İmamoğlu’nun yol haritası

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Çünkü belirsizliğin hâkim olduğu durumlarda net bir yol haritası ortaya koymanın gerekli olduğuna inanırdım. İnsanların okuduğunda sürecin nereye gideceğini görmelerini önemserdim. Bir süredir yol haritası başlıklı yazılara ara vermiştim. Ama Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarını izleyince bunun gerekli olduğuna inandım. Çünkü Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak; CHP Genel Başkanlığı’na mı soyunacak, cumhurbaşkanı adaylığından vaz mı geçti sorularına ancak bu başlıkla yanıt verebileceğimi düşündüm.

1- KAFASI NETLEŞMİŞ

Ekrem İmamoğlu beklenen açıklamayı yaptı. Öncelikle konuşması için izlenimlerimi aktarmak istiyorum. İmamoğlu’nu izlerken kafasını netleştirdiğini, yol haritasını belirlediğini düşündüm. Konuşması başarılıydı. İyi hazırlanmıştı. Basın toplantısından bir gün önce ekibiyle kapsamlı bir toplantı yapmıştı. Onun faydasını gördü. Siyasi sorulara yerinde yanıtlar verdi.

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2- İSTANBUL ADAYI

Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’a mühürlendim” dedi. “Adayım demedim, İstanbul için yola çıkıyorum” diye konuştu. Bazı yorumcular bunu “Net konuşmadı, kesin olarak adayım demedi” şeklinde değerlendirdi. Ama doğru değil. Çünkü İmamoğlu CHP’nin adayı olacaksa CHP PM’de aday gösterilmesi gerekiyor. İmamoğlu, “Yola çıktığımı ifade ediyorum. Bu adayım demek kavramı siyasi olarak doğru değil. Aday olmanın usulü ve süreci vardır” diyerek parti içi prosedüre işaret etti.

3- KILIÇDAROĞLU TV’DEN ÖĞRENDİ

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasını herkes gibi TV’den canlı yayında öğrendi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında en son Ahlatlıbel’deki görüşmeden sonra ipler koptu. İmamoğlu, memleketi Tunceli’den Kılıçdaroğlu’nu cep telefonundan aradı ama Kılıçdaroğlu telefonu açmadı. “Cebinizi aradım ama cevap vermediniz. Evin numarasını da çevirdim” dedi. Kameralar önünde, canlı yayında zoraki bir görüşme yapmışlardı.

Siyasi geleneğe göre Ekrem İmamoğlu’nun bu açıklamayı yapmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu’nu arayıp bilgilendirmesi gerekiyordu. Ama ikisi arasında köprüler atıldığı için bu mümkün olmadı.

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4- İSTANBUL’U KAZANAN TÜRKİYE’Yİ KAZANIR

2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun sloganı, “Her şey çok güzel olacak”tı. Seçim sloganı henüz belli değil ama bu kez, “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” mottosuyla çalışacağı ortaya çıktı. Bu sözün bir de devamı var. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder.” Bu da Ekrem İmamoğlu’nun kulağına küpe olsun.

5- DEĞİŞİM TALEBİ SÜRÜYOR

İmamoğlu seçimlerin hemen ardından CHP’de değişim ateşini yakmıştı. İmamoğlu, bu hedefinden vazgeçmediğini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu’na değişim talebini 4 kez ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun değişime öncülük etmesi yani çekilmesi gerektiğini söyledi. “Bu süreci koordine edebilirim. En önde koşabilirim” dedi.

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CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçti mi? Hayır. Sadece önceliği değişti. “Ben bir koltuğa değil, bir misyona talip oldum” sözleriyle bunu ortaya koydu.

ÖZGÜR ÖZEL KONUSU

İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olursa CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel’i destekleyecek diye bir kanaat vardı. Basın toplantısında o da soruldu. İmamoğlu, “CHP’nin tarihini bilen, geçmişi temiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir” dedi. Böylece yeni sürecin denklemi ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel’i destekleyecek. Hedef CHP Genel Başkanlığı’nda Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Ekrem İmamoğlu.

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GEÇMİŞİ TEMİZ CEVABI

İmamoğlu’nun “geçmişi temiz” vurgusu dikkatinizi çekti mi? Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişi temiz birisi çıksa hemen bırakırım” sözüne bir yanıttı. Kılıçdaroğlu, bu sözüyle CHP’lileri ağır bir töhmet altında bıraktı.

YOL HARİTASI NE

Şimdi gelelim Ekrem İmamoğlu’nun yeni yol haritasına.

İmamoğlu, “Önce İstanbul” dedi. İstanbul’u kaybederse her şeyini kaybedeceği anladı. Delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun üstünlük sağlaması da bu kararı almasında etkili oldu. Ama bu CHP Genel Başkanlığı ve cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçtiği anlamına gelmiyor. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır sözünün bir de Ekrem İmamoğlu’na uyarlanmış bir yanı var. İmamoğlu, İstanbul’u kazanırsa CHP Genel Başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı hedefine daha kolay ulaşacağını düşünüyor. İstanbul’u kaybederse hepsini kaybedeceğini biliyor.

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HANDİKAPLARI NELER

Ekrem İmamoğlu’nun bu süreçte ciddi handikapları oluştu.

1- İttifaklar: Bunların başında ittifaklar geliyor. Çünkü İstanbul’u İYİ Parti ve HDP ile yapılan ittifak sayesinde kazanmıştı. İmamoğlu, “İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kuracağım” dedi. Ama bu tek başına kendi iradesine bağlı değil. İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti ittifak kararı alacak mı?

2- İcraatları: Daha doğrusu Ekrem İmamoğlu’nun yapmadığı hizmetler demek daha doğru olur. Tatilleriyle, polemikleriyle, partici mücadelesiyle anılan ama hizmetleri ve eserleriyle anılmayan bir belediye başkanı oldu.

3- Cumhurbaşkanlığı seçimleri AK Parti’ye moral üstünlük sağlarken, CHP’de yenilginin yarattığı moral bozukluğu yaşanıyor. İmamoğlu konuşmasında bunu yenilginin getirdiği travma olarak tanımladı.

4- Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı önünde hiçbir engel yok. Kılıçdaroğlu, zorlu bir rakipten kurtulduğu için mutlu. Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterme konusunda en ufak bir tereddüt yaşamayacak. Ancak AK Parti’nin adayı belli değil. İmamoğlu’nu zorlayacak noktalardan biri de AK Parti’nin adayı olacak.

MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK

Ekrem İmamoğlu, İBB adaylığını açıkladı. Peki Mansur Yavaş ne yapacak? Yöntemleri tamamen farklı. Mansur Yavaş CHP içindeki mücadeleden uzak duruyor. Zaten hizmete odaklı bir profil çizdiği için ön plana çıkmış ve yıpranmamıştı. Ta ki cumhurbaşkanlığı seçim sürecine kadar. Kaybedilen seçimde cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmak Mansur Yavaş’ı da yıprattı. Seçimden sonra derin bir sessizliğe büründü. Sadece Meral Akşener’i ziyarette ve Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları ile toplantısında ortaya çıktı. Ama Mansur Yavaş’ı CHP içindeki tartışmalara çekme çabaları var. Ama o parti içi polemiklere girmemekte kararlı. Peki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylık için ne düşünüyor? Basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin, “Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” tweet’iyle gerekli mesajı verdi.

İTTİFAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYOR

Bugün hep yol haritasından gittik. O zaman bir yol haritası da Mansur Yavaş için verelim. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday. CHP içindeki tartışmalardan uzak duruyor. Ama Ankara’da İYİ Parti-CHP ittifakının kurulması ve ittifakın adayı olmak için çaba gösteriyor.