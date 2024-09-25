İmamoğlu’nun diploma korkusu

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Ama ben tersini yapacağım. Atladığım haberi yazacağım. Hem de bilerek atladığım haberin kısa bir öyküsünü anlatacağım.

Yerel seçimlerden 1 ay önceydi. Ama seçim kampanyası başlamıştı. İstanbul’daki yayına gitmek üzere Ankara’da Esenboğa Havaalanı’nın CIP Salonu’ndaydım. Ekrem İmamoğlu’nu siyasete girmeden önce tanıdığını, babası Hasan İmamoğlu ile aynı dönemde ticari faaliyetlerle bulunduklarını belirten birisi kulağıma eğilip, “Ekrem İmamoğlu’nun diplomasında sorun var” dedi. Dikkatli bir şekilde dinledim.

KEMAL ALEMDAROĞLU

“Türkiye’de üniversiteyi kazanamadı. Kıbrıs’ta bir üniversiteye kayıt yaptırdı. Babası Hasan Bey, Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun yakın dostuydu. Trabzon’dan hemşerilerdi. Araları çok iyiydi. Kemal Alemdaroğlu o dönem İstanbul Üniversitesi’nin rektörü olmamıştı ama anabilim dalı başkanı olarak çok etkindi. O dönem özel üniversitelerden devlet üniversitesine geçiş olmamasına rağmen Ekrem İmamoğlu’nu geçiş yaptırdılar” diye anlattı.

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‘YAZMAM’ DEDİM

“Seçim dönemi, bu siyasi mühendislik olarak anlaşılır. Bu tür haberciliği doğru bulmam. Benim yazımdan dolayı bir mağduriyet yaşamasını istemem” dedim. Yazamayacağımı belirttim. Bundan dolayı da pişman değilim.

CHP’DE HEYET OLUŞTURULDU

O zaman şimdi niye yazıyorum? Ekrem İmamoğlu’nun, YSK üyelerine “Ahmak” dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldığı bir davası var. İstinafta bekliyor. CHP Genel Merkezi’nde davayı izlemek üzere Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulat, Gökan Zeybek ve Ensar Aytekin ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın başkanlığında bir birim oluşturuldu. Genel Merkez heyeti ile Ekrem İmamoğlu’nun avukatları bir araya gelerek çalışmalara başladılar. Ekrem İmamoğlu da çalışmaların bir bölümüne iştirak etti.

CHP, istinaf kararı öncesinde bir eylem planı oluşturmaya çalışıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN B PLANI

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için ABD’ye gitmeden önce, yasak kararı çıkarsa hemen Türkiye’ye dönmek üzere bir B planı olduğunu açıkladı. İlk karar çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’daydı ya. Ekrem İmamoğlu ile Meral Akşener, Saraçhane’de şov yapmışlardı ya...

Özgür Özel, ben bu pozisyona düşmeyeceğim havasında.

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İMAMOĞLU’NUN SİTEMİ

Bir de Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanı ile görüşürken 28 Şubat mahkûmlarının, Gezi’den mahkûm olanların durumunu gündeme getirdi. Tayfun Kahraman’ı konuştu ama benim durumumu gündeme getirmedi” diye Özgür Özel’e sitem etmişti.

Son günlerde Ekrem İmamoğlu’na yakın medya da yasak kararı ha çıktı ha çıkacak gibi bir hava oluşturuyor.

İlgisiz kalamadım. ‘Ne oluyor’ diye siyasi kulislere kulak kabarttım.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KOZU

Neler çıktı, neler?

1- Ekrem İmamoğlu, bir an önce cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi için siyasi yasak kozunu kullanıyor.

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilse siyasi yasak kararının onanmasına cesaret edilemez tezi işleniyor.

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Madalyonun bir de öteki yüzü var. Eğer siyasi yasak kararı onanırsa bu kez Özgür Özel’i “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı

adaylığını ilan etmedin. Böylece siyasi yasak kararını onamaya

cesaret ettiler” diye hedef almak için gerekçe hazırlanıyor.

DENGELER DEĞİŞECEK

Bu değerlendirmelerde şaşıracak bir durum yok. Siyasi yasaklara karşı olduğum için dilerim böyle bir karar çıkmaz. Siyaset kendi doğal mecrasında işler.

Ama İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse CHP’de dengeler değişir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybedeceği için Ekrem İmamoğlu, gücünü kaybeder.

ÖZGÜR ÖZEL’İN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

1- Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı yolu açılır.

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2- Mansur Yavaş bu durum netleşmeden CHP’den istifa etmez.

Ekrem İmamoğlu’nun, siyasi yasak konusu Demokles’in kılıcı gibi başında sallanmasından dolayı rahatsız olduğu kesin.

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI

Ama İmamoğlu’nu asıl rahatsız eden unsurlardan biri de diploma konusu deniliyor.

Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’nden İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü’ne 1990 yılında yatay geçiş yapıyor.

Bu süreçte 8 Şubat’ta başörtülüler için ikna odalarını kuran Kemal Alemdaroğlu etkili oluyor. Ama Alemdaroğlu o dönem anabilim dalı başkanı. Henüz rektör değil.

Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi’nde okuyor. Gazeteci Fatih Portakal sınıf arkadaşı olduğunu açıklamıştı.

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YATAY GEÇİŞ VAR MIYDI

İddia edildiği gibi 1990-91 yıllarında özel üniversitelerden devlet üniversitelerine geçiş var mıydı? Eğer yoksa o zaman İmamoğlu’nun diploması yok hükmünde mi, yani butlan mı sayılacak?

Eğer belli bir not derecesi isteniyor da Ekrem İmamoğlu’nun notları onu tutmuyorsa, o da ikinci bir sıkıntı demek.

Bir iddia da Kıbrıs’taki üniversitedeki bölümünün karşılığı olmadığı halde İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptıysa o durumda üçüncü sıkıntı ortaya çıkmış demektir.

GÖZLER YÖK’TE

Bu durumu açıklığa kavuşturmak ise YÖK’ün görevi. YÖK resen inceleme yapıp kamuoyuna bir açıklama yapabilir.