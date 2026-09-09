İmamoğlu’na Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’ndan darbe

Haberin Devamı

Gong çalmış. Raund bitmiş. Verilen arada antrenörü gelmiş, “Çok iyisin. Aslansın, kaplansın, sen yeneceksin” diye gaz veriyormuş. Boksör, “Peki o zaman beni kim dövüyor?” diye sormuş.

Ekrem İmamoğlu da aynı durumda.

Sağlı sollu darbeler alıyor ama herkes ona “Sen çok iyisin, şampiyon olacaksın” diye gaz veriyor.

Ekrem İmamoğlu’nun yakında, “Peki o zaman beni kim dövüyor?” diye sorma zamanı yaklaşıyor. Çünkü şampiyon sağlı sollu darbeler almaya başladı.

İlk darbeyi Kemal Kılıçdaroğlu vurdu. Kılıçdaroğlu, “Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeride değil. Bir kişi cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz” dedi.

Ekrem İmamoğlu siyasi tutuklu değilse o zaman ne? Cevabı yine Kılıçdaroğlu verdi:

Haberin Devamı

“Şimdi kalkıp da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip, ondan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemeyiz” diye konuştu.

BENİ BETONA GÖMMEK İSTİYORLAR

İmamoğlu siyasi tutuklu olmadığına göre, yolsuzluk ve rüşvet davalarından yargılandığına göre, o zaman “yolsuzluk tutuklusu” diyeceğiz. Kılıçdaroğlu da onu ima ediyor.Kılıçdaroğlu’nun Euronews’te yaptığı açıklamalar size sürpriz gelebilir ama Ekrem İmamoğlu için sürpriz olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu daha önce de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla yargılananların aklanması gerektiğini söylediği için Ekrem İmamoğlu, “Beni betona gömmek istiyor” diye tepki göstermişti.

Mutlak butlan kararıyla CHP’ye yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “arınma” çağrısı yaptığı dikkate alınırsa bu konuda şaşırtıcı bir şey yok demektir. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda tutarlı bir çizgisi var. Kılıçdaroğlu ne yapacaktı? Partisini bölen, kendisini tasfiye eden Ekrem İmamoğlu için ne söylemesini beklersiniz.



ÖZGÜR ÖZEL-İMAMOĞLU GERİLİMİ



Ekrem İmamoğlu’nun tek sorunu Kılıçdaroğlu değil. İmamoğlu ile Özgür Özel arasında da bir gerilim yaşandığı söyleniyor. Özgür Özel, ipleri ele geçiriyor. Özgür Özel, tecrübeli bir politikacı ile görüşüyor. Tecrübeli politikacı, “Ekrem İmamoğlu’nun vesayeti altında gözüküyorsun. Böyle lider olunmaz. İmamoğlu’nun vesayetinden kurtulman lazım” deyince Özgür Özel, “Üç haftadır görüşmüyorum” diye karşılık veriyor. Belli ki o da İmamoğlu vesayetinden rahatsız. O nedenle de İmamoğlu ile arasına mesafe koyuyor. Önceden her hafta görüşürken şimdi ayda bir görüşmeye başladı.

5 NOKTA

Haberin Devamı

İmamoğlu-Özgür Özel gerilimine ilişkin birkaç kulis bilgisini aktarmak istiyorum.

1- Yeni Parti’nin Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılmadı.

2- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Özgür Özel’in ön plana çıkması.

3- Özgür Özel’in “İmamoğlu’nu aday yapamazsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız” diyerek farklı bir arayıştan söz etmesi.

4- Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti merkezlerine sandık konulacağı haberleri.

5- Yeni Parti’nin kanalı Koza TV’den Ekrem İmamoğlu’na yakın ekibin tasfiye edilmesi ve Özgür Özel ağırlıklı yayın politikasının tercih edilmesi.

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR

Ekrem İmamoğlu bir yandan hakkındaki davalarla uğraşırken, diğer yandan da Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan üst üste darbeler yiyor. Ama bunlar Ekrem İmamoğlu’nun iyi günleri. Hakkındaki davalar sonuçlanmaya ve mahkûmiyet cezaları almaya başladıkça siyasi gücü de azalacak.

Haberin Devamı

Çanlar Ekrem İmamoğlu için çalıyor.



MANSUR YAVAŞ CHP’DEN İSTİFA EDECEK Mİ



Mansur Yavaş, CHP’nin 103. kuruluş yıldönümü törenlerine katılacak mı diye sormuştum. Katılmayacağı cevabı geldi. Mansur Yavaş’ın mevcut pozisyonunu muhafaza ettiği ve parti içi kavgalarda taraf olmayacağı ifade ediliyor.

Eğer CHP bölünmese, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Yeni Parti’yi kurmasa parti içi kavga sözünün bir geçerliliği olur. Parti içi kavga mı kalmış? Parti bölünmüş, ortaya iki ayrı parti çıkmış.

ÖZGÜR ÖZEL’LE KOL KOLA

CHP’nin belediye başkanısın ama Özgür Özel’le kol kola Anıtkabir’e yürürken parti içi kavga yok. Özgür Özel’le birlikte Güvenpark’ta kürsüye çıkarken parti içi kavga yok. Özgür Özel’le gizli ve açık olarak görüşmeye devam ederken parti içi kavga yok. Ama CHP’nin kuruluş yıldönümü törenleri olunca parti içi kavga var, öyle mi?

Haberin Devamı

Mansur Yavaş elinde bir anda birkaç topu tutmaya çalışan siyasi ‘showgirls’ gibi. CHP’nin belediye başkanı ama Yeni Parti’yle ilişkilerini sürdür. Diğer yandan İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin desteğini cebinde tut. Herkese mavi boncuk, CHP’ye ise kırmızı kart.

CHP, kendi kuruluş yıldönümü törenlerine dahi katılmayan, Özgür Özel’le flört eden Mansur Yavaş’ı neden Cumhurbaşkanı adayı göstersin?

İSTİFA

Mansur Yavaş, iki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduysa CHP sayesinde oldu. Ülkücü kökenden gelmesine rağmen eğer bugün Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçiyorsa CHP sayesinde bu imkânları elde etti. Ama o bugün, CHP’ye vebalı muamelesi yapıyor. Mansur Yavaş eğer ilkeli bir siyasetçiyse CHP’den istifa etmesi gerekmiyor mu?