

CHP’de ilçe kongreleri yapılıyor. 15 Eylül’den itibaren il kongreleri başlayacak. Kılıçdaroğlu mahalle delegelerinden sonra ilçe kongrelerini de kazanıyor. Ama Kılıçdaroğlu tek aday olarak girse dahi kurultayda ciddi bir direnişle karşılaşacak. Son kurultay hariç her kurultayda 400 civarında delegele muhalif kalırdı. Kılıçdaroğlu tüm ilçe ve il kongrelerini kazansa ve tek aday olarak girse dahi daha fazla oranda bir çizik yiyecek.

Haberin Devamı

DEĞİŞİM OLSUN AMA...

CHP’de delege, kurultay kazanmak seçim kazanmak anlamına gelmiyor. Bu tespiti yazdıktan sonra asıl meramımı anlatmak istiyorum.

1- CHP’de değişim istemeyen yoktur.

2- Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler dahi, Kılıçdaroğlu’nun değişmesi gerektiğine inanıyor.

3- Kılıçdaroğlu’nun bir takvim açıklayarak değişimin önünü açması gerektiğini savunuyorlar. Örneğin yerel seçimlere partiyi götürüp yerel seçimden sonra olağanüstü kurultaya giderek değişimi sağlayacağını ilan etmesi gibi.

4- Ama her değişim isteği Ekrem İmamoğlu gelsin anlamını taşımıyor.

İMAMOĞLU, İSTANBUL DEDİ

İlçe kongrelerinin de Kılıçdaroğlu’nun lehine sonuçlanması üzerine Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı kararını gözden geçirmeye başladı. 4 Ağustos tarihinde, “İmamoğlu rotayı İstanbul’a çevirdi” diye yazmıştım. Geçen süre zarfında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı daha ön plana çıkmaya başladı. Bu kararın alınmasında Kılıçdaroğlu’nun ilçe kongrelerini kazanmasının da etkisi oldu.

İMAMOĞLU’NUN STRATEJİSİ

Ekrem İmamoğlu, kaybedeceği CHP Genel Başkanlığı yarışına soyunmak yerine kazanacağını düşündüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talip olmayı tercih etti. Bugün saat 12.00’de basın toplantısı düzenleyip İBB adaylığını ilan etmesi bekleniyor. Ama CHP’de değişimin kaçınılmaz olduğu ısrarından da vazgeçmeyecek.

Haberin Devamı

İBB’Yİ KAZANIRSA NE OLUR

Ekrem İmamoğlu’nun tüm stratejisini İBB’ye tekrar kazanma üzerine kurduğu anlaşılıyor. İmamoğlu, seçime girip kazanacağına inanıyor. Zaten Kılıçdaroğlu da her defasında Ankara’da Mansur Yavaş’ın İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun tekrar aday olması gerektiğini ifade ediyor. İmamoğlu aday olduğu takdirde Kılıçdaroğlu engel olmayacağı yönünde açık çek veriyor. Kemal Bey böylece kurultayda güçlü bir rakipten kurtulmuş olacak. Canına minnet. Hem de İstanbul seçimlerine İmamoğlu ile, Ankara’ya Mansur Yavaş ile girerek yerel seçim iddiasını sürdürecek.

Peki Ekrem İmamoğlu, İstanbul’u yeniden kazanırsa istifa edip CHP Genel Başkanlığı’na aday olur mu?

Haberin Devamı

HEDEFİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Bu konuda genel eğilim; İmamoğlu’nun, İBB’yi kazanır ve eğer belediye meclisinde de muhalefet çoğunlukta olursa yerini güvendiği bir isme bırakıp CHP Genel Başkanlığı’na talip olacağı yönündeydi. İstanbul’u ikinci kez kazandığı takdirde önünde kimse duramaz. Adı Kılıçdaroğlu olsa dahi. Ama bu planda değişiklik olduğu anlaşılıyor.

EMANETÇİ ÖZGÜR ÖZEL

Ekrem İmamoğlu, eğer seçimi kazanırsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bırakmaz. CHP Genel Başkanlığı’na ise güvenebileceği bir ismi getirir deniliyor. Bu isim kim olabilir? İlk aşamada Özgür Özel’in ismi söyleniyor. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı, Özgür Özel CHP Genel Başkanı diye bir modelden söz ediliyor.

Haberin Devamı

Peki neden İBB’yi bırakmaz, neden CHP Genel Başkanlığı’na talip olmaz? CHP’nin başına güvendiği bir ismi getirir, o İBB’de devam eder...

2028 STRATEJİSİ

Ekrem İmamoğlu’nun asıl hedefinin cumhurbaşkanlığı olduğu biliniyor. İstanbul’da seçimleri kazandığı günden bu yana tek hedefi var cumhurbaşkanı olmak. Cumhurbaşkanı olmak için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı büyük bir güç olarak görüyor. Hem siyasi hem ekonomik olarak. O nedenle “CHP’nin başında güvendiğim bir isim olsun. 2028’de ise cumhurbaşkanlığına aday olayım” diye düşünüyor.

KAYBEDERSE NE YAPAR

2028 stratejisi kulağa hoş geliyor ama içinde ciddi açmazları var. Demirel’in dediği gibi, “Siyasette 24 saat uzun bir süredir”. Çok istediği halde bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olamadı. Şimdiden 2028’i planlamak mümkün mü? Bu hesaplar İmamoğlu’nun ikinci kez kazanması üzerine yapılıyor. Ya kaybederse? Bu ihtimal her geçen gün güçleniyor.

İmamoğlu eğer İBB’yi kaybederse ne yapar? O zaman CHP Genel Başkanlığı’na aday olur deniliyor. Kazansa da kaybetse de asıl hedefi cumhurbaşkanı olmak. CHP’nin başına geçip 2028’de cumhurbaşkanı adayı olmayı garanti altına almak isteyecek deniliyor.

Haberin Devamı

Tabii İstanbul’da seçimi kaybeden İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı seçimini kazanabilecek mi? CHP’yi kazansa bile 2028’de cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi?

PLANI NETLEŞİYOR

Bu köprülerin altından daha çok sular akar.

İmamoğlu’nun planı netleşiyor. İmamoğlu, CHP Genel Başkan adaylığından rotayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına çevirmiş durumda. Amacı önce İstanbul’u kazanıp 2028’de de cumhurbaşkanlığına aday olmak.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYI ARZU ÇERKEZOĞLU

Bu arada Canan Kaftancıoğlu siyasi yasağı nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığı için yeniden aday olmayacak. İstanbul İl Başkanlığı

CHP için çok önemli. Genel başkanlıktan sonraki önemli koltuklardan biri olarak görülüyor. Ayrıca kimin il başkanı olacağı kurultay açısından da önem taşıyor. Kılıçdaroğlu’nun DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu istediği söyleniyor.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA DESTEKLİYOR

Arzu Çerkezoğlu olursa Canan Kaftancıoğlu’ndan sonra CHP’yi İstanbul’da bir kadın temsil etmeye devam edecek. Ayrıca Çerkezoğlu’nu Canan Kaftancıoğlu’nun da desteklediği söyleniyor.

Arzu Çerkezoğlu da Canan Kaftancıoğlu’na benzer bir siyasi çizgiden geliyor. Gezi olaylarının liderlerinden biriydi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ile anlaşmaları zor görünüyor.