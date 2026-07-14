İsrail, Suriye’de toprak satın alıyor

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Bunu sadece Yahudi zenginlere bırakmamışlar, Siyonist fonlar oluşturmuşlardı. En meşhuru Yahudi Ulusal Fonu’ydu. Dikkat çekmemek için değişik yöntemleri kullanıyorlar, Batı ülkelerinin vatandaşı olan zengin Yahudiler üzerinden arazi satın alıyorlardı. Şamlı, Lübnanlı, Beyrutlu büyük toprak ağalarından da alıyorlar, küçük çiftçilerin topraklarını satın alıyorlar, İngiliz yönetimi ise onları destekliyordu. Osmanlı yönetimi Siyonistlere toprak satışını engellemek için çeşitli tedbirler aldı ama Siyonist fonlar farklı yöntemlerle toprak alımını sürdürdü. Bu oranın yüzde 6-7 civarında olduğu söylenir ama İngiliz manda yönetiminin tahsis ettiği devlet arazileri gündeme getirilmez.

DERA, SUVEYDA VE KUNEYTRA

İsrail, toprak satın alarak yerleşme ve bulunduğu alanı genişletme projesini Suriye’de uyguluyor. Filistin topraklarını işgal etmeden önce toprak satın almışlardı, bu kez aynı yöntemi Suriye’de devreye soktular. Zaten Suriye’nin bir kısmı İsrail işgali altında. Golan Tepeleri’ndeki işgallerini her geçen gün büyütüyorlar. İsrail Savunma Kuvvetleri’ne bağlı güçler, Dera, Suveyda ve Kuneytra başta olmak üzere Suriye’nin güneyindeki birçok bölgede askeri olarak varlığını gösteriyor. Bu kapsamda keşif, gözlem ve devriye faaliyetleri adı altında birçok noktada kontrol noktalarına sahipler.

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FİLİSTİN’DEKİ YÖNTEM

İsrail bununla yetinmiyor. Aynen Filistin topraklarında uyguladığı yöntemleri bu kez Suriye’de devreye sokmaya başladı. İşgalle yetinmeyen İsrail, Suriye’nin güneyinde toprak satın alarak kendi varlığını burada kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Sahadan gelen bilgiler, İsrail’in Mayıs 2026’dan beri Suriye’nin güneyinde arazi satın aldığı yönünde. Son aylarda arazi satın almalarını hızlandırmışlar. Özellikle de Suriye sınırından 15 km derinliğine kadar olan araziler için Dera ve Kuneytra’da muhtarlar, bölgenin ileri gelenleri ve gayrimenkul ticareti yapan kişilerle görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor.

BATILI ÜLKE VATANDAŞLARI



Filistin’de uluslararası Siyonist fonlar üzerinden alımlar yapmışlar, dikkat çekmemek için Batılı ülkelerdeki zengin Yahudilere ayrıca alım yaptırmışlardı. Arazi satın almaları uluslararası Siyonist birlikleri organize etmişti. Suriye’de de aynı yöntemi uyguluyorlar. Çift koldan çalışıyorlar. Yabancı uyruklu Yahudiler üzerinden büyük ölçekli tarım arazilerini satın alıyorlar. Bu yabancı şahıslar için özellikle Kanada, Avustralya ve İngiltere vatandaşlarını kullanmayı tercih ediyorlar. Gördünüz mü yöntem aynı yöntem, akıl aynı akıl ve hedef Filistin’de olduğu gibi aynı.

MAALESEF

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İsrail’le Birleşik Arap Emirlikleri arasında ilginç bir ilişki var. BAE, İsrail’le “İbrahim Anlaşmaları”nı imzalayan ilk Müslüman Arap ülkesi. Suriye’de bu yılın haziran ayından itibaren İsrail’in işgal altında bulundurduğu Golan Tepeleri ve civarından Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları üzerinden toprak alındığı haberleri yoğunlaşmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları zengindir. Dünyanın en lüks yerlerinde mülkleri vardır. Dünyanın üzerinde hiçbir yer kalmadı da İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri ve onun civarından toprak almaya mı sıra geldi?

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları üzerinden Suriye’de toprak satın alınmasının arkasında İsrail sermayesi olduğu belli. Şu da olabilir. Bir emlak şirketi Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları üzerinden arazileri satın alır, İsrail de onlardan satın alır.

PARANIN GÜCÜ

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İsrail, Suriye’deki arazi satın almalarında paranın gücünü öyle etkin bir şekilde kullanıyor ki tarım alanında yatırım yapmak istediğini iddia eden iş insanları Dera ve Kuneytra’daki arazileri değerinin çok üstünde fiyatlarla satın alıyor. İsrail’in planı öyle sinsice işliyor ki bazı Dürziler ve Nusayriler tarafından da tarıma ve ev yapımına uygun olmayan arazilerin dahi satın alınmaya çalışıldığı gözleniyor.

Bu işleri emlakçılar ve arazi simsarları üzerinden yürütüyorlar. Tarım arazisi dersen, tarıma elverişli değil. Ev yapacak dersen, ev yapmaya uygun değil. Peki bu arazileri değerinin üzerinden niye satın alıyorlar? Arazilerin tescillerini ise mutlaka ama mutlaka noterler üzerinden yaptırıyorlar. Niye? Resmi kayıtlara girsin diye.

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TEHDİT EDİYORLAR



Golan Tepeleri, Suriye’nin su kaynaklarının olduğu, en verimli arazilerin bulunduğu bölge. Arazilerini satmayan Suriyeliler de var. Arazisini satmak istemeyenlere yüksek miktarda para teklif ediyorlar. Hâlâ direnenler varsa bu kez tehditler devreye giriyor. “İsrail Ordusu zaten söz konusu arazilerin bulunduğu bölgeyi kontrol edecek. Siz arazinizi satın ama yine arazilerinizin içinde yaşamaya, tarım yapmaya devam edin. Eğer satmazsanız İsrail zaten burayı tamamen işgal edecek. O zaman hiçbir şeyiniz kalmayacak” diye baskı yapıyorlar.

PEYNİR DELİKLERİ

Bu ticari bir iş değil. Yoksa ticareti iyi bilen Yahudiler, o arazileri yarı fiyatına almayı bilirler. Bu tamamen stratejik bir tercih. Önemli olan para değil, Suriye topraklarının satın alınması. İsrail işgalinin toprak satın almalarla genişletilmesi ve kalıcı hale getirilmesi. Filistin toprakları kaşar peynirinin içi gibidir; delik, deşik. İsrail önce küçük bir yeri ele geçirir, sonra orayı genişletir. Peynir deliklerini bu kez Suriye’de uygulamak istiyorlar. Golan’dan, Dera’dan, Kuneytra’dan toprak satın alarak kanser hücreleri gibi Suriye topraklarına yerleşip sonra bunları aynen Filistin’de olduğu gibi adım adım genişletmeyi hedefliyorlar.

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TOPRAK SATIŞI YASAKLANMALI

Bunun önlemek için Suriye devletinin acilen bölgede arazi satışlarının ikinci bir emre kadar yasaklaması gerekiyor. Yoksa bir yandan işgalle diğer yandan toprak satın almalarla İsrail, Suriye topraklarındaki işgalini genişletmeye ve kalıcı hale getirmeye çalışıyor.