Irak, Türkiye ve Suriye’de süreç nasıl ilerleyecek

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Silah bırakacak olan grubun başında PKK’nın üst düzey yöneticilerinden birinin olacağı ifade ediliyor. Bunun örgüt tabanına yönelik olarak Kandil’in silah bırakma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olacağı söyleniyor. Silah bırakma sırasında Türkiye, Kuzey Irak ve Bağdat yönetiminden istihbarat yetkilileri de bulanacak. Silah bırakan grubun, “Demokratik siyasete hazırız” mesajını vereceği söyleniyor. Silah bırakan grup Irak içlerine dağılacak. Kandil’den bir grubun silah bırakmasıyla birlikte, PKK silah bırakmış olmuyor. Sadece silah bırakma süreci başlamış oluyor. Sürecin devamı çok daha önemli. Bir aksilik olmazsa silah bırakma süreci Ankara, Bağdat ve Erbil’in koordinasyonunda 40-50 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilecek.

İLK ADIM IRAK’TA ATILACAK

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PKK’nın silah bırakma süreci üç ülkede gerçekleşecek. Örgütün merkezi Kandil’de olduğu için ilk adım Irak’ta atılacak. Irak’taki silah bırakma sürecini yönetmek üzere MİT Başkanı İbrahim Kalın önce Erbil’i ardından da Bağdat’ı ziyaret ederek bir dizi kritik görüşme gerçekleştirmişti. Bugün başlayacak olan sürecin 3-5 ayda tamamlanması bekleniyor.

İKİNCİ ADIM TÜRKİYE’DE

Çok üzerinde durduğumuz bir nokta değil ama önemli. Türkiye’nin içinde de bir grup PKK’lı bulunuyor. Sayılarının 200’ün altında olduğu söyleniyor. Türkiye’nin içindeki PKK’lılar Kuzey Irak’a geçip orada mı silah bırakacaklar yoksa Türkiye içinde mi silah bırakacaklar; onun üzerinde çalışılıyor. Türkiye’nin içindeki silah bırakma sürecini MİT ile TSK birlikte yürütecek.

SURİYE’DE NELER OLUYOR



Silah bırak kararının alınmasında en çok direncin Suriye’deki yapılanmadan gelmesi bekleniyordu. Ama PKK silah bırakma kararını 12 Mayıs’ta aldı. SDG-PKK-YPG 10 Mart’ta Şam yönetimi ile anlaşma yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında imzalanan 8 maddelik anlaşma şimdiye kadar uygulanmadı. Bu durum Ankara’da rahatsızlığa yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında, “Suriye kanadı isteksiz davranıyor” dedi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack önceki gün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Barrack, “Suriye’de tek yol var, Şam’la entegre olmak” dedi.

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MAZLUM ABDİ’YE KIRMIZI KART

Barrack, Mazlum Abdi’nin özerk yönetim taleplerine ise kapıları kapattı. “Bağımsız devlet içinde devlet dışı aktörler olmaz” diye konuştu.

Mazlum Abdi, İsrail’in kışkırtmasıyla Suriye yönetimine entegre olma sürecini uzatmaya çalışıyor ama ABD yönetiminden beklediği desteği alamadı. Tom Barrack, “SDG-YPG anlaşma konusunda yavaş davrandı. Müzakerenin yolu Şam’dan geçiyor. Suriye’de federalizmin yolu yok” dedi. ABD yetkilileri, “Biz Suriye’de çekiliyoruz. Siz Suriye yönetimine entegre olun” mesajını verdi. ABD, Suriye’deki 18 üssünü 3’e düşürdü. Asker sayısını ise 250’ye indirmeyi planlıyor.

BİRKAÇ HAFTALIK SÜRE

Mazlum Abdi, bu hafta başında ABD yetkilileriyle yaptığı görüşmede yine benzer taleplerde bulundu. Ancak Abdi’nin uzattığı liste ABD’liler tarafından reddedildi. Mazlum Abdi’yi bir kez daha Şam’a getiren Amerikalılar, Suriye yönetimi ile yeniden masaya oturttu. Mazlum Abdi ile Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani görüştü. Mazlum Abdi’nin entegrasyon için 3 yıl süre istediği ancak Amerikalıların, bu talebi reddedip, birkaç haftalık süre tanıdığı söyleniyor.

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ANKARA’NIN PERSPEKTİFİ



Peki Ankara’nın Suriye’deki süreç için perspektifi ne?

1. Suriye’deki muhatap PKK değil, SDG-PKK-YPG yapılandırmasını kuran ABD.

2. Mazlum Abdi, 10 Mart’ta Suriye yönetimiyle yaptığı 8 maddelik anlaşmayı uygulamadı.

3. Türkiye, yeni Suriye hükümetinin de katkısıyla SDG-PKK-YPG’ye yönelik bir askeri harekât yapmayı planlıyor mu?

Esed döneminde ve ABD’nin karşı çıktığı zamanlarda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları yapıldı. Bu kez Suriye’de Türkiye’nin desteklediği Ahmed Şara yönetimi varken askeri operasyon daha kolaylıkla icra edilir.

ABD YANIMIZDA

4. ABD Başkanı Trump, Suriye’den çekilme ve SDG’nin Suriye yönetimine entegre olması konusunda ikna oldu. Trump’ın bu yönde verdiği talimatlar CENTCOM’a iletildi. SDG-PKK-YPG’nin hamisi olan CENTCOM, Suriye’ye entegre olması yönündeki mesajı Mazlum Abdi’ye iletti. “Biz Suriye’den çekiliyoruz. Suriye yönetimine entegre olun” dedi.

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5. ABD ilk kez bu noktaya gelmişken, Trump, PKK’nın hamisi olan CENTCOM’a SDG-PKK-YPG’nin silah bırakıp Suriye yönetimine entegre olması yönünde talimat vermişken, bizim yapacağımız bir askeri harekât ABD’deki bu havayı değiştirebilir.

ABD’nin Suriye’de iki hassasiyeti var.

1. DEAŞ’la mücadelede işbirliği yaptığını söylediği SDG-PKK-YPG’lileri korumak istiyor. Öldürülmelerini istemiyor.

2. DEAŞ’la mücadele zarar görmesin.

BİRKAÇ AY SABIR

Bu aşamada SDG-PKK-YPG’ye yönelik bir askeri harekât ABD’nin politikasını değiştirebilir. Bu da bizim lehimize olmaz. O nedenle birkaç ay daha sabredeceğiz. Çünkü ABD, Suriye’de ilk kez bizim politikamıza yaklaştı. Bu kazanımı korumamız lazım. ABD ve Suriye yönetimi üzerindeki diplomatik baskımızı sürdürüp SDG-PKK-YPG’yi tasfiye etmeye çalışıyoruz. Suriye’de 13 yıldır PKK ile mücadele ediyoruz. 3 ay sabredip, Türkiye-ABD ve Suriye yönetimi arasında yürütülen bu sürecin sonucunu almak istiyoruz. Yoksa askeri harekât bir günlük iş. “En büyük zafer savaşsız elde edilen zaferdir” derler.

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MANİFESTO MAHİYETİNDE

Bugün PKK silah bırakacak yarın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürecin en önemli konuşmalarından birini yapacak. Erdoğan’ın AK Parti kampında “Terörsüz Türkiye” sürecinin çerçevesini çizeceği manifesto mahiyetinde bir konuşma yapması bekleniyor.