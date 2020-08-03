İnce: ‘Kurultaydan sonra çok talep alıyorum’

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in yazılarından öğrendi Türkiye Muharrem İnce’nin yeni parti kurma hazırlıklarını.
Muharrem İnce, her kritik karar öncesinde olduğu gibi yine Bodrum’a çekildi. Hem tatil yapacak hem de kamuoyunun nabzını yoklayacak. CHP gibi bir partiden ayrılıp yeni bir parti kurma kararını almak kolay değil. Daha önce yeni parti kurma iddialarını jet hızıyla yalanlayan Muharrem İnce bu kez uzun süre sessiz kaldı. Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. ‘Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım’ dedi. Ama dikkat edin, parti kuracağı yönündeki haberleri yalanlamadı. Muharrem İnce nabız yokluyor.
TABANDAN BÜYÜK TALEP VAR
İnce’nin parti kurma konusunu artık gündemine aldığı konuşuluyor, bayramdan sonra ekibini toplayıp kararını netleştirmesi bekleniyor. Yakın kurmaylarına “Kurultaydan sonra çok talep alıyorum” dediği söyleniyor.
İKİ AYRI ANKET
Muharrem İnce’ye yakın ekibin potansiyeli belirlemek için iki ayrı kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırdığı ifade ediliyor. “Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz” sorusuna yüzde 7 ve yüzde 9.5 oranında “evet” yanıtı verildiği belirtiliyor.
İNCE’NİN HAYAL KIRIKLIKLARI
Muharrem İnce, pandemi nedeniyle Bilkent Odeon’da yapılan CHP kurultayında Yalova delegeleriyle arka sıralarda yer almıştı. Kurultay sürecinde varlık gösteremeyen İnce’yi bu durumun rahatsız ettiği söyleniyor.
Muharrem İnce, “Külliye’ye giden CHP’li” tartışması sırasında isminin verilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemiş ve açıklama yapmasını talep etmişti. Bu talebi karşılık bulmayan İnce, CHP Genel Merkezi’nde bir çete olduğu iddiasında bulunmuştu.
CHP’DE TEK ADAM YÖNETİMİ
İnce’yle birlikte hareket eden isimler, CHP’nin belediye başkanlarının etkisine girdiği ve geçmişte müteahhitler partisi olarak anılan SHP’lileşme sürecinin yaşandığını iddia ediyorlar. “CHP, temel ilkelerinden uzaklaşıyor. Tek adam yönetimine giriyor” yorumunu yapıyorlar.
AĞUSTOSTA NETLEŞECEK
2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasını sürdüren İnce’nin, Kılıçdaroğlu’nun rakipsiz kaldığı CHP kurultayından sonra parti kurmak için nabız yoklamaya başladığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni parti kurma konusunda takınacağı tavrı merak eden Muharrem İnce’nin kararını ağustos ayında netleştireceği söyleniyor.
DOSTLARIN KİM?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay konuşmasında dostlarla iktidar sözü vermişti. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında daha önce yaptığı değerlendirmede ise “Yüzde 99 aynı düşünüyoruz” demişti. İnce ekibi “Dışarıdan yeni dostlar edinilirken, gerçek CHP’lilerin dostlukları yok sayılıyor” yorumunu yapıyor. Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en güçlü olduğu kurultayını yaptı. Ama belki siyasi hayatında en büyük bölünmeye tanık olabilir.
AKŞENER: ‘AYASOFYA’DA ÇOK MUTLU OLDUM’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ayasofya’dan dönüşünde bayramlaştık. Mutluluğu sesine yansımıştı. “Ayasofya’da çok mutlu oldum” dedi. Mescit namazı kıldığını ve dua ettiğini söyledi. “Bizim neslimiz için Ayasofya’nın cami olmasının önemi çok büyüktü. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı beni davet etmişti. Ancak koruma ekibimden birinde COVID-19 testi pozitif çıkınca 14 günlük karantinaya girmiştim. O nedenle gidememiştim. Eşim, oğlum ve yeğenimle birlikte ziyaret ettik. Çok mutlu olduk” diye konuştu.
SEZGİN TANRIKULU CHP’NİN KÜRT RAPORUNU ANLATTI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile CHP’nin yeni Kürt raporunu konuştuk. Sezgin Tanrıkulu 2015 raporunun hazırlanmasında da çok etkindi. Ayrıca yeni raporun hazırlanma sürecinde de devrede olan isimlerden birisiydi. Çünkü Sezgin Tanrıkulu, CHP ile Kürt seçmen arasında köprü olan isimlerden.
Sezgin Tanrıkulu, “Bir Kürt raporu üzerinde çalışılıyor. Raporlar toplandıktan sonra ortak bir rapor haline dönüştürülecek. 2015 raporunda CHP’yi aşan önemli tespitler vardı. 22 soru-22 cevap olarak yayınlamıştık. CHP ile Kürt seçmen arasındaki ilişkiyi canlı tutabilme adına 2015 raporunu güncelleyip, sürekli çalışılan bir rapor haline getireceğiz. Sadece bir söylem olarak değil, bir ilişki biçimi açısından bir perspektif ortaya koymaya çalışıyoruz. Kürt seçmeni CHP’de nasıl tutabiliriz, ittifak ya da kritik bir seçimde CHP’ye oy vermelerini nasıl sağlarız, bunun çabası içindeyiz” dedi.
CHP’nin yeni Kürt raporu ve HDP ile girilen süreç dikkatle takip edilmeyi gerektiriyor.
OĞUZHAN ASİLTÜRK’TEN SOSYAL MEDYA UYARISI
OĞUZHAN Asiltürk, Necmettin Erbakan’ın vefatından sonra Milli Görüş’ün liderliğini üstlendi. Oğuzhan Bey’in bir özelliği de Erbakan’ın sağlığında da fikirlerini çekinmeden söyleyen birisi olmasıydı. Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya konusunda Saadet Partililere çok önemli uyarılarda bulundu. Saadet Partili Ebubekir Savaşan, Ayasofya’nın açılışında sosyal medyadan yayınladıkları fotoğraf üzerine gazeteci Hilal Kaplan ile şehit eşi Esma Yılmaz’a hakaret etmişti.
Oğuzhan Asiltürk sosyal medya kullanımı konusunda Saadet Partililere “Milli Görüş’çüler olarak, her ne sebeple olursa olsun inanç ve değerlerimize zıt düşecek söylem ve davranışlar sergilemekten kaçınmalı, her zaman duruşumuzu ve üslubumuzu korumalı, güzel ahlakla mükellef olduğumuzu unutmadan, sözün güzelini söylemeye ve konuştuğumuz zaman hikmetle konuşmak için hassasiyet göstermeye devam etmeliyiz” diye uyarıda bulundu.
Türk siyasetinin en fırtınalı dönemlerine tanık olan Oğuzhan Asiltürk’ün bu uyarısına sadece Saadet Partililer değil, herkes kulak vermeli.
İnce: ‘Kurultaydan sonra çok talep alıyorum’
Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’in yazılarından öğrendi Türkiye Muharrem İnce’nin yeni parti kurma hazırlıklarını.
Muharrem İnce, her kritik karar öncesinde olduğu gibi yine Bodrum’a çekildi. Hem tatil yapacak hem de kamuoyunun nabzını yoklayacak. CHP gibi bir partiden ayrılıp yeni bir parti kurma kararını almak kolay değil. Daha önce yeni parti kurma iddialarını jet hızıyla yalanlayan Muharrem İnce bu kez uzun süre sessiz kaldı. Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. ‘Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım’ dedi. Ama dikkat edin, parti kuracağı yönündeki haberleri yalanlamadı. Muharrem İnce nabız yokluyor.
TABANDAN BÜYÜK TALEP VAR
İnce’nin parti kurma konusunu artık gündemine aldığı konuşuluyor, bayramdan sonra ekibini toplayıp kararını netleştirmesi bekleniyor. Yakın kurmaylarına “Kurultaydan sonra çok talep alıyorum” dediği söyleniyor.
İKİ AYRI ANKET
Muharrem İnce’ye yakın ekibin potansiyeli belirlemek için iki ayrı kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırdığı ifade ediliyor. “Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz” sorusuna yüzde 7 ve yüzde 9.5 oranında “evet” yanıtı verildiği belirtiliyor.
İNCE’NİN HAYAL KIRIKLIKLARI
Muharrem İnce, pandemi nedeniyle Bilkent Odeon’da yapılan CHP kurultayında Yalova delegeleriyle arka sıralarda yer almıştı. Kurultay sürecinde varlık gösteremeyen İnce’yi bu durumun rahatsız ettiği söyleniyor.
Muharrem İnce, “Külliye’ye giden CHP’li” tartışması sırasında isminin verilmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemiş ve açıklama yapmasını talep etmişti. Bu talebi karşılık bulmayan İnce, CHP Genel Merkezi’nde bir çete olduğu iddiasında bulunmuştu.
CHP’DE TEK ADAM YÖNETİMİ
İnce’yle birlikte hareket eden isimler, CHP’nin belediye başkanlarının etkisine girdiği ve geçmişte müteahhitler partisi olarak anılan SHP’lileşme sürecinin yaşandığını iddia ediyorlar. “CHP, temel ilkelerinden uzaklaşıyor. Tek adam yönetimine giriyor” yorumunu yapıyorlar.
AĞUSTOSTA NETLEŞECEK
2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasını sürdüren İnce’nin, Kılıçdaroğlu’nun rakipsiz kaldığı CHP kurultayından sonra parti kurmak için nabız yoklamaya başladığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun yeni parti kurma konusunda takınacağı tavrı merak eden Muharrem İnce’nin kararını ağustos ayında netleştireceği söyleniyor.
DOSTLARIN KİM?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay konuşmasında dostlarla iktidar sözü vermişti. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında daha önce yaptığı değerlendirmede ise “Yüzde 99 aynı düşünüyoruz” demişti. İnce ekibi “Dışarıdan yeni dostlar edinilirken, gerçek CHP’lilerin dostlukları yok sayılıyor” yorumunu yapıyor. Kılıçdaroğlu siyasi hayatının en güçlü olduğu kurultayını yaptı. Ama belki siyasi hayatında en büyük bölünmeye tanık olabilir.
AKŞENER: ‘AYASOFYA’DA ÇOK MUTLU OLDUM’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ayasofya’dan dönüşünde bayramlaştık. Mutluluğu sesine yansımıştı. “Ayasofya’da çok mutlu oldum” dedi. Mescit namazı kıldığını ve dua ettiğini söyledi. “Bizim neslimiz için Ayasofya’nın cami olmasının önemi çok büyüktü. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı beni davet etmişti. Ancak koruma ekibimden birinde COVID-19 testi pozitif çıkınca 14 günlük karantinaya girmiştim. O nedenle gidememiştim. Eşim, oğlum ve yeğenimle birlikte ziyaret ettik. Çok mutlu olduk” diye konuştu.
SEZGİN TANRIKULU CHP’NİN KÜRT RAPORUNU ANLATTI
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile CHP’nin yeni Kürt raporunu konuştuk. Sezgin Tanrıkulu 2015 raporunun hazırlanmasında da çok etkindi. Ayrıca yeni raporun hazırlanma sürecinde de devrede olan isimlerden birisiydi. Çünkü Sezgin Tanrıkulu, CHP ile Kürt seçmen arasında köprü olan isimlerden.
Sezgin Tanrıkulu, “Bir Kürt raporu üzerinde çalışılıyor. Raporlar toplandıktan sonra ortak bir rapor haline dönüştürülecek. 2015 raporunda CHP’yi aşan önemli tespitler vardı. 22 soru-22 cevap olarak yayınlamıştık. CHP ile Kürt seçmen arasındaki ilişkiyi canlı tutabilme adına 2015 raporunu güncelleyip, sürekli çalışılan bir rapor haline getireceğiz. Sadece bir söylem olarak değil, bir ilişki biçimi açısından bir perspektif ortaya koymaya çalışıyoruz. Kürt seçmeni CHP’de nasıl tutabiliriz, ittifak ya da kritik bir seçimde CHP’ye oy vermelerini nasıl sağlarız, bunun çabası içindeyiz” dedi.
CHP’nin yeni Kürt raporu ve HDP ile girilen süreç dikkatle takip edilmeyi gerektiriyor.
OĞUZHAN ASİLTÜRK’TEN SOSYAL MEDYA UYARISI
OĞUZHAN Asiltürk, Necmettin Erbakan’ın vefatından sonra Milli Görüş’ün liderliğini üstlendi. Oğuzhan Bey’in bir özelliği de Erbakan’ın sağlığında da fikirlerini çekinmeden söyleyen birisi olmasıydı. Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya konusunda Saadet Partililere çok önemli uyarılarda bulundu. Saadet Partili Ebubekir Savaşan, Ayasofya’nın açılışında sosyal medyadan yayınladıkları fotoğraf üzerine gazeteci Hilal Kaplan ile şehit eşi Esma Yılmaz’a hakaret etmişti.
Oğuzhan Asiltürk sosyal medya kullanımı konusunda Saadet Partililere “Milli Görüş’çüler olarak, her ne sebeple olursa olsun inanç ve değerlerimize zıt düşecek söylem ve davranışlar sergilemekten kaçınmalı, her zaman duruşumuzu ve üslubumuzu korumalı, güzel ahlakla mükellef olduğumuzu unutmadan, sözün güzelini söylemeye ve konuştuğumuz zaman hikmetle konuşmak için hassasiyet göstermeye devam etmeliyiz” diye uyarıda bulundu.
Türk siyasetinin en fırtınalı dönemlerine tanık olan Oğuzhan Asiltürk’ün bu uyarısına sadece Saadet Partililer değil, herkes kulak vermeli.