Irak’ta PKK’nın tasfiyesi için Suriye’de PKK’ya göz yumulacak mı?

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1- PKK’nın 11 Haziran’da Suriye’de yapmayı planladığı seçim için ABD Dışişleri Bakanlığı adil, serbest ve şeffaf seçim ortamının olmadığını açıkladı.

2- Dikkat edin ABD ‘Bu seçimler meşru değildir’ demedi. Aslında Suriye’yi bölme anlamına gelecek ve PKK’ya özerk bir statü sağlamayı amaçlayan seçimlerin gayri meşru olduğunu ilan etmeleri gerekiyordu. Sadece zamanlamaya ve şekline itiraz ettiler.

ABD ENGELLEYEBİLİR Mİ?

3- Peki ABD bu seçimleri engelleyebilir mi? Elbette engelleyebilir. Peki engelleyecek mi? Ya da bu seçimleri gayri meşru ilan edecekler mi? Belli değil. Sahadaki uygulamaya bakacağız.

ABD’YE DAYATMA MI

4- Peki PKK neden şimdi seçim diye ortaya çıktı? PKK’nın seçim yapmasının ABD’nin PKK’ya açtığı alanın ötesinde bir hamle olduğu söyleniyor. PKK’nın dayatması olarak görülüyor. PKK, fiili bir durum oluşturmaya çalışıyor deniliyor. Zaten PKK öyle bir örgüt değil mi? Parmağını veren kolunu kaptırır. PKK’nın bir ajandası var. Şimdi bu ajandasını dayatıyor. Suriye’de yaptıklarından daha fazlasını istiyor.

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AKIL HOCASI MCGURK

5- Ben ayrıca bu kararın PKK’nın hamisi olan Brett McGurk’tan bağımsız alındığına inanmıyorum. PKK’ya bu yol haritasını çizenin McGurk olduğuna inanıyorum. Çünkü McGurk, Trump seçilirse ABD Suriye’den çekilir diye bunun önüne geçmek için sözde seçim yaptırıp PKK’ya özerk bir statü kazandırmak istiyor.

FİİLİ DURUM

6- Amerikalılar, PKK’yı Suriye ordusunun içine monte etmek istediler. Suriye’yi zorladılar. Ama başarılı olamadılar.McGurk, Washington’dakiler seçimlerle Gazze ile, Ukrayna ile uğraşırken fiili durum yaratmak istedi.

BÖYLE BİR PAZARLIK YOK

7- Irak’ta PKK’nın tasfiyesine karşılık olarak Türkiye’nin Suriye’de PKK-PYD’ye göz yumacağı gibi spekülasyonlar yapılıyor. Adı üstünde spekülasyon ama yine de ikna edici bir cevap verilmesi gerekiyor. Böyle bir pazarlık yok. Bunlar komplo teorisi olarak görülüyor. Ancak Kalkınma Yolu Projesi üzerinden Irak’la sağlanan güçlü işbirliği zemini deklare ediliyor. Irak’tan PKK’nın temizlenmesine yönelik kararlılık vurgulanıyor. PKK’yı yasaklı örgüt ilan eden Irak’ın, devamında terör örgütü ilan edeceğine inanılıyor.

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PKK OLDU SDG

8- Amerikalılar meşruiyet görüntüsüne çok önem veriyorlar. ABD, Özel Kuvvetler Komutanı Org. Thomas, PKK’nın ismini SDG olarak değiştirdiklerini itiraf etmişti. ABD’li general, SDG’nin ismine demokratik ifadesini koymak suretiyle meşruiyet sağladıklarını ifade etmişti.

9- PKK, 11 Haziran seçimleri ile Suriye’de bir alan kontrolü sağlamak istiyor. Bunu bir meşruiyet aracı olarak görüyor.

SÖZDE ANAYASA

10- PKK, ABD’nin telkinleri ile ‘toplumsal sözleşme’ yayımladı. Bu PKK’nın çatı örgütü olan ve Irak, Suriye, İran ve Türkiye’deki PKK yapı-lanmalarının üstünde bir konumda bulunan KCK yapılanmasını esas alan sözde anayasa olarak görülüyor. Ama bu anayasa ne seçilmiş meşru bir organ tarafından hazırlandı ne de Suriye halkının onayına sunuldu.

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SURİYE’NİN ADINI DEĞİŞTİRİYORLAR

11- PKK’nın sözde anayasasında Suriye Demokratik Cumhuriyeti diye bir ülkeye referans veriliyor. Oysa Suriye’nin adı Suriye Arap Cumhuriyeti. PKK, ismini, sınırlarını, yönetim şeklini değiştireceği bir Suriye devletini referans alıyor.

KANTONLARA BÖLÜYORLAR

12- 11 Haziran seçimlerini 7 kanton 6 büyükşehir olmak üzere 104 merkezde yapmayı planlıyorlar. Suriye’nin idari yapılanması ile sorunları var. Suriye, kantonlardan oluşan bir ülke değil. Ayrıca kantonları ve şehirleri ise PKK belirlemiş durumda. Suriye kantonlardan oluşan bir devlet değil. Suriye’nin vilayetleri arasında Fırat diye bir il bulunmuyor. Ama onlar Fırat şehrinde seçim yapmayı planlıyorlar.

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YÜKSEK SEÇİM KOMİSYONU

13- Tamamı PKK-PYD yönetiminden oluşan yüksek seçim komisyonu kurmuşlar. PYD yönetimindeki iki eş başkandan ve PYD yönetiminde görev yapmış olan 16 üyeden oluşuyor. Seçimlerde kimin oy kullanacağına, kimlerin aday olacağına ise PKK-PYD karar veriyor.

KİMLER OY KULLANACAK

14- 18 yaşından büyük herkesin oy kullanması gerekiyor. Ama seçmen kartı alabilmek için orada 5 yıldır oturma şartı aranıyor. Ayrıca SDG’nin silahlı yapılanmasına kayıtlı olma şartı koşuluyor. PKK, Arapları ve kendisine karşı olan Kürtleri topraklarından sürdüğü için diğer unsurlar seçmen kartı alamıyor.

ADAYLARA KARAR VERECEKLER

15- Şartları tutan herkes aday olamayacak. Öncelikle iki şekilde aday olunacak. Partilerin adayı olduğunda yüksek seçim komisyonu, bağımsız aday olduğunda il komisyonu karar verecek. İl seçim komisyonuna itirazlar olduğunda yüksek seçim komisyonuna gidecek. Seçim komisyonu ise PKK’lılardan oluşuyor.

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BÜROLARI BASIYOR

16- PKK’nın fiili durum yaratarak seçim yapmasına Kürt Ulusal Konseyi ve Arap aşiretleri karşı çıkıyor. Suriye’de Kabileler ve Aşiretler Meclisi, “Halkımızın, Suriye Birliğine zarar veren bu gibi projelere katılım sağlamamalarını saygıyla ve takdirle karşılıyoruz” diye çağrı yaptı. PKK ise seçimlerin öncesinde terör estirmeye başladı. Kürt Ulusal Konseyi’nin bürolarını basarak iki kişiyi öldürdü.

17- Seçimler yapıldığı taktirde kantonlar, Belediyeler Birliği’ne bağlı olacak. Belediyeler Birliği’nin başında ise PKK’nın belirlediği eş başkanlar yer alıyor.

ESED NEDEN SUSUYOR

18- Suriye topraklarını bölmeyi ve Suriye devleti içinde özerk bir yönetim oluşturmayı amaçlayan PKK seçimine karşı ABD dahi tepki gösterdi ama Esed yönetiminden ses çıkmıyor. Bu durum yoksa Esed, ABD ve PKK ile anlaştı mı sorusunu akla getiriyor.

19- Suriye rejiminin ise PKK’nın bu hamleyi ABD’nin bilgisi dahilinde attığını düşündüğü ve ABD çekildiğinde örgüte bedel ödetmeyi planladığı ifade ediliyor. Ama yorum bana pek inandırıcı gelmiyor. Suriye’nin toprak bütünlüğüne sürekli olarak vurgu yapmasına rağmen Türkiye’ye karşı sesini yükselten rejim, kendi toprakları üzerinde özerk bir yönetim kurulmasına karşı bir tweet bile atmadı. Bu yönetim mi ABD çekilince bedel ödetecekmiş?