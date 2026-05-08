İmamoğlu ve Erdoğan için çok ama çok çarpıcı veri

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde Atatürk’ün resmini kaldırıp, Ekrem İmamoğlu’nun resmini koydular.

Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiler.

Neredeyse CHP’nin 6 okunu atıp, CHP’nin tek okunu Ekrem İmamoğlu yaptılar.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart 2025 tarihinden bu yana hapiste.

MAĞDURİYET PRİM YAPAR

Mağduriyet her zaman prim yapar.

Ama kitleleri gerçekten mağdur olduğunuza inandırdığınız taktirde. O zaman bir efsaneye döner.

Meral Akşener’in yargılanması gündeme geldiğinde, “Meral olarak girer, Benazir gibi çıkarım” demişti.

Ecevit, Erbakan, Türkeş 12 Eylül’den sonra hapse girdiler. Demirel, Zincirbozan’a sürüldü. Hapis yatan liderler daha sonra siyasete döndüler, partilerini kurdular, Cumhurbaşkanı ve Başbakan oldular.

Erdoğan, 28 Şubat sürecinde şiir okuduğu için hapse atıldı. Ondan sonra Başbakan ve Cumhurbaşkanı oldu.

Bu liderler hapisten büyüyerek çıktılar.

Sezai Karakoç’un, “Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır” dediği gibi hapisten büyüyerek çıktılar.

Çünkü onlar hırsız değildi. Çünkü onlar yolsuzluktan, hırsızlıktan, rüşvetten yargılanmadılar.

Onlar darbeciler tarafından yargılandı.

Onlar davaları için yargılandılar.

Ekrem İmamoğlu ise rüşvet, yolsuzluk ve hırsızlıktan dolayı yargılanıyor.

Peki Ekrem İmamoğlu için durum ne?

İLGİ AZALIYOR

Bu konuda ilk kapsamlı değerlendirmeyi bir yıl önce yaptıkları ölçümlerle karşılaştırarak Veri Enstitüsü Direktörü Dr. Erman Bakırcı yaptı.

‘Veri pusulası’ adıyla yapılan araştırmaya göre tutuklamayı tamamen siyasi bulanların oranı yüzde 46’dan yüzde 27’ye düşerken, ‘tamamen hukuki’ diyenlerin oranı ise yüzde 12’den yüzde 21’e çıkmış.

Erman Bakırcı, aradan geçen bir yıl içerisinde duyguların da değişime uğradığını yazdı.

Bir yıl önce yüzde 51 olan endişe yüzde 29’a düşerken, yüzde 29 olan öfke yüzde 17’ye gerilemiş. Buna karşılık şaşkınlık yüzde 16’dan yüzde 26’ya çıkarken, umursamazlık yüzde 12’den yüzde 18’e çıkmış.

Bu veriler İmamoğlu’nu destekleyen kitlenin ruh halindeki değişikliğe işaret ediyor.

İMAMOĞLU VERİSİ

Gürkan Duman’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Betimar’ın nisan ayı araştırmasında İmamoğlu’yla ilgili bir veri dikkatimi çekti.

Betimar’ın, “Silivri’de bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 47.4’ü, “Olumsuz kanaate sahibim” yanıtını veriyor. “Olumlu kanaate sahibim” diyenlerin oranı ise yüzde 33.2 çıkıyor. Bu Ekrem İmamoğlu açısından alarm zillerinin çalması demek.

CHP OYLARINA ETKİSİ

Ekrem İmamoğlu’yla bağlantılı başka bir veriyi paylaşacağım. O veri de CHP’nin oy oranlarıyla ilgili.

Betimar’ın anketinde kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle çıkıyor:

AK Parti yüzde 34.6, CHP yüzde 28.6. Burada AK Parti ile CHP arasındaki makas açılıyor. CHP, yüzde 30’un altına düştükten sonra gerilemesini sürdürüyor. Peki CHP neden geriliyor?

CHP politikalarını tamamen İmamoğlu’na endekslendi. İmamoğlu ilk tutuklandığında CHP’nin oylarını yükseltiyordu şimdi ise aşağıya çekmeye başladı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANI

Diğer partilerin oy oranına gelince, DEM Parti yüzde 8.8’le üçüncü sırada. MHP yüzde 7.7 olurken, İYİ Parti yüzde 5.6 çıkıyor. Anahtar Parti bu kez yüzde 4.2’ye ulaşmış durumda. Onu yüzde 3.4’le Zafer Partisi ve yüzde 3.3’le Yeniden Refah izliyor. TİP yüzde 1.4’ken, Saadet Partisi yüzde 1.2 çıkıyor.

ERDOĞAN ALGISI DEĞİŞİYOR

Anketlerde asıl patlamayı Erdoğan yapıyor. Şu ana kadar 3 anket gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan destek artıyor.

Betimar’ın, “Olası bir savaş durumunda sizce Türkiye’yi cumhurbaşkanı adaylarından hangisi en iyi şekilde yönetir” sorusuna cevap verenlerin yüzde 48.6’sı Erdoğan diyor. İkinci sırada gelen Ekrem İmamoğlu diyenler ise yüzde 17.1 çıkıyor. Onu yüzde 16.6’yla Mansur Yavaş takip ederken, Özgür Özel’i tercih ederler yüzde 2.8’de kalıyor.

İMAJI DEĞİŞTİ

Savaş dönemindeki liderliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajı önemli ölçüde değişti. Buna ilişkin bir veri paylaşacağım.

Betimar’ın, “Yurtiçi ve yurtdışı performansını düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı performansını ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar çok çarpıcı. Ankete katılanların yüzde 43.8’i ‘başarılı buluyorum’ diyor. Yüzde 28.2’si ise ‘kısmen başarılı buluyorum’ yanıtını veriyor. ‘Başarısız buluyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 28 çıkıyor.

‘Başarılı buluyorum’ diyenlerle, ‘kısmen başarılı buluyorum’ diyenleri topladığınızda ise bu oran yüzde 72 çıkıyor.

CHP’LİLERİN ORANI

Bir başka çarpıcı veri daha. CHP’lilerin de yüzde 14.1’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı başarılı bulduğunu belirtirken, ‘kısmen başarılı buluyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 29.6 çıkıyor. İkisini topladığımızda ise bu oran yüzde 43.7 çıkıyor.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun bu sonuçlara çok dikkat etmesi gerekiyor.

Yerim daraldığı için diğer partilerin de iki verisini toplayıp sonuçları paylaşmak istiyorum.

MHP’lilerin yüzde 94.1’i, DEM Partililerin yüzde 48.8’i, İYİ Partililerin yüzde 63.2’si, Zafer Partililerin yüzde 70.6’sı, Yeniden Refah Partililerin yüzde 77.5’i Erdoğan’ı başarılı ve kısmen başarılı buluyor.

2018’DEN BU YANA İLK KEZ

Bunda Erdoğan’ın İran savaşında güven veren güçlü liderliğinin etkisi büyük. Savaş ve felaket dönemlerinde insanlar başlarında güven veren liderleri gördüğü zaman onun etrafında kenetlenirler.

Betimar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman 2018 yılından bu yana ilk kez böyle bir oranı tespit ettiklerini söyledi.

Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya lideri olduğunu gösteriyor. Erdoğan bu trendi sürdürürse önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden kazanmış demektir.