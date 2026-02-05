İran fırsatı kaçırıyor, ABD vurmaya hazırlanıyor

Haberin Devamı

İran ile ABD’yi adım adım savaşa sürükleyen bu gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarıyla oluşan diyalog zemini de İran tarafından ortadan kaldırıldı.

6 Şubat’ta İstanbul’da yapılması planlanan ABD-İran müzakereleri İran’ın son anda Umman’ı önermesiyle belirsizliğe girdi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio “Görüşme yeri için İstanbul’da anlaşılmıştı. Sonra nedense başka yer dediler. Doğru yere dönebilecek miyiz? Bakacağız. Witkoff cuma için hazır” dedi. Rubio, İran’ın ‘sadece nükleer görüşülsün’ önerisine de tepki gösterdi.

“Görüşeceksek İran füze menzilleri, terör örgütlerine desteği, nükleer program, İran halkına yapılan muameleyi de görüşmek gerek” demişti.

Bu açıklamadan sonra Axios haber ajansı, “ABD İran’ın konum ve görüşme şartlarını değiştirme teklifini reddetti” diye son dakika haberini verdi. Oysa Axios daha önce ABD’nin, İran’ın Umman önerisini kabul ettiği haberini geçmişti.

İRAN’A OLAN GÜVEN SARSILDI

Trump’ın İran’ı tehdit ettiği, ABD’nin ünlü savaş gemisi Lincoln’ün Basra Körfezi’nin girişini tuttuğu, İsrail’in her gün İran vurulacak haberlerini yaydığı kritik bir dönemde Türkiye arabuluculuk yapmak üzere devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında mekik diplomasisi dokudular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’la sürekli temas halinde oldu. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile 24 saat içerisinde 2 kez telefonla görüştü ayrıca Arakçi’yi İstanbul’da ağırladı. İran Dışişleri Bakanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çabaları sonucunda ABD’nin İran’ı vurmasıyla ilgili takvim askıya alındı. Diplomasiye fırsat doğdu. ABD Başkanı Trump, güvenilir dostların devreye girmesiyle İran’daki 800 idamın engellendiğini açıkladı. O güvenilir dost Erdoğan’dı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleri sonucunda Başkan Trump, İran’la masaya oturulmasını kabul etti. Bu savaşa giden süreçte doğan bir umuttu.

ABD’nin talepleri daha önce Türkiye aracılığıyla İran’a iletilmişti. Ayrıca Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Tahran’a giderek ABD’nin isteklerini yazılı olarak bildirdi.

ABD’NİN İSTEKLERİ

ABD’nin İran’dan 4 talebi var.

1- Nükleer faaliyetlerin sonlandırıldığı açıklansın.

2- Zenginleştirilmiş uranyum üçüncü ülkeye nakledilsin.

3- Balistik füze stokları azaltılsın. Balistik füzelerin menzili İsrail’i vurmayacak şekilde kısaltılsın.

4- İran’ın vekil güçlere verdiği destek sonlandırılsın.

İSTANBUL’DAKİ TOPLANTININ FORMATI

Bundan sonra Türkiye, İran ve ABD arasında arka kapı diplomasisi işlemeye başladı. Görüşmenin yeri, kimlerin katılacağı ve gündem konuşuldu. Barış masasının 6 Şubat’ta İstanbul’da kurulması kararlaştırıldı.

İstanbul’da yapılacak olan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık etmesi bekleniyordu. Toplantıya ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Kushner’in katılacağı bildirilmişti. İran’ı Dışişleri Bakanı Arakçi’nin temsil edeceği toplantıya Suudi Arabistan, Katar ve Umman’ın da katılması öngörülüyordu.

ABD KABUL ETTİ Mİ

Ancak İran son anda toplantının Türkiye’de değil, Umman’da yapılması ve müzakerelerin ABD ile İran arasında gerçekleşmesi önerisini getirdi. İran ayrıca Umman’daki toplantıda sadece nükleer başlıkların müzakere edilmesini istedi. ABD’nin Umman önerisini kabul ettiği, 6 Şubat’ta Arakçi ile Steve Witkoff’un Umman’da görüşeceği söyleniyor. Ancak burada kritik bir nokta var: Bu görüşme ABD’nin İran’ı vurmasını engelleyecek mi? Orası net değil. 12 Gün Savaşı’ndan önce de iki ülke 5’inci tur görüşmelerini Umman’da yapmıştı. 6’ncı tur görüşmelere hazırlanırken 12 Gün Savaşı başlamıştı.

İRAN TRENİ KAÇIRDI

1- ABD’nin İran’ı vurmaya hazırlandığı bir sırada Türkiye, iki ülke arasında sorunların savaşla değil, müzakere yoluyla çözülmesi için devreye girdi.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’la olan yakın ilişkisi nedeniyle ABD Başkanı, İran’la müzakereye ikna edildi.

3- Ancak İran son anda yine bir manevra yaparak görüşmenin Umman’da yapılmasını önerdi.

4- En yakın müttefikleri Rusya ve Çin’in yalnız bıraktığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a dostluk elini uzattı. ABD ile İran arasında görüşmelerin yapılmasını Umman sağlamadı, Türkiye başardı.

5- İran bir kez daha zor gününde yanında yer alan Türkiye’yi refüze edecek bir hamle yaptı. Bu da İran’a olan güveni sarstı.

6- Benzer bir süreç Gazze için işletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisiyle Trump, 10 ülkenin temsilcisiyle New York’ta bir araya geldi. O toplantıdan Gazze’de barış formülü doğdu. İstanbul’daki toplantıda Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Umman’ın da yer alması olası Amerikan müdahalesini önleme açısından önemli olacaktı. Ama İran bu fırsatı tepti.

SON FIRSAT

Türkiye, İran’ın vurulmasını önlemek için çalışırken İran yine “Acem oyunu”nu oynamaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın istikrarı Türkiye’nin istikrarı, İran’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliği derken, İran yine ayak oyunları yapmaya başladı. Barış masasının Türkiye’de kurulmasını istemedi. İran’ın bu tavrı Türkiye’yi rahatsız etti.

Bundan sonrası İran’ın bileceği iş. ABD’nin İran’ı vurması için geri sayım başladı. Benden söylemesi İran son treni de kaçırıyor.