İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesine karşıyım

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Demirel siyasi yasaklıydı. Güniz Sokak’a gelen giden fişleniyordu. Siyasi bilincim Demirel’in yasaklara karşı verdiği mücadeleyi izlerken oluştu. Siyasi yasaklara, parti kapatmalara hep karşı oldum. Bir şiir okuduğu için Erdoğan’ın siyasi yasaklı olup hapse girmesine de Canan Kaftancıoğlu’na getirilen siyasi yasağa da karşı çıktım. Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına da getirilen siyasi yasağa da karşıyım. Doğru bulmadım. Siyasetin, mahkemelerin verdiği siyasi yasaklarla değil, seçim meydanlarında ve sandıkta şekillendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetin mahkemeler tarafından dizayn edilmesinden dolayı rahatsızım. Erdoğan’a yasak getirildiğinde de rahatsızdım, Ekrem İmamoğlu’na yasak getirildiğinde de rahatsızım.

DİLERİM İSTİNAF BOZAR

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Bunun bedelini sadece Ekrem İmamoğlu ödemeyecek, demokrasimiz ödeyecek. Siyaset ödeyecek. Ama benim ülkem milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş bir siyasetçiyi yasaklamış ülke damgasını yiyecek. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu karardan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Birileri yargı üzerinden neyi tanzim ediyor? Unutulmasın, bu ülkeyi bir zamanlar şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Erdoğan yönetiyor. İmamoğlu hakkında verilen karar çok yanlış oldu. Dilerim istinafta düzeltilir. Ama bu hali bile çok ağır. Ama bu hali bile kabul edilemez.

BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ KRİTİK SORULAR VE YANITLARI

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği, siyasetin önünde yeni bir sınav gibi duruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine destek vermeleri için her fırsatta muhalefete çağrı yapıyor. CHP henüz rengini belli etmedi. Ama İYİ Parti bazı çekincelerine rağmen destek verme eğiliminde.

Ancak muhalefetin yanıtını aradığı bazı noktalar var.

REFERANDUM SORUSU

Anayasa değişikliği referandumu aşan bir sayıda Meclis’ten geçse dahi Cumhurbaşkanı Erdoğan yine de referanduma götürecek mi?

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğinde en kilit sorunu referandum konusu oluşturuyor. Muhalefet, başörtüsü konusunun referanduma gitmesi durumunda iktidara yarayacağını düşünüyor. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Ali Babacan bu görüşte. Kılıçdaroğlu’nun da başörtüsüne karşı çıkılmasını doğru bulmadığı söyleniyor. Ama CHP’de farklı görüşler var. O nedenle ya referanduma gitmeden Meclis’te düşürülmesi ya da referanduma gerek olmayacak bir sayıda kabul edilmesi görüşündeler.

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REFERANDUM OLUR MU

Tekrar baştaki soruya dönecek olursak, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği 400 milletvekilinin üzerinde bir oyla kabul edilirse Erdoğan yine de referanduma götürecek mi? Bu konuda AK Parti’nin nabzını tutmaya çalıştım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekirse referanduma gideceğinin altı çizildi. Ama muhalefetin de desteğiyle referanduma gitmeyecek bir çoğunlukla kabul edilir, 400 milletvekilinin üzerinden bir destekle Meclis’ten geçerse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın referanduma götürmeyeceğini ifade ettiler.

DEĞİŞİKLİĞE AÇIK MI

Muhalefet, Anayasa değişikliğiyle ilgili olumlu yönde katkı yapmaya açık olursa Anayasa değişikliği metninin müzakereye açık olduğu ifade edildi. İktidarın tek kırmızı çizgisi var, o da özgürlüklerin kısıtlanması. Muhalefetin, özgürlüklerin kısıtlanması değil, daha geniş anlamda güvenceye kavuşturulması yönünde bir önerisi olduğu takdirde değerlendirileceği ifade ediliyor.

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İKİNCİ TUR GELİYOR

Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği Meclis’e sunulmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığındaki bir heyet muhalefet partilerini ziyaret etmişti. Anayasa değişikliğinin görüşmeleri başlamadan önce muhalefete ikinci tur ziyarette bulunulması planlanıyor. İktidar ocak ayında muhalefeti ziyaret ederek, Anayasa değişikliği konusunda görüş ve önerilerini alacak. HDP de ziyaret edilecek partiler arasında yer alacak.

6’LI MASANIN BAŞÖRTÜSÜ SINAVI

6’lı masada yer alan merkez sağ kökenli 5 parti başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğine destek verilmesini savunuyor. 6’lı masa başörtüsüyle ilgili düzenlemenin referanduma gitmemesi için çaba gösteriyor. 2023 seçimlerinde başörtüsüyle ilgili oy kullanıldığı takdirde bu durumun AK Parti’ye yarayacağını düşünüyorlar.

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DAVUTOĞLU’NUN TEKLİFİ

6’lı masanın 26 Aralık tarihinde yapılacak olan toplantısına ev sahipliği yapacak olan Davutoğlu, önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Davutoğlu’nun görüşmede Kılıçdaroğlu’na, “Başörtüsüne destek verin, biz de meydanlarda bu şeref Kılıçdaroğlu’na ait diye sizi savunalım” diye teklifte bulunduğu söyleniyor.

KILIÇDAROĞLU ZORLANABİLİR

Kılıçdaroğlu’nun da başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğine destek verilmesi eğiliminde olduğu ifade ediliyor. CHP lideri başörtüsüyle ilgili çıkışı yaptığı için kendisiyle ters düşmek istemiyor. Ayrıca başörtüsünün referanduma götürülmesinin cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin aleyhine olacağını düşünüyor. Kılıçdaroğlu’na rağmen CHP milletvekillerinin önemli bir bölümü başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğine hayır denilmesi görüşünde.

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CHP’DE KILIÇDAROĞLU’NA KARŞI DALGA OLUŞUYOR

Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki bazı hamleleri CHP’de bir grup milletvekili arasında huzursuzluğa neden oldu.

1) İlk rahatsızlık Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışıyla başladı. Çünkü parti ve grup yöneticilerinin dahi haberi yoktu. Başörtüsüyle ilgili kanun teklifi CHP milletvekillerinin bir kısmı tarafından onaylanmadı.

İTHAL DANIŞMAN

2) Jeremy Rifkin’in, Kılıçdaroğlu’na başdanışman olmasıyla başlayan ithal danışman tartışması ulusalcı-millici grup tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı. Ama Kılıçdaroğlu bu eleştirilere kulak vermeden Almanya gezisinde Rifkin’le bir araya geldi.

BAŞÖRTÜSÜ SÖZÜ

3) Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği konusunda Kılıçdaroğlu’nun, “Bizim yasal önerimize ters düşmüyorsa altına imza atarız” diye açıklama yapması CHP milletvekillerinin bir bölümünde rahatsızlığa neden oldu.

4) Almanya’da olması. İmamoğlu’nun davası aylar öncesinden belliyken Kılıçdaroğlu’nun davanın görüleceği gün Almanya’ya gitmesi, buna karşın Meral Akşener’in İmamoğlu’nun yanında Saraçhane’de olması CHP milletvekilleri arasında eleştiri konusu oldu.