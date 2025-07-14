İsimleri tarihe geçti

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PKK’nın ilk eylemini yaptığı 14 Ağustos 1984 Şemdinli ve Eruh baskınından sonra dönemin Başbakanı Turgut Özal’la birlikte bölgeye giden gazetecilerden biriyim. O günden bu yana kanlı 90’lı yılları, daha önce Özal’ın, Erbakan’ın, Erdoğan’ın başlattığı çözüm süreçlerini, yaşanan hayal kırıklıklarını, şehit cenazelerini izlemiş bir gazeteciyim.

Barış çabalarını da sınır ötesi operasyonları da gördüm. Her döneme tanıklık ettim. O nedenle diyorum ki bu noktaya kolay gelinmedi. Çünkü biz sadece PKK ile mücadele etmedik. Adı PKK’ydı ama kimi zaman adı İngiliz istihbaratı oldu, kimi zaman Esed rejimi oldu, kimi zaman İran oldu, kimi zaman İsrail. Ama her zaman ABD oldu. Biz bu güçlerle savaştık. Ama sonunda başardık.

Bu başarının mimarları var.

SÜRECİN LİDERİ ERDOĞAN

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Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Erdoğan daha önce ‘Barış ve Kardeşlik Projesi’ ile çözüm sürecini yürüttü. “Baldıran zehiri içme pahasına” diyerek bu sorunu çözmeye çalıştı. Kürt sorununun çözümünde devrim mahiyetinde reformlara imza attı. Ama buna rağmen önceki iki süreç İngilizler, Amerikalılar ve Kandil tarafından sabote edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ve DEM, her defasında Erdoğan’ın karşısındaki rakibi destekledi. Ancak Erdoğan buna rağmen “Terörsüz Türkiye” dedi. PKK’ya taviz vermeden silah bırakma kararının alınmasını ve PKK’nın kendini feshetmesini sağladı.

Erdoğan, yeni sürecin lideri olarak tarihe ismini altın harflerle yazdırdı.

BAHÇELİ TARİHE GEÇTİ

Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli daha önceki süreçlere muhalefet etmiş, DEM Parti’nin kapatılmasını ve Öcalan’ın idamını savunmuştu. Ancak Bahçeli, 22 Ekim’de yaptığı çağrı ile ezberleri bozdu. Bahçeli’nin verdiği güçlü destek, sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağladı. MHP Lideri, süreç boyunca yaptığı açıklamalarla desteğini sürdürdü. Tabuları yıkan Devlet Bahçeli, bu süreçteki oynadığı rolle tarihte yerini aldı.

SÜRECİ YÖNETTİ

Sürecin kendisi kadar önemli olan bir nokta da süreç yönetimidir. MİT Başkanı İbrahim Kalın, güven veren kişiliği ve operasyonel özellikleri nedeniyle PKK’nın silah bırakma sürecini başarıyla yönetti. İbrahim Kalın’ın belirlediği takvim en ufak bir aksama olmadan işledi. Şu ana kadar bir yol kazası yaşanmadı. Elbette ki asıl zorluk bundan sonra yaşanacak. Kolay değil Irak, Suriye ve Türkiye’de PKK’nın silah bırakma süreci yönetilecek. Ama MİT’in güçlü teşkilat yapısı, İbrahim Kalın’ın güven veren kişiliği nedeniyle biz, 2026 yılına Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmış bir ülke olarak girebileceğiz. Gün gelecek MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “PKK’nın silah bırakma süreci tamamlanmıştır” raporunu sunacak. Böylece yeni Türkiye ilan edilmiş olacak.

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ÖCALAN’IN YENİ MİSYONU

Öcalan, 27 Şubat’ta yaptığı çağrı ile PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı almasını sağladı. PKK’yı Öcalan kurdu, PKK’nın bitirilmesini de Öcalan sağlayacak. Şimdiye kadar akan kanın sorumlusu olan Öcalan, silah bırakma ve PKK’nın fesih kararı almasıyla birlikte yeni bir misyon edindi. Silahlı mücadele dönemini sona erdirip siyasi mücadele devrini başlatan Öcalan’ın bundan sonraki sürece ilişkin hamlelerini takip etmekte yarar var.

PERVİN BULDAN - SIRRI SÜREYYA ÖNDER

Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder yorulmak bilmeyen barış elçisi olarak çalıştılar. Sırrı Süreyya Önder’in ömrü silahların bırakılmasını görmeye yetmedi ama bu uğurda canını vermiş oldu. Pervin Buldan ise güven veren kişiliği ile arabuluculuk misyonunu başarıyla yerine getirdi. Bu ülke Pervin Buldan’a teşekkür borçlu.

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ÖZGÜR ÖZEL’İN DARBE AŞKI

Özgür Özel şaşırtmaya devam ediyor. Özgür Özel meşru bir mücadele verirken. gayrimeşru çağrılar yaparak tehlikeli sularda yüzüyor.

Özgür Özel, eline almış bir balyoz elde ettiği saygınlığı yıkmaya çalışıyor.

Özgür Bey, Mısır darbesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etmek ne demek? Darbeler dönemi artık geride kalmadı mı? Geçmişi darbeler tarihi olan, CHP artı asker eşittir darbe diye anılan bir partinin darbeden başka hatırlatacak bir şeyi yok mu? Mısır’da darbe oldu da ne oldu? Seçilmiş cumhurbaşkanı mahkeme salonunda çırpınarak öldü. Özgür Özel, Erdoğan’ın sonunun da Mursi gibi olmasını mı istiyor?

DARBE LİDERİ EVREN

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Özgür Özel bu gafını düzeltir diye beklerken, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren’le kıyaslıyor. Hatta darbe lideri Evren’i yüceltiyor, 15 Temmuz’da darbeyi önleyen Erdoğan’ı ise kendince yeriyor. Darbe lideri Kenan Evren ile demokrasinin ürünü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı nasıl bir tutuyorsun?

GENÇLERİ İDAM ETTİ

Kenan Evren darbe yapıp demokrasiye son verdi. Meclis’i kapattı. CHP başta olmak üzere partileri kapatıp Demirel’i, Ecevit’i, Erbakan’ı, Türkeş’i hapse attı. Kenan Evren darbeden sonra “Bir sağdan bir soldan” diyerek 50 gencimizi astı. Evren’in ”Asmayalım da besleyelim mi?” sözü tarihe geçti.

Erdal Eren yaşı büyütülerek idam edildi. 12 Eylül darbesine gerekçe oluşturmak için 80’den önce sağ-sol çatışması ile binlerce gencimizin kanının akmasına neden oldu.

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Böylece Özgür Özel’in darbe lideri Kenan Evren’in hayranı olduğunu öğrenmiş olduk.

ÜMMET DÜŞMANLIĞI

Kısa bir süre önce yaptığı “Mecburi din derslerini kaldıracağız” açıklaması ile şimşekleri üzerine çeken Özgür Özel, PKK’nın silahları bırakması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı eleştireyim derken “ümmet” inancına savaş açtı. Gazze’de İslam ümmetinin kanı akarken Özgür Özel’in bu çıkışı şaşırttı. Belki de şaşırtmadı. Çünkü Özgür Özel yeni bir yola girdi.