İsrail’in Suriye’deki dinleme sistemleri vuruldu

Gelen ekibin yanında arama ekipmanları vardı. Herhangi bir çatışma yaşanmadı ama bir askeri kışlada 2 saat süreyle arama yapıp ayrıldılar. Peki neyi aradılar?

İsrail’in Şam’ın güneyindeki El-Mane Dağı yakınlarında gözetleme ve dinleme sistemleri kurduğu tespit edildi. İsrail’in dinleme ve gözetleme sistemleri imha edildi. İsrail’in askeri kışlada dinleme ve gözetleme cihazlarına ilişkin arama yaptığı söyleniyor

İsrail eş zamanlı olarak savaş uçakları ve SİHA’larla Şam’ın güneyindeki hedeflere yönelik 8 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda Suriye askerlerinin şehit olduğu söyleniyor.

Bunlar yaşanırken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da Şam’daki uluslararası fuar açılışında konuşuyordu.

SURİYE DİKEN ÜSTÜNDE

Suriye bir yandan küllerinden yeniden doğmaya çalışıyor diğer yandan ise İsrail, bu ülkeyi istikrarsızlaştırmak için saldırılar düzenliyor. İsrail bir yandan güneyde Dürzileri, kuzeyde ise SDG-PKK’yı kışkırtmak için tüm imkânlarını kullanıyor.

Suriye’de ya Türkiye ve yeni Suriye yönetiminin istediği olacak, huzur ve güven sağlanacak. Suriye devleti tekrar tarihteki yerini alacak ya da İsrail’in hedeflediği olacak Suriye yeniden iç savaş girdabına sürüklenecek.

Netanyahu, ağzından baklayı çıkardı. “Suriye’de aslında kiminle mücadele ettiğimi biliyorum” dedi. Ama Suriye’de mücadele ettiği Türkiye değil, Türkiye’nin gölgesi. O daha Türkiye’nin gücünü görmedi.

ADINI MERYEM KOY

İsrail’in Gazze’de katlettiği gazetecilerden biri de Meryem ebu Dakka idi.

Gazze’de yaşanan dram, açlıktan ölen bebekler Meryem’in objektifinden dünyaya duyuruluyordu.

Katliamlarını sonlandırmayan İsrail, bunların duyulmasını, bilinmesini istemedi.

Meryem’i susturarak katliamlarının duyulmayacağını düşündü.

Hastanedeki çocukları haber yaparken Meryem’i hedef aldı. Meryem gibi Gazze’nin sesi olan gazetecileri hedef aldı. Bombalarla onları katletti. Onlardan geriye parçalanmış fotoğraf makineleri, mikrofonları, kalemleri kaldı.

Meryem bir anneydi. Öyle ki gece yarısı dahi gelse oğlu Gays’a hikâyeler anlatırdı.

VASİYETİ

Meryem bir vasiyet bıraktı oğluna, “Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı verirsin” dedi. Adı Meryem ama o bir melek. Meryem’i ve Meryem gibi Gazze için canını veren gazetecileri unutmamamız gerekiyor.

Filistinli gazeteciler, “Bizi unutmayın” diyor.

Söz veriyorum onları unutmayacağız.

Aliye İzzet Begoviç ne demişti: “Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey, düşmanların sözleri değil dostların sessizliği olacaktır.”

MECLİS KOMİSYONUNA ÖNEMLİ UYARI

“Terörsüz Türkiye” sürecinin önemli aşamalarından biri Meclis’te komisyon kurulmasıydı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un çabalarıyla kurulan komisyonun siyasi temsil oranı yüksek. Terörsüz Türkiye sürecinin Meclis tarafından sahiplenmesi açısından ise değerli. Sürece anlamlı katkılar yapan komisyon dinleme sürecini tamamlıyor, bundan sonraki aşama PKK’nın silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin hukuki alt yapının hazırlanması.

İŞLEVSİZ KALIR

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk toplantıda komisyonun çerçevesini çok net olarak çizdi. Bu komisyonun görevinin PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecindeki hukuki zemini hazırlamak olduğunu belirtti. Bu komisyonun Kürt sorununu çözme ya da Türkiye’nin demokratikleşmesi yönünde çalışmaları yapmak gibi bir görevinin olmadığını belirtti. CHP bu komisyonu Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarının bırakılması için bir zemin olarak kullanmak isteyecektir. Zaten o yönde bir teklif sundular. Ya da DEM Parti, Kürt sorununun çözümünü isteyebilecektir. Ama bu komisyonun görevi değil. Onlar için ayrı komisyonlar kurulabilir. Eğer bu komisyon amacının ötesinde işler yapmaya soyunursa o zaman yapması gereken hukuki düzenlemeleri de yapamaz. Böylece işlevsiz kalır. Dağılır gider.

KOMİSYONUN DAĞILMASI

Komisyonda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın, Can Atalay kararından korsan yemin töreni yapan teğmenlerin disiplinsizlik nedeniyle TSK’dan ihracına, Ekrem İmamoğlu’nun avukatının tutuklanmasından kayyum uygulamalarına, hakim ve savcılar için coğrafi teminata kadar birçok konuyu aynı çuvalın içine doldurup, komisyonun gündemine taşıması gibi.

Bu komisyonun önündeki en büyük handikap, görev tanımının dışına çıkmak olur. Biz bunu geçmiş süreçlerde yaşadık. Bunların hepsini çözemiyoruz o zaman bu komisyona ne gerek var denilebilir. Bu komisyonun dağılması iyi olur mu? Bu aşamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın yaptıkları itiraz yerinde oldu.

HÜSEYİN YAYMAN’IN UYARISI

Hüseyin Yayman daha önceki çözüm süreçlerinde akil insanlar heyetinde yer almış, “Türkiye’nin Kürt Sorunu Hafızası” gibi değerli bir çalışmaya imza atmış bir entelektüel. Bir anlamda bu süreçlerin hafızası.

Hüseyin Yayman’ın, “Bu komisyonun adı ‘Kürt sorununu çözme’ komisyonu değildir. Kayyum meselesini ya da diğer hukuksal sorunları çözme komisyonu da değildir. Gerekirse bunlar için Meclis başka komisyonlar kurulabilir. Bu komisyonun tarihi misyonu Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır. Tarihin dönüm noktasında böyle bir fırsat heba edilmemelidir” uyarısı çok önemli.