İmamoğlu’na yasak davası ve cumhurbaşkanlığı savaşı

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Öyle ki Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için ABD’de bulunduğu sırada ‘Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek’ diye bir operasyon başlatıldı.

Saraçhane medyasından, TV programlarında CHP, Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacak demeleri istendi.

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilirse İstinaf’taki “Ahmak” davasından onama kararı çıkmaz tezini savunuyorlar.

YASAK KARARI

Peki daha 4 yıl varken, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu neden bir anda birinci gündem maddesi oldu? CHP kulislerinde İmamoğlu’yla ilgili kararın İstinaf’ta 1’e karşı 2 oyla onandığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ise bu süreci fırsata çevirmeye, mağduriyetten cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmaya çalışıyor.

KAHRAMAN OLUR MU?

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Siyasi yasaklara karşı olduğumu her defasında deklare ediyorum ama bu CHP kulislerinde konuşulanları aktarmama engel değil. ‘Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse kahraman olur’ diyenler olduğu gibi, “Siyasi yasak geldiği takdirde Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bırakacak. Siyasi ve ekonomik gücünü kaybedecek. Siyaset güç işidir, birkaç ay kahramanlık yapar, ondan sonra unutulur gider” yorumunu yapanlar da var. Canan Kaftancıoğlu’nun durumunu örnek gösteriyorlar. Canan Kaftancıoğlu güçlü bir il başkanıydı. Şimdi unutuldu gitti.

CHP BÖLÜNÜR MÜ?

CHP şu anda 4’e bölünmüş durumda.

İmamoğlucular, Kılıçdaroğlucular, Özgür Özelciler ve Mansur Yavaş’ı destekleyenler.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği takdirde partinin bölüneceğini düşünüyor. O nedenle partiyi bölmeden, süreci yönetmeye çalışıyor. Yerinde bir tavır.

İBRE ÖZGÜR ÖZEL’E DÖNER

Ama bir de hesabı var. Güçlü bir hesap. Dikkate alınması gereken bir hesap. CHP içinde önemli bir grup, Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel diyor.

Özgür Özel o nedenle şartların olgunlaşmasını bekliyor. Önümüzde belirsizliklerle dolu bir süreç var. Kastamonuluların dediği gibi, “Daş düşebülü, ayı çıkabülü”.

YAVAŞ İSTİFA EDER Mİ?

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Özgür Özel şunu çok iyi biliyor ki, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği an, Mansur Yavaş CHP’den istifa eder. Çünkü Mansur Yavaş’ın tek planı var o da cumhurbaşkanı adayı olmak.

Mansur Yavaş, “Partimiz aday gösterirse aday oluruz” dedi. CHP’den istifa etmeyeceğini açıkladı. Zaten kısa bir süre önce bu köşede “Mansur Yavaş CHP’den istifa etmiyor” diye yazmıştım. Ama onun bir miladı var. Eğer CHP, Ekrem İmamoğlu ya da başka birini aday gösterirse Mansur Yavaş, o zaman istifa eder. Çünkü merkez sağ ve milliyetçi kesimin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı.

SİYASİ DURUŞ

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş’ın, yargılama sürecinde Ekrem İmamoğlu’na destek açıklamaları yapmaları ise siyasi bir duruş konusu. Yasak kararına karşı çıkmadan CHP’de siyaset yapılmaz.

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Yoksa dördünün arasında ciddi gerilim var.

YÜZÜNE TELEFON KAPATMIŞTI

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir sorun olmadığını söylüyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi nedeniyle ikisinin arasına kara kedi girmişti. Hatta Mansur Yavaş, “terbiyesizlik yaptı” diyerek Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapatmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında başka bir gerilim daha yaşanıyor.

ÖNÜNE DOSYA KOYDU

Mansur Yavaş, “Medyadaki senin adamların bana saldırıyor” diyor.

Ekrem İmamoğlu, her zaman olduğu gibi, “Haberim yok başkanım” karşılığını veriyor. Hatırlarsanız CHP Kurultayı’nda da Mansur Yavaş’a tuzak kurulmuştu. Ekrem İmamoğlu’na konuşmasını yapması için üç gün önceden haber verilmiş, Mansur Yavaş’a ise bir saat önce haber verilip, konuşma yapması istenmişti. Mansur Yavaş bu duruma kürsüden tepki gösterince Ekrem İmamoğlu, “Senin rahatsız olacağını bir yerde duysam, bilsem, konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım” demişti.

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HABERİM YOK DİYOR

Aynı tavrı Mansur Yavaş’ın çıkışı üzerine gösteriyor. “Haberim yok” diyor. Bunun üzerine Mansur Yavaş, içinde İmamoğlu’na yakın sosyal medya hesaplarının ve internet sitelerinin yaptığı haberlerden oluşan dosyayı Ekrem İmamoğlu’nun önüne koyuyor. Bunun üzerine İmamoğlu, “Haberim olsa, müsaade eder miyim? Sen benim abimsin. Hemen talimat veriyorum” diyor. O görüşmeden sonra ne mi oluyor? Mansur Yavaş aleyhindeki haberlere birkaç gün ara verip, daha sonra aynı hızla devam ediyorlar.

Çünkü Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığında en büyük rakibinin Mansur Yavaş olduğunu biliyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda CHP’de kılıçlar çekildi. Ekrem İmamoğlu, “Yakarım, Roma’yı da yakarım” havasında. Önünde engel olarak kimi görürse savaşmaya kararlı.

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NARİN CİNAYETİNDE YENİ SES KAYDI

Narin’i unutma, unutturma.

Çünkü eğer Narin’i unutursak, başka Narin’ler katledilir.

Başka Narin’lerin katledilmemesi için cinayeti işleyenlerin, saklayanların, deliller yok olsun diye cesedi suya gömenlerin en ağır cezaya çarptırılması gerekiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin olayıyla ilgili yeni kamera görüntülerinin tespit edildiğini belirterek, bu görüntülerin incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderildiğini açıklamıştı.

SES KAYITLARI

Edindiğim bilgiye göre kamera kayıtları, cinayet gününe ait değil. Narin’in öldürülmesinden sonra konutun önüne tedbir olarak taktırılan kameradaki görüntü ve ses kayıtları inceleniyor. Sadece kamera görüntüleri değil, aynı zamanda yasal yollardan elde edilmiş olan bazı ses kayıtlarından da söz ediliyor.

SALİM VE ENES KUŞKULU

Narin’in boğularak öldürüldüğü Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda da kesinleşti. Narin’i kim boğarak öldürdü, ne zaman öldürdü, nerede öldürdü ve neden öldürdü soruları ise aydınlatılmayı bekliyor. Ses kayıtlarında yer alan konuşmalara göre amca Salim Güran ile abisi Enes Güran ismi üzerindeki kuşkular yoğunlaşıyor.

İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar da Narin’i, amca Salim Güran’ın boğarak öldürdüğünü ileri sürmüştü. Adli Tıp’a göre de Salim Güran, Narin’i boğdu. Bu sırada Narin’in ağzından çıkan ölüm suyu Salim Güran’ın koluna ve eline bulaştı. Amca aracına binince elindeki sıvılar direksiyona ve koltuğa bulaştı. Salim Güran’ın aracında yapılan incelemede de ön koltukta Narin’in DNA’sı tespit edilmişti.

DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TİTİZ ÇALIŞIYOR

Sadece şunu söylemekle yetineceğim. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı titiz bir soruşturma yürütüyor. İddianame hazırlandığında ve yargılama sürecinde ağzımızın açık kalacağı bilgilere ulaşabiliriz.