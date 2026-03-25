İsrail, İran-ABD anlaşmasını sabote eder kuşkusu

Amerikan heyetine başkan yardımcısı Vance’nin, İran heyetine ise Meclis Başkanı Kalibaf’ın başkanlık edeceği söyleniyor.

Daha önceki iki müzakereyi yürüten Witkoff ile damat Kushner de Amerikan heyetinde yer alacak. İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin de sürecin hafızası olarak Kalibaf’ın heyetinde yer alması bekleniyor. ABD’nin Kalibaf’ı yeni lider adayı olarak gördüğü söyleniyor.

İSRAİL SABOTE EDER Mİ

ABD ile İran bir anlaşmaya varabilir mi? Varabilir. Ancak barışın önünde çok ciddi bir engel var. O da İsrail. Hangi tarafla konuşsam ”Ama İsrail sabote etmezse” diye söze başlıyor. “Umutluyuz. Ama İsrail süreci sabote etmezse” diye bitiriyor. Önceden İsrail’in sınırlarını ABD çizerdi. Şimdi ABD’nin sınırlarını İsrail çiziyor. Trump’ın “Büyük Amerika!” sı bu olsa gerek.

İKİ MOTTO YIKILDI

ABD de İran da pazarlıkta ellerini çok yukarıdan açmış durumdalar. ABD’nin taleplerine bakınca İran’ın anahtarını istiyor. Ancak bunu talep edecek bir başarısı yok. Amerika bu savaşın galibi değil. Tam aksine büyük Amerikan rüyası Hürmüz Boğazı’nda bitti. Bu savaş iki şeyi ortaya koydu.

1- Amerika’nın yenilmez olmadığı ortaya çıktı.

2- İsrail vurulamaz efsanesi çöktü.

İRAN’IN TALEPLERİ

İran’ın talepleri ise daha anlaşılır. İran hem moral üstünlüğü hem askeri üstünlüğü sağlamış bir ülke. Savaş tazminatının ödenmesini istemesi, ekonomik yaptırımların kaldırılması, İran’a saldırı yapıldığının kabul edilmesi ve yeniden vurulmayacağı yönünde garanti talep etmesi kadar normal bir şey yok.

ABD ile iki kez masaya oturup ikisinde de ihanete uğramış bir ülke.

Buna rağmen İran yenilmedi. Masaya ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğrayan ama yenilmeyen bir ülke olarak oturuyor.

Trump bu aşamada bir anlaşmaya varırsa kendisi için kârlı olacak. Yok 1 ay sonra anlaşma masasına oturursa o zaman “kaybeden” ülke pozisyonuna düşecek. Çünkü zaman İran’ın lehine, Amerika’nın aleyhine işliyor.

İSRAİL KORKUSU

İngiltere ve Fransa, İsrail’in kışkırtmalarına gelip Süveyş Kanalı’nı, İsrail ise Sina Yarımadası’nı işgal ettiklerinde Amerikan Başkanı Eisenhower’ın uyarısıyla geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Şimdi ise Amerika, İran’la anlaşmak istiyor ama İsrail sabote eder mi korkusunu yaşıyor.

JOE KENT SARSIYOR

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktöre Joe Kent, ”İran, Amerika için yakın bir tehdit oluşturmuyordu. Bu savaşı İsrail’in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır” demişti.Joe Kent, ayrıca “Amerika’nın 18 istihbarat teşkilatının tamamı aynı fikirdeydi. İran’ın nükleer bomba geliştirme kapasitesi yoktu. Ama İsrail bize iki haftada 10 bomba üreteceklerini söylüyordu. Trump kendi istihbarat teşkilatlarının tamamına değil, İsrail’e inanmayı seçti” diye konuşmuştu.

27 Şubat’ta Beyaz Saray’da Trump’a verilen brifinge, Pentagon ve CIA, İran’ın yakın tehdit oluşturmadığını söylemişti. Ama Trump, 28 Şubat’ta İsrail’le birlikte hareket etmeyi tercih etti.

İsrail’in peşine takılıp savaşa giren Amerika şimdi savaştan çıkmak istiyor, ama bu kez İsrail engellerse korkusunu yaşıyor.

Beslediği yılan döndü Amerika’nın kâbusu oldu. Amerika hiçbir zaman bu kadar İsrail’in kuklası haline gelmemişti.

İSRAİL NE YAPIYOR

Türkiye ve Pakistan’ın çabalarıyla ABD ile İran’ın savaşı bitirmek üzere masaya oturma ihtimalleri doğunca İsrail süreci sabote etmek için harekete geçti.

İsrail’e yakın hesaplar, Trump’ın petrol fiyatlarını düşürmek, borsayı yükseltmek ve yapılacak olan kara harekâtına zaman kazandırmak için bu açıklamayı yaptığını savundular.

Hemen ardından İran tarafında temas kurulan gizli ismi ifşa etti. Oysa Trump, “Bana göre en saygın ve gerçek lider olan biriyle karşı karşıyayız. Bu kişi o ‘lider Mücteba değil” demişti.

İsrail, bu kişinin Meclis Başkanı Kalibaf olduğunu açıkladı. Kalibaf’ın başına bir şey gelirse bilin ki İsrail anlaşmayı engellemek için yapmış demektir.

KALİBAF KİMDİR

İran’da dini lider Ali Hamaney’in öldürülmesinden sonra Devrim Muhafızları ülke yönetimine tam anlamıyla hâkim oldu. Devrim Muhafızları’nın gizli komutanı olarak bilinen Mücteba Hamaney dini lider olarak seçildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf’ın ise Devrim Muhafızları’nın baskısıyla Meclis Başkanı seçildiği biliniyordu.

Kalibaf, İran-Irak savaşına katılıp yaralanmış birisi. Gazi unvanını taşıyor. Hamaney ailesiyle çok yakın ilişkileri olan birisi. Daha da önemlisi bir dönem Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmıştı. Devrim Muhafızları’nın güçlü bir şekilde desteklediği bir isim olarak biliniyor. Rejim içerisinde güçlü bir figür.

9 NİSAN’DA SAVAŞ BİTECEK Mİ

Trump gibi sözüne güvenilmeyen birisi, Netanyahu gibi bir cani varken bu savaş şu tarihte bitecek demek mümkün değil. Ama Yedioth Ahronoth gazetesi, ”Amerika ve İsrail, 9 Nisan’da savaşın bitiş zamanı olarak ilan etti” diye yazınca paylaşmak istedim.

İsrail’de 1 Nisan’da başlayacak olan Hamursuz Bayramı 8 Nisan’da bitecek. 9 Nisan tarihi ona mı işaret ediyor orasını tam bilmiyorum ama değil 9 Nisan, 9 saat sonra bu savaş bitse oh diyeceğim...