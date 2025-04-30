İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdü, sıra Yavaş’ta mı

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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun arkasından gözyaşları dökerek onun sırtından puan topladı. Sonra Kılıçdaroğlu’nu devirdi. Ekrem İmamoğlu’nun ise Silivri Cezaevi’ne girdiği günden bu yana yaptığı eylemlerle, CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle puan topladı ama önceki gün yaptığı açıklama ile onun da cumhurbaşkanlığı hayallerini Silivri’ye gömdü.

SIRA MANSUR YAVAŞ’TA

Şimdi Mansur Yavaş’a sıra geldi. Özgür Özel değirmeninde itinayla cumhurbaşkanı adayları öğütülür moduna geçti. “Cumhurbaşkanı adayımız” dediğinin siyasi ömrü kırk gün sürüyor. Bundan sonrasını Mansur Yavaş düşünsün. Mansur Yavaş da kara kara düşünüyor olmalı ki Özgür Özel’in bu açıklamasından sonra sessizliğe büründü. En ufak bir açıklama yapmadı. Meteorolojik verilere göre yağmur yağacağını dahi duyururken, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tweet bile atamadı.

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Özgür Özel’in “Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hâlâ içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir. Cumhurbaşkanı Yavaş, başbakan İmamoğlu olur” açıklamasıyla birlikte Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını ilan etti.

Özgür Özel’in bu açıklaması Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tarihi bir dönüm noktasıdır. Bir kırılma anıdır.

İMAMOĞLU SİLİVRİ’DE

1-Özgür Özel bu konuşmasıyla Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını ilan etmiş oldu.

2- Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde yatmaya devam edeceğini zımnen kabullenmiş olduğunu gösterdi.

3- Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali için yapacağı itirazlardan sonuç alamayacağı ve cumhurbaşkanı adayı olamayacağı düşüncesinde olduğunu itiraf etmiş oldu.

Oysa bu açıklamadan 24 saat önce, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra Silivri Cezaevi’nin kapısının önünde “Ekrem İmamoğlu’nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanı adaylığından çekilemez” demişti. 24 saatlik sürede ne oldu?

Ekrem İmamoğlu adına “Bu seçimi kazanır” demişti.

OYUNDAN DÜŞÜRÜYOR

Aslında Özgür Özel bunun işaretini 15 Mart’ta vermişti: “İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok.”

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Basket maçlarında oyuncu eksiltmek vardır. Güçlü oyuncuları oyundan düşürdüğünüz zaman maçı aldınız demektir. Özgür Özel, bu açıklaması ile Ekrem İmamoğlu’nu oyundan düşürdü. Mansur Yavaş’ı kadroya aldı. Onun akıbeti ise meçhul.

YAVAŞ’IN TASFİYE SÜRECİ

Çünkü Mansur Yavaş, Saraçhane’deki “pamuk şekeri” benzetmesi ile büyük yara almıştı. Usulüne uygun bir şekilde davet edilmediği için CHP’nin Yozgat mitingine katılmak yerine Manisa’da nikâh şahitliği yapmıştı. Ama potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak varlığını hissettiriyordu. Özgür Özel, onu tekrar oyuna dahil ederek Mansur Yavaş’ı tasfiye sürecini başlatmış oldu.

Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’nu harcayacağını düşünüyordum da bu kadar erken olacağı benim bile aklıma gelmemişti.



Bu Özgür Özel’den korkulur.

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BU PLAN İŞLEMEZ



Özgür Özel’in Mansur Yavaş cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu başbakan formülünü gerçekleştirmek için Anayasa değişikliği gerekiyor. Özgür Özel muhalefetin seçimleri yüzde 70’le kazanacağını iddia ediyor. Bu süreçte CHP biraz rüzgâr aldı ya Özgür Özel’in ayakları yerden kesildi. İyice gerçeklikten koptu.

6’lı Masa sürecinde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş vaat edilmişti. Millet prim vermedi. Ayrıca Mansur Yavaş, milletten 5 yıl süreyle yetki isteyecek. “Seçilirsem Anayasa’yı değiştirip sembolik cumhurbaşkanı olacağım. Yetkilerimi de Ekrem İmamoğlu’na devredeceğim. Yine de beni seçin” diye mi oy isteyecek? Mühür kimdeyse Süleyman odur. Mansur Yavaş seçilirse yetkilerini Ekrem İmamoğlu’na niye devretsin?

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TARİHİ AN YAKLAŞIYOR



Tarihi anları kaçırmak istemiyorum. PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sürecinde tarihi ana çok yaklaştık. Dilerim artık son 50 yılımıza mal olan, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen, çocukların babasız, eşlerin kocasız, yüreği yanık annelerin ise evlatsız kaldığı bu dönem sona erer. Buna inanıyorum. Artık bu kanlı sayfa kapanır. PKK terör örgütü gündemimizden çıkar. Artık barışın dili hâkim olur. Malazgirt’in kapısını açan, Çaldıran’da omuz omuza savaşan, Çanakkale’de destanlar yazan Türkler ve Kürtler olarak yeniden bölgenin kaderine hükmederiz.

Bir devir kapanıp, yeni bir devir açılacak. Bu bir son olmayacak, yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

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Çok uzak değil, artık çok yakın bir zamanda PKK silah bırakıp kendini feshettiğini açıklayacak. Böylece kanlı bir dönemin sonuna gelinmiş olacak. “Analar ağlamasın” diye çıktığımız bu yolda, barışın ve kardeşliğin anıtını dikeceğiz.