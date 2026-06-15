İmamoğlu yeni partinin çatısını kuruyor... Peki kaç milletvekili gider

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“Partici geldi beyler. Seçime girecek partilerim var, yeni kurulacak partilerim var” diye ortalıkta dolaşmaya başladılar.

Özgür Özelcilerin parti çalışmalarını Önder Sav ile Bülent Tezcan yürütüyor. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir bina tuttukları söyleniyor.

İMAMOĞLU’NUN PARTİ MODELİ

Ekrem İmamoğlu, Kartacalı Hannibal’dan esinlenerek, ”Ya bir yol bulacağız. Ya bir yol yapacağız” demişti. Ekrem İmamoğlu kurulacak olan partinin çerçevesini de belirlemişti. “Türkiye’nin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi, kırsalı-kenti kapsayan bir yol gereklidir” demişti. Eski ANAP’lı olduğu için sol yelpazede ancak dört eğilimi birleştiren bir parti hedefliyor. ANAP, merkezde konumlanmıştı. Ekrem İmamoğlu ise sol yelpazeden hareket etmek istiyor.

ANAP’ta dört eğilimin temsilcileri vardı.

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Özal, Demirel’in eski müsteşarı olarak merkez sağı temsil ediyordu.

Mehmet Keçeciler milli görüşü

Mustafa Taşar-Halil Şıvgın ikilisi milliyetçileri

Mükerrem Taşçıoğlu liberalleri

Işın Çelebi ise sol liberalleri temsil ediyordu.

IŞIN ÇELEBİ

Ekrem İmamoğlu’nun “Bana Işın Çelebi gibi birini bulun” dediği söyleniyor. Yeni partiye sol liberal eğilimi yansıtmak istiyor.

Işın Çelebi’yi yayınlarda izliyorum. İmamoğlu perspektifine yakın yorumlar yapıyor. Işın Çelebi gibi birini aramasına gerek yok. Işın Bey’in kapısını çalabilirler.

CHP YÜKMÜŞ

Ekrem İmamoğlu, siyasette her göreve CHP sayesinde geldi. Siyasi sıçramasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yaptı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Ama Ekrem İmamoğlu’nun, ”CHP bana yük. CHP yüzyıllık bir yük” dediği söyleniyor.

CHP mi Ekrem İmamoğlu’na yük, yoksa Ekrem İmamoğlu mu CHP’ye yük orası tartışılır.

Bence Ekrem İmamoğlu, CHP’ye yük oldu. CHP’ye seçim zaferleri yaşattı. Ama CHP’yi kirletti. CHP’yi yolsuzluklarla mahkeme kapılarında yargılanan, pavyonlarda delege pazarlığı yapılan parti haline düşürdü.

ARINMA SÜRECEK

Burada Ekrem İmamoğlu ile ilgili başka bir kulis bilgisini aktarmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu “Arınma” mottosuyla geldi.

Mutlak butlan ve Aziz İhsan Aktaş davasında ismi geçen 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etti. Bu hafta içinde de yolsuzluk iddiasıyla yargılanan belediye başkanlarıyla ilgili ihraç süreci başlatılacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat listenin başında yer alıyor.

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‘İŞADAMLARIYLA ARANA MESAFE KOY’ DEDİM

Peki Ekrem İmamoğlu’na dokunulmayacak mı? Ona büyük dokunulacak. Çünkü Kılıçdaroğlu, CHP’deki çürümenin kaynağı olarak Ekrem İmamoğlu’nu görüyor. Haksız da sayılmaz. Para kulelerinde İmamoğlu var. CHP İstanbul İl Kongresi’ndeki pazarlıklarda İmamoğlu var. Mutlak butlana neden büyük kurultayın ise mimarı Ekrem İmamoğlu. CHP’yi parayla satın almaya çalıştı. İBB yolsuzluk davasında ise İmamoğlu göbeğine kadar batmış durumda. “Eko Sistem” diye niye deniliyor? Kılıçdaroğlu, “Sırtımda hançerle dolaştım” demişti.

En büyük hançeri Ekrem İmamoğlu sapladı. Meral Akşener bile ”Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil” demişti. Kılıçdaroğlu da Parti Meclisi toplantısında, ”Ben Ekrem İmamoğlu’na işadamlarıyla arana mesafe koy demiştim. Beni dinlemedi. Dinlemezsen sonun Silivri olur. Parti bu kadar yolsuzluğu kaldıramaz” demiş.

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İMAMOĞLU KOMİSYONU

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiaları incelemek üzere bir komisyon kurulacak. Komisyonun hazırladığı raporda yolsuzluk iddiaları doğrulanırsa İmamoğlu’nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi gündeme gelecek. Tabii o zamana kadar İmamoğlu ekibi CHP’den ayrılıp yeni parti kurmazsa.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibi yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. CHP karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı. Meclis’in kapısında karşılıklı olarak ”Butlancılar-Pavyoncular” diye slogan atıyorlardı. Sadece yeni partiyi ilan etmediler. O da yakındır.

KAÇ MİLLETVEKİLİ GİDER

Geldik en önemli soruya: Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisi kurularsa kaç milletvekili gider?

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Özgür Özel, 110 milletvekili tarafından Grup Başkanı seçildi. Ama söz konusu CHP’den istifa ve yeni parti olursa roller değişir.

CHP’nin 138 milletvekili var.

Kılıçdaroğlu-30

Özgür Özelciler-60

Geriye 48 milletvekili kalıyor. Bunların bir kısmı diğer partilerden CHP’ye geldiler. Bir kısmı ise kökten CHP’li. 48 milletvekilinin bir süre bekleyeceği düşünülüyor. Eğer yeni partide güçlü bir rüzgâr eserse onların bir kısmı gider deniliyor. Ama zamanla CHP kendini toparlarsa o zaman partilerini terk etmezler diye hesap ediliyor.

CHP çok önemli gelişmelere gebe. Yakında yeni bir parti doğuracak. O nedenle izlemeye devam.

ERKAN BAŞ, KÜRTLER UNUTMAZ

Rahmi Koç, Kürt kadınlara hakaret etti, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Kürt seçmenlere vefasızlık etti. Erkan Baş, “Anadili Kürtçe olan bir adayla, DEM’le ortaklaşmayabiliriz” dedi.

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TİP, HDP ile ittifak yaparak Meclis’e girdiği için Erkan Baş’ın hakaretinin anlamı farklı oldu.

Nankörlük yaptı. Bu Kürtlerin ekmeğini kim yiyorsa, önce onlar ihanet ediyor. Bunlar ne kadar vefasız insanlarmış böyle. Eğer Kürtlerin oyu olmasaydı siz Meclis’in yüzünü göremezdiniz. Hani solculukta din, dil, ırk ayrımı yoktu. Siz solcu değil, düpedüz faşistmişsiniz.

Erkan Baş, Kürtler bunu unutmaz. Ama Kürtler unutsa da ben bunu unutmam.