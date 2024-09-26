İmamoğlu’nun diploması iptal edilir mi

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İmamoğlu hakkındaki ‘ahmak davası’, yok İmamoğlu’yla ilgili Beylikdüzü Belediyle Başkanlığı döneminde açılan ihaleye fesat karıştırma davası, yok para sayma makinaları, yok CHP Kurultayı şimdi de İmamoğlu’nun diploması.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasında sorun yok. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Bir de yüksek lisansı var. Peki sorun nerede?

İMAMOĞLU KİTABI

İsterseniz önce size Ekrem İmamoğlu’nu anlatan kitaptan bir bölüm aktarıp sonra bu sorunun cevabını vereyim.

Şirin Mine Kılıç’ın yazdığı “Benim Sevgili Başkanım Ekrem İmamoğlu” isimli bir kitap var.

Kapak resminde Ekrem İmamoğlu’nun bir fotoğrafı yer alıyor, altına ise “Sıradışı bir başarı ve liderlik öyküsü” notu düşülmüş.

Kitapta Ekrem İmamoğlu’nun hayatı ayrıntılı olarak anlatılıyor. Liderlik özelliklerine özel bir vurgu yapılıyor. Ama çok kısa geçilen bir bölüm var. O da Ekrem İmamoğlu’nun üniversite hayatı. En küçük bir ayrıntı sayfalar dolusu anlatılırken, üç üniversiteyi kapsayan, Kıbrıs’ta başlayıp Türkiye’de devam eden üniversite hayatı ise birkaç satırla geçilmiş durumda.

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KIBRIS’TAKİ ÜNİVERSİTE HAYATI

Ailesi, Ekrem İmamoğlu’nun inşaat mühendisi olmasını istiyormuş. Üniversite sınavlarına girmiş kazanamamış. Bunun üzerine babası Hasan Bey devreye girmiş. Bundan sonraki bölümü kitaptan aktarıyorum.

“Ekrem’i amcası Ali İmamoğlu ile Kıbrıs’a gönderdi. Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sınavlarına girdi ve inşaat mühendisliğini kazandı. Ancak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde geçirdiği birkaç gün içinde fikrini değiştirdi ve amcasını ikna ederek Girne Amerikan Üniversitesi’nde işletme bölümüne yazıldı. İki yıl süren Türk Ocağı Spor Kulübü kaleciliği ve Kıbrıs’taki eğitim hayatı, üçüncü yılda İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yapmasıyla sona erdi” diyor.

Kitabın ilerleyen bölümünde ise Ekrem İmamoğlu’nun eğitimine 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde devam ettiği anlatılıyor.

YATAY GEÇİŞ SORUNU

Bu kadar... Bir gencin hele hele Ekrem İmamoğlu gibi birisinin üniversite hayatı bu kadar kısa geçilir mi?

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Ekrem İmamoğlu’nun diploma tartışmasını neden yazıyorum?

Ekrem İmamoğlu’nun diploması var. Daha sonra yüksek lisans yapmış. Orada da sorun yok.

Tek sorun; Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde.

O tarihte özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş var mıydı?

Eğer varsa Ekrem İmamoğlu’nun not ortalaması yatay geçiş için yeterli miydi?

Yatay geçiş sürecinde babasının arkadaşı ve hemşerisi olan İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun rolü neydi?

AYDINLATILSIN

Bu soruların cevabının zor olduğunu düşünmüyorum. Ama bu soruları aydınlatacak olan iki yer var. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri ise YÖK.

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Bu soruların yanıtını ancak Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı açıklama ile alacağız ya da YÖK’ün yapacağı inceleme sonucunda öğrenebileceğiz.

KRİTİK SORU

Kritik soru şu; eğer Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişinde yasal bir sorun varsa diploması iptal edilir mi?

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili soru işaretlerini ortaya koyduktan sonra başka bir konuya geçmek istiyorum. O da “ahmak davası” olarak bilinen ve şu anda İstinaf’ta olan davaya.

Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine “ahmak” dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu dava şimdi İstinaf’ta.

Ekrem İmamoğlu ekibi, bu cezanın onanmaması için ‘Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilsin’ diye bastırıyor.

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FIRSATÇILIK YAPIYOR ELEŞTİRİSİ

CHP içinde Ekrem İmamoğlu’ndan rahatsız olanlar ise bunu bir operasyon olarak değerlendiriyor. ‘Ekrem İmamoğlu mağduriyeti kullanarak, cumhurbaşkanı adaylığını garanti altına almaya çalışıyor’ diye düşünüyorlar.

Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduğunu göstermeye çalışıyor ama Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etme tuzağına da düşmüyor.

Çünkü seçimlere daha 4 yıl var.

Şimdiden Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan ederse CHP’nin bölünmesinden endişe ediyor.

Özgür Özel bu konuda haklı.

CUMHURBAŞKANLIĞI UĞRUNA

Çünkü cumhurbaşkanı adaylığı uğruna partiler parçalandı, bu ülkede darbeler yapıldı. Askeri darbelerin arkasında hep cumhurbaşkanlığı hesapları yatıyordu.

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Cumhurbaşkanlığı hesapları uğruna ANAP ve DYP’de büyük krizler yaşanmıştı. Abdullah Gül tekrar cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için çaba gösterdi.

Demirel’in dediği gibi, “Cumhurbaşkanlığı makamı hiçbir faninin elinin tersiyle iteceği bir makam değildir”.

CHP DÖRDE BÖLÜNÜR

CHP’de ise cumhurbaşkanlığı tartışması çok erken başladı. Bunun en büyük nedeni de Ekrem İmamoğlu’nun hırsı.

CHP’de zaten 4 kanat oluşmuş durumda.

Ekremciler, Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler ve Mansur Yavaş.

Ekrem İmamoğlu şimdiden cumhurbaşkanı adayı ilan edilirse Mansur Yavaş CHP’den istifa eder, parti Ekremciler, Özgür Özelciler, Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler ve Mansur Yavaş olmak üzere dörde bölünür diye düşünülüyor.