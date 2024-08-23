İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ne konuştular

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki pozisyonu da aynı oldu. CHP’nin eylül ayındaki Tüzük Kurultayı’nda da Kılıçdaroğlu’nun durumu Amerika’daki salıncak eyaletlere döndü. Özgür Özel’e destek verirse Özgür Özel istediklerini yaptırabilir. Ekrem İmamoğlu’na destek verirse Ekrem İmamoğlu istediği düzenlemeleri hayata geçirebilir. Kilit konumunda diyebiliriz. Ama seçimli kurultay yapılmayacaksa, bu kilit açılmayacaksa, anahtarın da bir işlevi yok demektir.

CHP’deki durum biraz da oraya gidiyor.

DELEGE BAZLI ÇALIŞMA

Bu aşamada imza toplanılarak tüzük kurultayının seçimli kurultaya dönüştürülmesi düşüncesi yok. Aslında ilk başlarda vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, delege bazlı bir çalışma yaptırmıştı. Buna göre Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edecek 350 delege tespit edilmişti. Hani vur de vuracak, öl de ölecek cinsinden. 400 delegenin de ortada olduğu söyleniyordu.

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SEÇİMLİ KURULTAY

Bu tabloya göre Kılıçdaroğlu istediği takdirde imza toplayıp, seçimli kurultay isteyebilirdi. Ama dikkat edin bu sayı kurultayı toplamaya yetiyor ama seçimi kazanmaya yetmiyor. Seçimi kazanmak için ya Özgür Özel’le ya da Ekrem İmamoğlu ile ittifak yapması gerekiyordu. Kemal Kılıçdaroğlu bunun mümkün olmadığını gördü.

HODRİ MEYDAN

Özgür Özel’in de böyle bir düşüncesi vardı. Madem seçim istiyorsunuz, ‘Hodri meydan’ deyip seçimlere gidip, karşısında rakibi olmadan seçimi kazanıp, güç tazelemeyi planlıyordu. Yani Kırkpınar güreşlerine çıkıp, rakipsiz olarak mücadeleyi kazanıp, kendini şampiyon ilan etme durumu.

ÖZGÜR ÖZEL’E GİDEN MESAJ

Özgür Özel ciddi olarak bu yönde bir hazırlık yapıyordu. Ama milletvekillerinin öncülük ettiği bir grup, ‘Bu yola girme, kurultay salonunun yarısı boşalır, o zaman delegenin yarısının oyuyla seçim kazanmış genel başkan durumuna düşersin’ diye mesaj gönderince bu planından vazgeçti.

Tekrar Kılıçdaroğlu- İmamoğlu görüşmesine dönecek olursak. Ne konuşulduğunu aktaracağım. Ama önce bir tespitte bulunmak istiyorum.

Bu görüşmenin tartışmasız tek galibi var. O da Ekrem İmamoğlu.

HAİN DEĞİL MİSAFİR

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Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na hain dedi mi? Dedi. En son Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma törenlerinde İmamoğlu ve Özgür Özel’in yüzüne karşı, “İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların ve kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır” demedi mi?

Peki sonuç ne oldu?



Hain dediği, sırtından hançerle vurduğunu söylediği Ekrem İmamoğlu’nu evinde misafir etmek durumunda kaldı. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu’na kimse hain diyebilir mi? Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ‘Sırtımdan hançerlendim’ dese inandırıcılığı olur mu?

İMAMOĞLU’NU TEMİZE ÇIKARDI



Bu görüşme ile Ekrem İmamoğlu kendisini resetledi. Sırtına vurulan “hain” damgasını kuru temizlemeciye verdirip, sildirdi. O nedenle bu görüşmenin tek kazananı Ekrem İmamoğlu oldu.

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Şimdi sıra geldi ne konuştuklarına?

KILIÇDAROĞLU’NUN ELEŞTİRİSİ

Kılıçdaroğlu, “Bu partinin böyle olması hoş değil” demiş. İmamoğlu da buna itiraz etmemiş. Özgür Özel sayesinde partinin bu duruma düştüğünü söylemiş. Bir anlamda kazanın altına biraz da İmamoğlu ateş sürmüş.

Kılıçdaroğlu, kurultaya ilişkin önerilerini anlatmış. Tüzükte yapılması planlanan değişikliklerin genel başkanı çok güçlendireceğini, bunun da tek adam yönetimine yol açacağını söylemiş.

İTTİFAK YAPMADILAR

Peki kurultayda güç birliği yapalım, imza toplayıp tüzük kurultayını seçimli kurultaya dönüştürelim şeklinde bir anlaşma yapmamışlar mı? Bunu teyit edemedim. Ama Kılıçdaroğlu- İmamoğlu ittifakı anlamına gelecek bir anlaşma yapmamışlar.

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SEÇİMLİ KURULTAY YOK

CHP’de gündem bir anda değişebilir ama edindiğim izlenim Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu da seçimli kurultay için harekete geçmeyecekler. Özgür Özel de baskın bir şekilde seçim kararı almayacak. Bunun ne denli riskli olduğunun farkındayım. Ama son durum bu.

İMAMOĞLU GÜÇ KAZANDI

Ekrem İmamoğlu’nun en zayıf olduğu nokta, Kemal Kılıçdaroğlu konusuydu. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’yla evinde görüşerek bu algıyı çökertti. CHP içinde güçlüydü. Ama Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra daha güçlü hale geldi.

DÖRT KUTUPLU



CHP’de şu anda 4 kutup var.



1-Ekrem İmamoğlu

2- Özgür Özel

3-Kemal Kılıçdaroğlu

4-Mansur Yavaş

Mansur Yavaş, CHP içinde güçlü değil. Öyle bir çabası da yok. O daha çok milliyetçi-muhafazakar seçmen nezdinde güçlü.

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CHP içindeki iktidar mücadalesine girmiyor. Bence doğru olanı yapıyor. Çünkü yıpranmıyor.

Ama Ekrem İmamoğlu ile ilişkileri çok kötü.

“TERBİYESİZLİK YAPTI”

Türkiye Belediyeler Birliği seçimi öncesinde ters giden bir telefon görüşmesi yapmışlar. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefon kapatmış. İmamoğlu için, “Terbiyesizlik etti” diyormuş. İmamoğlu ne dediyse artık. Paris Olimpiyatlarında da Özgür Özel’in bir araya getirme çabalarına rağmen, Mansur Yavaş uzak durmayı tercih etti.

KILIÇDAROĞLU’NUN YANLIŞI



Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra kenara çekilip, “bilge adam” olmak yerine parti içi mücadeleye soyundu. Sonuç? ‘Hain’ dediği Ekrem İmamoğlu’nu evinde ağırlamak zorunda kaldı. CHP’nin kaybedeni Kılıçdaroğlu oldu.

İMAMOĞLU GÜÇLENİYOR

Ekrem İmamoğlu ise satrançta rakibinin fillerini, piyonlarını, kalesini yiyen bir oyuncu gibi. Gücünü artırıyor. CHP’nin kazananı İmamoğlu oldu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Özgür Özel ise bu kurultayı seçimsiz atlatıp, CHP’nin başında kalmaya devam edecek. Ekrem İmamoğlu’nun, Özgür Özel için, “Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor” dediği söyleniyor. Özgür Özel, ‘Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’ demediği sürece bu kuşku geçerli, Konjonktürü uygun bulursa Özgür Özel de Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Her ne kadar aday olmayacağı yönündeki açıklamaları olsa da...

MANSUR YAVAŞ’IN PLANI

CHP’de hiç hesaba katılmayan ama giderek gücünü artıran kişi ise Mansur Yavaş. Parti içi tartışmalardan uzak durduğu için yıpranmıyor. Zaten CHP için bir hesabı yok. Onun hesabı Türkiye için. Cumhurbaşkanı adaylığı için de arkasındaki halk desteğine güveniyor.