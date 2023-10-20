İsrail’in tampon bölge planı netleşiyor

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Ne farklı olacak? ‘Daha çok çocuk, daha çok kadın, daha çok sivil öldüreceğiz’ dese, bunda şaşırtıcı bir şey yok.

‘Hastane, okul, ekmek fırını demeden vurulmayacak yerleri vuracağız’ dese zaten İsrail onu her zaman yapıyor. Bu kez katliamının boyutlarını büyüttü.

Tabii ABD Başkanı Biden gider İngiltere Başbakanı Sunak 24 saat sonra İsrail’de olursa... Biden, İsrail’e destek için geldiğini söylerse, Dışişleri Bakanı Blinken, “Yahudi olduğum için buradayım” derse, hastaneyi vurup 500 kişiyi öldüren sanki İsrail değilmiş gibi İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail’i ziyaretinde “Tarifsiz, korkunç bir terör eylemine maruz kaldınız ve bilmenizi isterim ki Birleşik Krallık ve ben sizin yanınızdayım” derse İsrail her türlü zulmü yapar.

İsrail katliam yapıyor, medeni Batı destekliyor.

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O nedenle diyorum ki, Biden’ın İsrail’i ziyareti, katilin suç mahalline dönmesi gibi bir şey.

Çünkü sorun sadece İsrail sorunu değil, asıl sorun bu katliamı destek olan ABD.

SALAM DİLİMİ

Şimdi ikinci aşamaya geçiyorlar. Önce sınırlı bir kara harekâtından söz ediliyor. Hava operasyonlarıyla Gazze dümdüz edildikten, masum siviller katledildikten sonra, bu kez tanklarıyla, toplarıyla kara harekâtını başlatacaklar.

Kara harekâtını üçüncü aşama takip edecek. İsrail’in bu kez kara harekâtını yapıp, çekilmeyeceği söyleniyor.

Peki plan ne?

SİSİ PLANI AÇIKLADI

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bunun ipuçlarını verdi.

“Gazze’deki Filistinliler Sina’ya sürüldükten sonra sıra Batı Şeria’daki Filistinlileri Ürdün’e sürmeye gelecek” dedi.

Sisi bu plana itiraz etti. Filistinlileri, Sina bölgesine sürme çabasının Mısır’ı İsrail’e karşı bir savaşa çekmekle sonuçlanacağını söyledi.

Plan şu:

İsrail, Gazze’ye kuzeyden girmek için hazırlık yaptı. Gazze’ye girdikten sonra Refah Sınır Kapısı’nın da olduğu bir bölgeye bir daha çıkmamak üzere yerleşmeyi planlıyorlar.

Böylece Gazze’nin dünyaya açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nı da kapatacaklar. 10 kilometre derinliğinde, 41 kilometre uzunluğunda olan Gazze’yi daha da küçültecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda gösterdiği Filistin haritası daha da küçülecek.



Refah Sınır Kapısı’nın da içinde olduğu 10-12 kilometrelik alanı tampon bölge yapmayı planladığı konuşuluyor.

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BIDEN’IN ÇANTASI



ABD Başkanı Biden’ın, hastane katliamından sonra İsrail’e giderek destek verdiği için, Ürdün’de yapmayı planladığı dörtlü toplantı iptal olmuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah, Biden’la görüşmeyi reddetmişti. Eğer bu görüşme gerçekleşseydi Biden’ın, Mısır ve Ürdün devlet başkanlarına Gazze’den çıkarılacak 1 milyon Filistinli’nin Mısır ve Ürdün’e yerleştirilmesini önereceği söyleniyordu.

PLAN MASADA

Biden’la görüşme gerçekleşmedi ama bu planın rafa kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin “Gazze’deki Filistinliler, Sina bölgesine sürüldükten sonra sıra Batı Şeria’daki Filistinlileri Ürdün’e sürmeye gelecek” dediği plan hâlâ masada.

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TAMPON BÖLGENİN RİSKLERİ

İsrail, Gazze’de bir tampon bölge kurmak isteyebilir ama Gazze’de kalamaz deniliyor. Bu görüşü savunanlar, Gazze’nin altının birkaç kat tünellerden oluştuğuna dikkat çekerek “İsrail, o tünellerin üzerinde oturamaz. Tampon bölgeden ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalır” diyorlar.



Tampon bölgenin böyle bir riski var ama bu İsrail’in böyle bir planı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.

BUGÜN KARA SAVAŞI BAŞLAR MI?



ABD Başkanı Biden İsrail’den ayrıldıktan sonra kısa süreli bir ateşkesin ilan edilmesi bekleniyordu. Tam aksi oldu. İsrail, Biden’dan aldığı destekle savaşı daha da şiddetlendirdi.

Biden İsrail’den ayrıldıktan sonra ateşkes beklentisi yerini kara savaşına bıraktı. Bölgeden haber veren meslektaşlarımız da cuma yünü yani bugün kara savaşının başlayacağını söylüyorlar. Hamas’ın da kara savaşına hazırlandığı ifade ediliyor. Savaş giderek derinleşiyor.

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NETANYAHU KARARLI

Kara savaşı söz konusu olunca dikkat çekmek istediğim birkaç nokta var.

* İsrail günlerdir kara savaşı için hazırlık yapıyor. Hava desteğiyle birlikte ağır kayıplar verdirmesi bekleniyor.

* Hamas’ın saldırısı karşısında karizmasını çizdiren Netanyahu’nun yeniden güç kazanabilmek için kara savaşında kararlı olduğu söyleniyor.

HAMAS HAZIRLANIYOR

* İsrail geçmişte de kara savaşı yapmıştı. Ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmıştı.

* Kara savaşı kendi topraklarında verileceği için Hamas’ın ne yapacağı önemli olacak.

* Gazze’nin altını birkaç kat tünelle ören Hamas’ın, şehir savaşında tünelleri etkili bir silah olarak kullanması bekleniyor.

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* ABD, Vietnam savaşında da Vietnamlıların tünellerden yaptıkları karşı saldırılar nedeniyle ağır kayıplar verip çekilmek zorunda kalmıştı.

* Kara savaşı sadece Hamas’la sınırlı kalmaz. Hizbullah da savaşa girebilir beklentisi söz konusu.

* Türkiye başından beri savaşın Suriye ve Lübnan’a sıçraması, Hizbullah’ın, Haşdi Şabi’nin savaşa dahil olması tehlikesine dikkat çekiyordu. Kara savaşı bunu getirebilir.



SAVAŞ MUHABİRLERİNİ TEBRİK EDİYORUM



Biz her akşam CNN Türk ekranlarındaFulya Öztürk, Enver Kaptanoğlu, Halil Kahraman ve Emir Ünlü ile yayınlarda konuşuyoruz.

Ama CNN Türk’ten TRT’ye, Habertürk’e, A Haber’den NTV’ye, TV 100’den Haber Global’e, TGRT’den Anadolu Ajansı’na, Halk TV’ye kadar birkaç haber kanalının muhabirleri canları pahasına yayın yapıyorlar. Bir anda bir roket atılıyor, gazeteciler bir anda kendilerini bir sütrenin arkasına atıp kurtarmaya çalışıyor. Şimdiye kadar 10’u aşkın gazetecinin hayatını kaybettiği dikkate alınırsa Gazze savaşında görev yapan Türk gazeteciler çok zor şartlarda ama çok başarılı bir şekilde görev yapıyorlar.









İsimlerini yazamadığım meslektaşlarımdan başta özür dilerim. Canlı yayınlarını büyük bir dikkatle izlediğim meslektaşlarım Fulya Öztürk, Enver Kaptanoğlu, Halil Kahraman ve Emir Ünlü Çetiner Çetin, Hakan Öztürk, Osman Terkan, Emre Karaca, Mücahit Topçu, Adem Metan, Volkan Kayalar, Emre Diner, Emine Kavasoğlu, Ata Gündüz Kurşun, Ebru Balıkçı, Sertaç Murat Koç, Sema Akbulut, Ahmet Bağış, Turgut Alp Poyraz, Damla Bürçeler, Çağlar Öztürk, İsmail Coşkun, Mehmet Akif Ersoy, Sümeyye Ubayta’yı yürekten tebrik ediyorum. Türk basınının onur kaynağı oldular...