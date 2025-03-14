İmamoğlu’nun diplomasında yeni gelişme

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Asıl soru şu; İstanbul Üniversitesi’nin raporu ne yönde olacak? İşletme Fakültesi ne tür bir işlem yapacak?

YÖK, Ekrem İmamoğlu’nun aleyhinde rapor vermişti. YÖK’ün raporunda Ekrem İmamoğlu’nun geçiş yaptığı tarihte Amerikan Girne Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı belirtiliyordu.

DİPLOMA İPTAL

İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’yla ilgili incelemesini tamamladığı, hazırlanan raporun yarın veya en geç pazartesi günü gereğinin yapılması için İşletme Fakültesi’ne gönderileceği söyleniyor. İstanbul Üniversitesi’nin raporunda İmamoğlu’nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğu tespitine yer verildiği ifade ediliyor. Diplomayla ilgili işlemleri yapma yetkisi fakültede bulunuyor. İşletme Fakültesi’nin İstanbul Üniversitesi’nin yatay geçiş işlemleri mevzuata aykırı bu nedenle verilen diploma iptal edilmeli yönündeki raporu doğrultusunda hareket edip, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor.

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İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse ne olur?

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmaz. Çünkü cumhurbaşkanı adaylığı için yüksek öğretim mezunu olma şartı bulunuyor.

KİM ADAY OLACAK

İmamoğlu’nun diploması iptal edildiği taktirde cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP’nin ne yapacağı merak konusu oldu. CHP, İmamoğlu’nun hukuki başvurularının sonucunu mu bekleyecek yoksa başka cumhurbaşkanı adayı arayışlarına mı girecek?

İşin özü Mansur Yavaş’ın başına talih kuşu mu konacak, yoksa Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı mı gündeme gelecek?

Ya da Ekrem İmamoğlu olmadı ama Dilek İmamoğlu olsun formülü mü işleyecek? Çok bilinmeyenli bir denklem gibi. Bekleyip göreceğiz.

HUKUKİ YOLLAR

Peki böyle bir karar karşısında İmamoğlu ne yapacak? Hukuki yolları mevcut. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul İdare Mahkemesi’ne dava açma hakkı bulunuyor. İdare Mahkemesi’nden olumsuz bir karar çıkması durumunda İstinaf’a gitme imkânı var. Eğer İstinaf’tan da aleyhine karar çıkarsa bu kez Danıştay 8. Dairesi’ne temyiz hakkı bulunuyor.



Ancak bu arada İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da vereceği bir karar söz konusu olacak.

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PKK’NIN SURİYE ORDUSUNA YERLEŞMESİNE İZİN VERİR MİYİZ



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında varılan anlaşma gereği SDG-PKK-YPG yapılanması silahlarını bırakarak Suriye ordusuna entegre olacak. Böylece Suriye toprakları üzerindeki PKK-YPG yapılanması son bulacak. Türkiye bu süreci bir milli güvenlik politikası olarak yakından takip ediyor. Anlaşma olumlu bulunuyor ama asıl önemli olan uygulama deniliyor. 8 maddelik anlaşmanın tamamının uygulanması ve PKK-YPG silah bırakmadan diğer adımların atılmayacağı belirtiliyor.

GÜÇ DENGESİ

Peki Mazlum Abdi anlaşmaya neden yanaştı? Çünkü 8 Aralık devriminden sonra Suriye’de güç dengesi değişti. Trump’ın ifade ettiği gibi, “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde”. Ayrıca Şam’da Esed yok, Türkiye’nin desteklediği Ahmed Şara var.

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KONJONKTÜR LEHİMİZE

Ayrıca Trump’ın ABD’si Suriye’den çekilmeye çalışıyor. Ancak 10 yıl boyunca PKK-YPG’ye yatırım yaptılar. Afganistan örneğinde olduğu gibi bir anda çekilip ortada bırakmak istemediler. ABD, bir süredir PKK-YPG’nin Suriye ordusuna entegre olması için çalışıyordu. Türkiye ile Suriye devleti de sıcak bakınca iş bu noktaya geldi. Hem Suriye’deki gelişmeler hem ABD’nin Suriye’den çekilme isteği üst üste binince konjonktür Türkiye’nin lehine, PKK-YPG’nin aleyhine gelişti.

AVRUPA’NIN TUTUMU

Burada Avrupa’ya da bir parantez açmak gerekiyor. Trump’ın çıkışlarından sonra Avrupa, Türkiye’nin askeri desteğine muhtaç. Türkiye’nin kapısını çalan Avrupa, PKK-YPG’ye destek vererek Türkiye’yi kızdırmak ister mi? Buna bir de Öcalan’ın çağrısı eklenince Mazlum Abdi’nin anlaşmayı imzalamaktan başka çaresi kalmadı.

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ASKERİ VARLIĞIMIZ SÜRECEK



1. PKK-YPG, Suriye’ye entegre olana kadar tehdit geçmiş sayılmayacak, o nedenle Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek. Bu sırada terörle mücadele faaliyetleri ise aksatılmadan sürdürülecek.

SAYI 20 BİN

2. Öncelikle PKK-YPG yapılanmasının sayısını netleştirmek gerekiyor. Kimi 60 bin diyor, kimi 80 bine çıkarıyor. Suriyeli olmayan unsurların ülkeyi terk etmesiyle birlikte sayının 20 bin olacağı söyleniyor.

ASKERİ HEYET GİDECEK

3. 2 Mart’ta Suriye’de göreve başlayan Askeri Ateşemiz bugün Milli Savunma Bakanı tarafından kabul edilerek görevine başlayacak. Önümüzdeki hafta içinde ise Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir askeri heyet Suriye’ye gidecek. Askeri heyetin Suriye’ye ikinci gidişi olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, dün Şam’daydı.

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4. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ordusuna iki önemli destek verilecek. Birincisi, Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması için askeri eğitim. İkincisi ise savunma sanayisi desteği sağlanacak. Türkiye savunma sanayisinde son dönemde dünyanın parlayan yıldızları arasında yer alıyor.

ASKERİ DANIŞMAN

5. Askeri danışman göndereceğiz. Askeri danışman, Suriye ordusunun modern bir şekilde yapılandırılması ve verilecek olan askeri eğitimin koordinasyonu görevini yapacak.

6. Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasındaki anlaşmadan sonra birileri, “PKK, Suriye ordusuna girecek” şeklinde algı operasyonu yapıyor. Bu kompleksten kurtulun, ülkenize güvenin. Türkiye’nin Suriye’de aleyhimize olan şeyleri engelleme ve Suriye’yi yeniden yetkilendirme kapasitesi var. Türkiye, Suriye ordusunu yeniden yapılandırırken PKK’nın içeride bir güç olarak yer almasına müsaade eder mi?