İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş üçgeninde neler oluyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Ekrem İmamoğlu ilk kez, ”Cumhurbaşkanı adayı olamazsam başka adayı desteklerim” dedi. Bu bir kırılma anıdır. Bu, Ekrem İmamoğlu’nun ayaklarının yere bastığının göstergesidir. Bu, Ekrem İmamoğlu’nun devam eden davaları nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olamayacağını anlaması demektir.

İmamoğlu için CHP’de haziran ayında çıkacak diye bir beklenti oluşturuldu. Haziran ayı geldi geçti, boş çıktı. Eylül ayı çıkacak denildi. Eylül yaklaşıyor, öyle bir hava yok.

Ekrem İmamoğlu bu kez “Başka bir adayı destekleyebilirim” demek zorunda kaldı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KABUL ETTİ

İmamoğlu’nun aday olamayacağı yönünde bir itiraf da Özgür Özel’den gelmişti.

Özgür Özel, “Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kim olur?” sorusuna ”Böyle bir isim konuşmak doğru değil. Ben değilim, açık konuşayım. Mansur Bey de görevinin başında. Bana hep sordular aday mısın, değil misin? Gümbür gümbür seçimi kim alıyorsa onu aday yaparız. Birinin eşi olma siyaseti üzerinden tarif bana göre haksızlık” diye cevap vermişti.

Özgür Özel böylece bir taşla üç kuş vurdu.

1- Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağını kabul ettiğini gösterdi.

2- “Birinin eşi olma siyaseti üzerinden tarif” cümlesiyle Dilek İmamoğlu’nun adaylık ihtimalini ortadan kaldırdı.

3- “Mansur Bey de görevinin başında” diyerek Mansur Yavaş’ı aday göstermeyeceğini hissettirdi.

YAVAŞ’IN HAMLESİ

Bunu sadece ben hissetmedim, Mansur Yavaş da mesajı almış. CHP’den umudu tükenen Mansur Yavaş önemli bir hamle yapmış. Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan milliyetçi partileri, “Milli Egemenlik Platformu” adı altında bir araya getirmek için harekete geçmiş. Bu oluşumun içinde Zafer Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti yer alıyor. İlk toplantılarını 5 Ağustos’ta yapmışlar. Milliyetçi-ulusalcı partiler, PKK’nın silah bırakma sürecine karşı bir araya geliyor ama asıl hedef Mansur Yavaş’ı ortak cumhurbaşkanı adayı göstermek. Çünkü bu oluşumun arkasında Mansur Yavaş var.

ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLACAK MI

Görünen o ki cumhurbaşkanı adaylığı tartışması CHP’yi karıştıracak. Özgür Özel de bunu istiyor. CHP karışırsa partinin geleceği açısından ibre Özgür Özel’e dönecek. Özgür Özel aday değilim dese de şartları kendi adaylığına uygun bir şekilde oluşturuyor.



CHP’den umudunu kesen Mansur Yavaş ise cumhurbaşkanı adaylığı için milliyetçi bir platform oluşturuyor.

DAĞ FARE DOĞURDU



AK Parti’nin kuruluş yıldönümü öncesinde Özgür Özel’in saat vererek önemli bir açıklama yapacağını ilan etmesi önemli bir PR çalışmasıydı. Sosyal medyada konuşuldu, siyasi kulisleri harekete geçirdi. Saat 12 oldu. Özgür Özel kameraların karşısına geçti. Bomba patlıyor diyenler ekranlara kilitlendi. Özgür Özel, Tayfun Füzesi’ni fırlatıp AK Parti’yi çökertecek bir havada konuşmaya başladı. Ama sonuç itibarıyla dağ fare doğurdu.

1- Özgür Özel, İBB soruşturması kapsamında tutuklu olan, itirafçı olmak için 4 kez ifade veren ama verdiği bilgiler tutarlı bulunmadığı için tahliye edilmeyen Murat Kapki isimli şahsın Av. Mücahit Birinci hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunu açıkladı. ‘Büyük bomba bu mu?’ dedirtti.

2- Özgür Özel daha önce de iktidarı yıkacak bir proje açıklayacağını söylemişti. Yine aynen dün olduğu gibi herkesi ekranların başına toplamıştı. Çıkara çıkara iktidara kırmızı kart çıkarmıştı. Özgür Özel bu gidişle “yalancı çoban”a döner. Yine büyük bomba patlatacağım derse, kimse ona inanmaz.

İTİRAFÇIYI MUTEBER YAPTI

3- Özgür Özel, Murat Kapki çıkışıyla kendi topuğuna sıktı. Neden? Daha önce 4 kez itirafçı olan, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun başta olmak üzere İBB soruşturmasında tutuklu olanlarla ilgili ciddi suçlamalarda bulunan itirafçı Murat Kapki’yi itibarlı işadamı haline getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki’nin itiraflarına itibar etmediği için tahliye etmedi ama Özgür Özel, Murat Kapki’ye savcılığın vermediği itibarı verdi.

4- Özgür Özel’e göre Murat Kapki’nin daha önceki 4 ifadesini de doğru kabul edeceğiz.

Murat Kapki, Ekrem İmamoğlu’nun ve Murat Ongun’un başında bulunduğu rüşvet çarkını anlatmıştı. O zaman Murat Kapki’nin bu itiraflarını da doğru mu kabul edeceğiz Özgür Bey.

AK PARTİ’YE UYARI



Tamam Özgür Özel’in büyük bomba diye açıkladığı iddia bir itirafçı ile bir avukatın görüşmesinden ibaret çıktı. Tamam Özgür Özel’in açıklamaları devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma açması çok yerinde bir hamle oldu.

Ama Ergenekon soruşturmasını FETÖ sulandırıp, kendi Ergenekon’unu kurdu. 7 Şubat MİT krizinde, 17-25 Aralık darbe girişiminde ve 15 Temmuz’da bunun ne anlama geldiğini gördük.

FETÖ’yle mücadele sürecinde ise “FETÖ Borsası” iddiaları rahatsızlığa neden olmuştu.



İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu üzerinden birileri “İBB Borsası” oluşturmak istiyorsa kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Bir çürümeye izin verilmemeli.

“AYDIN’IN GURURUSUN” DEMİŞTİ



Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında açtı ağzını yumdu gözünü. Hakkında dosyalardan kurtulmak için CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçtiğini savundu. Oysa Özgür Özel, 12 Mayıs 2024 tarihinde Kuşadası’nda yaptığı konuşmada Özlem Çerçioğlu’nu yere göğe sığdıramamıştı. Özlem Çerçioğlu’nu ”Aydın’ın gururu” ilan etmişti.

Aydın’ın halkçı ve sosyal belediyecilikte örnek bir il olduğunu söylemişti. Çerçioğlu’na, ”Aydın’ı, Türkiye’ye örnek yapan bir belediye başkanımız var” diye seslenmişti.

Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa edince tu kaka mı oldu? Özlem Çerçioğlu, 3 Kasın 202 seçimlerinde Aydın’dan milletvekili seçildi. İki dönem milletvekilliği, 4 dönem belediye başkanlığı yaparken ‘topuklu efe’ydi. 23 yılın ‘topuklu efe’si 14 Ağustos 2025 tarihinde CHP’den istifa edip AK Parti’ye katılınca bir günde “topuklayan efe” oldu. Hain ilan edildi. Korkak denildi. Kocasının ticari faaliyetleri gündeme getirildi. Linç kampanyası başlatıldı

MEYDAN OKUDU

Özlem Çerçioğlu ise AK Parti’ye katılım töreninde yaptığı konuşmada meydan okudu. “Hakkımda iddialar varsa açıklasınlar. Yargılanmaktan hiç korkmadım. Alnım ak, başım dik”dedi.

Ama bu şaşırtıcı değil. 13 yıl CHP genel başkanlığı yapan Kılıçdaroğlu’na,” Yüzüne tükürürler” denilmedi mi?

Cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri, arkasından gözyaşları döktükleri, pirom, dedem diye methiyeler dizdikleri Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmediler mi?

Kılıçdaroğlu, “Beni elektrik direğine asmakla, silahla vurmakla tehdit edenler var. Beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir” diye meydan okumak zorunda kalmadı mı?

CHP bu işte...