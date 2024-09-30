İsrail Lübnan’a giriyor sırada kim var

Haberin Devamı

İsrail’in 2006 savaşında Lübnan’dan geri çekilmek zorunda kaldığı yenilgisinden dersler çıkardığı anlaşılıyor.

Gazze’den sonra Lübnan’a yönelirken farklı bir savaş stratejisi uyguladı.

Savaşı bölgeye yaymaya kararlı olduğu anlaşılan İsrail’in kullandığı savaş taktikleri farklı ama strateji aynı.

İRAN, HAMAS VE HİZBULLAH KARTI

Gazze’ye bu strateji ile girdi, Lübnan’a bu strateji doğrultusunda saldırıyor, sırada Suriye var. Bu stratejiye göre Suriye’ye de girecek. Bu strateji ne? İsrail, ben Hamas ve Hizbullah’la savaşıyorum diyor. Netanyahu bunu BM kürsüsünden söyledi. ABD kongresinde İran’ı hedef aldı. Amerikalılara, İran’a karşı sizin adınıza ben savaşıyorum dedi. İran kartını kullanıyor ve Hamas’la ve Hizbullah’la savaşıyorum diyor.

Bu süreci maddeler halinde yazmak istiyorum.

Haberin Devamı

LİDER KONSEPTİ

1- İsrail, Hamas’ın lideri İsmail Haniye’yi İran’da, Hizbullah lideri Nasrallah’ı ise Beyrut’ta vurdu. Hizbullah’ın ilk halkasını oluşturan yönetiminin tamamını etkisiz hale getirdi. Buna lider konsepti deniliyor.

HİZBULLAH’IN BEYNİNE SIZMIŞ

2- Hizbullah komutanlarının kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlaması, Beyrut havaalanının sistemine girilmesi, Hizbullah yöneticilerinin tamamının nokta atışlarla ortadan kaldırılması, İsrail’in, Hizbullah’ın beynine, karar organlarına ve ikmal hatlarına sızdığını gösteriyor.

İRAN’IN KALBİNE GİRMİŞ

3- Haniye suikastı ve İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopterinin düşürülmesi ise bize İsrail’in, İran’ın kalbine girdiğini gösteriyor.

4- Peki Hizbullah’ın beynine, İran’ın kalbine kadar sızan, Hamas lideri İsmail Haniye’yi Tahran’da ortadan kaldıran İsrail, 7 Ekim saldırısını haber alamadı mı?

ORTADOĞU’NUN PEARL HARBOR’U

5- Bu durum bizim 7 Ekim saldırısını yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor. Bu aşamada ne faydası var denilebilir ama 7 Ekim, Ortadoğu’nun Pearl Harbor’u ve 11 Eylülü’dür. Mısır İstihbaratı’nın 2 gün önce verdiği istihbarata, CIA içindeki bir birimin yaptığı uyarıya rağmen Mossad 7 Ekim’i haber alamadı mı?

6- İngiliz istihbaratı ile işbirliği içindeki ABD derin devleti, 2’nci Dünya Savaşı’na ABD’yi sokmak için Pearl Harbor baskınında tüm haber alma kanallarını susturup, Japonların baskını gerçekleştirmesini sağladı. Böylece ABD, savaşa girmek zorunda kaldı. Sonuçta savaş batının lehine sonuçlandı, ABD, dünyanın yeni patronu oldu.

Haberin Devamı

İKİZ KULELER’İN VURULMASI

7- 11 Eylül’de İkiz Kuleler’in vurulması ise soğuk savaş sonrası ABD’nin Afganistan ve Irak işgali başta olmak üzere bölgeyi dizayn etme imkânını verdi.

Dönemin CIA Başkanı John Tenet, ikiz kulelere uçağın çarptığı haber verildiğinde, “Pilotluk eğitimi alan iki Arap mı yaptı?” diye sormuştu.

8- 7 Ekim saldırısına bu gözle baktığımızda ise İsrail, 7 Ekim üzerinden başta ABD olmak üzere batı dünyasının sınırsız desteğini sağladı. Gazze’ye girdi. Şimdi Lübnan’a saldırıyor, ardından Suriye ve İran olmak üzere savaşı bölgeye yayıyor.

ABD-İSRAİL ORTAK YAPIMI

9- Bu plan ABD-İsrail ortak planı. 7 Ekim’den sonra ABD savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’e gelmesi, sadece İran için değildi. Bu savaşın ABD-İsrail ortak yapımı olduğunu göstermek içindi.

Haberin Devamı

10- ABD ile İsrail rol dağılımı yaptı. İsrail, katliam yaparken ABD onun korumasını üstlendi. Ateşkes planları ile kamuoyunu oyalama görevini üstlendi. Bir yandan ateşkes çağrısı yaparken diğer yandan sınırsız olarak silah ve para desteği sağladı.

11- Netanyahu’nun ABD kongresinde 72 kez ayakta alkışlanması onu Gazze’den sonra Lübnan’a yönelmeye teşvik etti. “Amerikan seçimleri sonuçlanana kadar elini çabuk tut” denildi. Soykırım suçundan dolayı tutuklanıp yargılanması gereken Netanyahu, BM’de konuşmaya gitmeden önce kaldığı otel odasından Nasrallah operasyonunun düğmesine bastı.

LÜBNAN’DAN SONRAKİ HEDEF NERESİ

12- Şimdi gelelim 10 puanlık uzmanlık sorusuna. İsrail’in bundan sonraki hedefi ne?

Haberin Devamı

İsrail, Lübnan’da farklı bir taktik uyguluyor. Savaş sanatı kitabında, “Eğer savaş kaçınılmazsa ön hazırlığını iyi yapacaksın” denilir. Nasrallah başta olmak üzere Hizbullah’ın lider kadrosunu ortadan kaldıran İsrail, çağrı cihazları ve telsiz patlamaları

ile kara savaşında İsrail’le savaşacak olan birinci ve ikinci kademe komutanları da etkisiz hale getirdi. Alan temizliğini yaptı.

SIRADA KARA HAREKÂTI

13- İsrail, kara savaşına başlayacak. Sınırlarını Litani nehrine kadar genişletecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’deki konuşmasında Filistin’i gösteren haritalarla çıkmış ve “Bu İsrail’in sınırları nerede başlıyor. Nerede bitiyor” diye sormuştu. Netanyahu da BM kürsüsüne Gazze ve Batı Şeria’yı İsrail topraklarında gösteren harita ile çıktı. İsrail, sınırlarını Litani nehrine kadar genişletmeyi planlıyor.

Haberin Devamı

14- İsrail, sadece bununla yetinmeyecek. 1982’de olduğu gibi Lübnan yönetimini yeniden şekillendirmeyi hedefleyecek. Lübnan’ı, İsrail’in vesayeti altına almaya çalışacak

HAMAS VE HİZBULLAH GEREKÇESİ

15- Yazımın ilk başında taktik farklı ama strateji aynı demiştim. Şimdi sıra oraya geldi.

İsrail, Gazze’ye ne diye saldırdı? 7 Ekim’i ve rehineleri gerekçe gösterdi ama Filistin’e saldırıyorum demedi, Hamas’a saldırıyorum dedi. Peki Lübnan’a saldırırken ne diyor? Lübnan’a saldırıyorum mu diyor? Hayır. Hizbullah’a saldırıyorum diyor.

SIRADA SURİYE VAR

16- Peki İsrail, aynı gerekçelerle Suriye’ye saldırmaz mı? Suriye devletine savaş açtım demez. Lübnan devletine savaş açtım diyor mu? Hizbullah’ı ve İran’a yakın grupları vuruyorum der. Zaten zaman zaman Suriye’yi vuruyor. Suriye içindeki Hizbullah ve İran’a yakın grupları vurduğunu söylüyor. Rusların deniz üssünün bulunduğu Tartus’u dahi vurdu. İsrail, Suriye’yi vurduğu zaman Rusya, hava savunma sistemlerini kapatıyor.

17- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Gazze’de durdurulmazsa savaş bölgeye yayılır diye uyarıda bulunmuştu. Ama zaten ABD ile İsrail’in ortak projesi savaşı bölgeye yaymaktı. Gazze’den sonra Lübnan’a sıçrayan savaş, birkaç ay içinde Suriye’yi de içine alır mı?

ESED TEHLİKEYİ GÖRMELİ

18- Beşar Esed’in bunu görmesi gerekiyor. Savaş kapısını çaldı. Bu süreçte tek kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmak. Yoksa çok güvendiği İran da onu koruyamaz.

Çünkü İran ne Hamas’ı ne Hizbullah’ı korudu. Ne İsmail Haniye’ye suikastı önledi ne Hasan Nasrallah’ı koruyabildi. Nasrallah suikastından sonra İran’ın dini lideri Ali Hamaney, güvenli yere alındı. Cumhurbaşkanı Reisi’yi koruyamayan İran, Esed’i mi koruyacak?

TÜRKİYE’NİN UZATTIĞI EL

19- Esed, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzattığı eli geri çevirmezse hem ülkesini hem kendi şahsını korur. Sırtını dayadığı İran’ın bir faydasını göremeyeceği gibi Esed açısından yarın çok geç olabilir.