İmamoğlu-Özgür Özel görüşmesinde belirlenen strateji

Bu görüşmeden önce Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e parti kurarsan yanındayım. CHP’de kalıp mücadele edersen desteklerim diye mesaj gönderdiği ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu, sorumluluğu Özgür Özel’e bırakmıştı.

Silivri’deki görüşmede ise Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir strateji belirlediği konuşuluyor.

A Planı: CHP içinde kalıp mücadele etmek.

B Planı: Eğer CHP içinde mücadelede sonuç alınamazsa yeni parti kurmak.

1. Öncelikle CHP’de kalıp mücadele edilecek

2. Kılıçdaroğlu’na karşı tam saha direniş, tam saha pres yapılacak.

3. Kurultay için bastırılacak.

4. Parti Meclisi’nde kurultay kararı alınması için girişimde bulunulacak.

5. Parti Meclisi’nde sonuç alınamazsa delegelerden kurultay için imza toplanacak.

6. Bu girişimler sürerken yeni parti hazırlıkları yapılacak. Tüm hamlelerden sonuç alınamazsa, yeni parti kurulacak.

MECLİS BAŞKANLIĞI NE DİYECEK?



Mutlak butlan kararı ile genel başkanlığı elinden alınan Özgür Özel baskın bir toplantı yapıp kendisini Grup Başkanı seçtirdi. CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun değil, kendisinin konuşma yapacağını ilan etti. Meclis’te CHP Genel Başkanı’na ait olan makam odasının levhasını değiştirip Grup Başkanı levhasını astırdı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanlığı’na başvurarak Özgür Özel’in Grup Başkanlığı ünvanının geçersiz sayılmasını talep etti.

Parti genel başkanları milletvekili olmadığı zaman genel başkan Meclis faaliyetlerinde kendisini temsil etmek üzere milletvekillerinden birini Grup Başkanı olarak belirliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili olmadığı için AK Parti’de Abdullah Güler Grup Başkanı. Meral Akşener milletvekili olmadığı zaman İYİ Parti’de Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’ydu.

AK Parti Grubu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. İYİ Parti’de ise o zaman Meral Akşener konuşma yapıyordu. Meclis’te Yeni Yol Partisi var. Saadet, Deva ve Gelecek Partisi’nden oluşuyor. Yeni Yol’un grup toplantılarında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mahmut Arıkan konuşuyor. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu neden konuşamasın?

Meclis Başkanlığı’nın bugün vereceği kararla CHP’nin salı günkü grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun mu yoksa Özgür Özel’in mi konuşacağı belli olacak.

Edindiğim izlenim CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu’nun talebinin karşılanacağı yönünde.

İMZA TOPLAMAYA BAŞLANIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi’ni toplamaması üzerine Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için bugün imza toplamaya başlayacağı söyleniyor. Özel ekibinden Zeynel Emre olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacaklarını açıkladı. Ancak mutlak butlan kararı tedbirli olarak alındığı ve Yargıtay’da temyiz başvurusu olduğu için, olağanüstü kurultayın önünde yasal engeller bulunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ANITKABİR GERİLİMİ



Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı yapmış biri olarak değil, marjinal partilerin milletvekilleri gibi hareket ediyor.

TOMA’nın üzerine çıkmak, Anıtkabir görevlileri ile çelenk krizi yaşamak gibi.

Özgür Özel, izinsiz olarak Anıtkabir’e yürüdüğü için görevliler bayram tatili ve cumartesi günü olması nedeniyle evlerinden çağrılmışlar. Onlar da resmi elbiselerini dahi giyemeden Anıtkabir’e koşmuşlar.

Özgür Özel binlerce kişi ile dayandığı Anıtkabir kapısında engellenmeyi planlamış. Bakın bakın CHP’nin bir önceki genel başkanı Anıtkabir’e sokulmuyor havası verip, mağduriyet yaratmak için.

Ama bu planı tutmamış.

Bu kez mozoleye koyacağı çelengin üzerine ismini yazdırmış. Demek ki Anıtkabir’e yürümeyi daha önce planlamış. Anıtkabir ziyaretlerinde çelengin üzerine ünvanlar değil, kurumların ismi yazılıyor.

Görevli uyarıda bulunuyor. Özgür Özel yazıyı alıp cebine koyuyor, sonra tekrar çelengin üzerine bırakıyor. Bildiğimiz görüntüler yaşanıyor.



Çelenk krizinden size mağduriyet çıkmaz Özgür Bey.

ÖZGÜR ÖZEL VE KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN PERFORMANSI



Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in cumartesi günü Ankara’da aynı saatte bayramlaşma programı yapmaları aslında CHP’de taban kimin yanında yer alıyor mücadelesiydi.

1. Moral üstünlük Özgür Özel’deydi. Kılıçdaroğlu mutlak butlanla CHP’nin başına döndüğü için mücadeleye bir sıfır yenik başlıyordu.

2. Ama Kılıçdaroğlu bitti, sokağa bile çıkamaz diyenler yanıldı. Kılıçdaroğlu binlerce partili ile CHP’ye döndü, bitmediğini gösterdi.

3. Özgür Özel, Güvenpark’ta on bin kişiyi toplayarak taban benim yanımda, örgütler benimle mesajını verdi. Mansur Yavaş ise Fenerbahçe’nin nöbetçi golcüsü Semih gibi son dakikalarda oyuna girdi.

4. CHP Genel Merkezi’nin önünde toplananlar Kılıçdaroğlu’nu sevenlerdi. Güvenpark’ta toplananlar ise Kılıçdaroğlu’ndan nefret edenlerdi. Bir anlamda iki kalabalığı da Kılıçdaroğlu topladı.

PAVYON MASALARI

5. Kılıçdaroğlu, “Atatürk’ün partisini pavyon masalarına meze yaptılar” diyerek arınma sürecini çok etkili bir çıkışla başlattı. “Baba ocağında rüşvet olur mu?” sorusuyla Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yönetiminin içinden geçti.

6. Kılıçdaroğlu, partiyi kirletenlerle yüzleşeceğim, hesaplaşacağım demişti. Ancak önce özür dilemesi samimi bir adım oldu. Bunun ardından ise yüzleşme ve hesaplaşma gelecek.

FETÖ AJANLARI

7. Özgür Özel’in konuşmasında sürpriz yoktu. Kurultay çağrısını yineledi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun ne diyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu, “FETÖ ajanlarını fark edemedim, özür dilerim” diyerek CHP’deki kavgaya yeni bir boyut kazandırdı. Okların Özgür Özel’e ve Ekrem İmamoğlu’na çevrilmesini sağladı.

8. Özgür Özel, Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyerek akıllı bir iş yaptı. Çünkü Anıtkabir denilince CHP’de akan sular durur.

AHMET HAKAN’A

9. Bu da zamanında Kılıçdaroğlu için “Gideyim torun seveyim demiyor. Bir kıyı kasabasına yerleşeyim demiyor” diye yazan Ahmet Hakan’a gelsin. Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra koltuğuna otururken, “İlk günün heyecanını taşıyorum” demiş.

Ya Ahmet Bey, siyaset böyle bir şey. O koltuk var ya o koltuk... Kurumuş ağacı bile yeşertir.