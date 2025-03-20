İmamoğlu operasyonunun siyasi sonuçları

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamalardan öğrendiğimize göre, Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş’de çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve liderliği ile yerel seçimlerdeki Kent Uzlaşısı ile PKK-KCK terör örgütüne yardım etmekle suçlanıyor.

Savcılık her iki soruşturmayı da belli bir seviyeye getirmiş olmalı ki gözaltı işlemi yaptı.

NE OLUR

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltı kararının hem hukuki hem de siyasi sonuçları olacak.

1 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı.

2 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyum atanması.

3 CHP Genel Başkanlığı.

4 CHP’nin cumhurbaşkanı adayı.

SİYASİ DENGELER

Siyasette yeni bir gerçeklik var. Ekrem İmamoğlu, diplomasıyla ilgili karar yargı tarafından iptal edilmediği sürece cumhurbaşkanı adayı olamaz. Gözaltına alınmasına neden olan Kent Uzlaşısı ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili yargı süreçlerinin sonuçları ise siyasi güç dengelerini kökten değiştirecek bir etkiye sahip olacak.

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İMAMOĞLU HABERLERİ

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili birçok kulis haberine imza attım. Türk siyasetinin önemli bir figürü olması nedeniyle onunla ilgili süreçleri takip ettim. Diplomasi başta olmak üzere hakkındaki soruşturmalar ve cumhurbaşkanı adaylığına yönelik kulis haberlerini yazdım. Mesleğimin gereğini yaptım. Sadece bilgi verdim, analiz yaptım. Hakaret etmedim. Ama çoğu zaman hedef oldum. Haksız eleştirilere maruz kaldım. Ekrem İmamoğlu tarafından eleştirildim. Gazeteciler de eleştirilmez değil dedim. Şahsımı hiçbir zaman mesleğimin önüne geçirmedim. O yüzden Ekrem İmamoğlu’nun eleştirilerine cevap vermedim.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK

Şimdi Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma var. Bu soruşturmaların sonucu siyasi dengeleri etkileyecek, yeni bir siyasi süreç ortaya çıkacak. Belirttiğim gibi bunun hem hukuki hem siyasi sonuçları ortaya çıkacak.

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa, bu durumda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Meydan Mansur Yavaş’a mı kalacak yoksa ibre Özgür Özel’e mi dönecek?

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PUTİN-MEDVEDEV MODELİ Mİ



Ekrem İmamoğlu ekibi Putin-Medvedev modelini önermeye başladı. ‘Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olsun, Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanı olsun’ diyorlar.

Ekrem İmamoğlu tutuklanırsa CHP Genel Başkanlığı da suya mı düşecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyum mu atacak?

Bunlar siyasetin önünde duran önemli sorunlar. Bir kısmı kısa sürede yanıt bulacak, bir kısmının akıbeti ise zamanla belli olacak. Sonunda demokrasilerde en büyük hakem olan millet kararını verecek.

Elbette ki bunları tartışacağız, yorumlayacağız. Ama yargılamayacağız. Sadece ve sadece gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.

ELEŞTİRMEYECEĞİM

Bu arada Ekrem İmamoğlu’nun hakkındaki soruşturmalarla ilgili teyit edilmiş olan her bilgi sürece ışık tutacak. Ekrem İmamoğlu hakkındaki her ayrıntı haber değeri taşıyor. Çünkü başta cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere siyasetin rotasını belirlemede etkili olacak.



Ancak ben bu aşamada kişisel bir karar aldım. Ekrem İmamoğlu gözaltında olması nedeniyle bana cevap verecek imkânlara sahip değil. O nedenle gözaltı durumu netleşene kadar İmamoğlu’nu eleştirmeyeceğim.

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MERAKLISINA ANKARA KULİSLERİ



Siyasetin altüst olduğu bir dönemde vereceğim kulisler ne kadar ilginizi çeker bilemiyorum ama yine de sıcağı sıcağına paylaşmak istedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ankara görüşmeden memnun. Erdoğan’ın nisan ayında ABD’ye gideceği yönündeki haberler ise teyit edilmiyor. Peki iki lider telefonda ne konuşmuşlar?

CAATSA YAPTIRIMLARI

Bölgesel ve küresel konuları konuşmuşlar. İki ülke arasındaki ilişkilere gelince, CAATSA yaptırımları, F-16 ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgi somut beklentilerimiz iletilmiş. CAATSA yaptırımları konusunda bir ilerleme sağlanabilir havası mevcut.

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PUTİN’LE GÖRÜŞEBİLİR

Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınmış. Özellikle de barış görüşmeleri. Bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefonla görüşmesi söz konusu olabilirmiş.

ZELENSKİ KULİSİ

Zelenski konusunda bir kulis haberi kulağıma geldi ki irkildim. Gözlerim faltaşı gibi açıldı. Trump, Beyaz Saray’a davet ettiği Zelenski’yi aşağılamıştı. Beyaz Saray’da dünyanın daha önce tanık olmadığı bir tartışmayı izlemiştik. Bir dönem törenlerle ağırlanan Zelenski, Beyaz Saray’dan kovulmuştu.

Zelenski’nin ben küçük düşürüldüm, hakarete uğradım hatta kovuldum deyip ABD ile ilişkilerine mesafe koyması beklenirken tam tersi oldu. Zelenski mektup yazıp Trump’tan özür diledi. Şimdi ise affedilip Beyaz Saray’a tekrar davet edilmeyi bekliyor. Çok kötü bir durum. Zelenski’yi bu duruma düşüren ne olmuş? Avrupalı liderler, Zelenski’ye “ABD yardımı keserse Rusya 2 haftada Ukrayna’nın tamamını alır” demişler. Zelenksi’nin Trump’tan özür dilemesini istemişler. Zelenski de tıpış tıpış özür dilemiş.

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ERDOĞAN, AB ZİRVESİNE GİTMEYECEK

Polonya Başbakanı Tusk’un ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de yapılacak olan AB liderler toplantısına gitmesi ihtimali doğmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün başlayacak olan zirveye katılmayacak. Çünkü Avrupa’nın kafası netleşmemiş. Hâlâ ne yapacaklarını bilmiyorlar.

MEHMETÇİK NÖBETE YOK

Trump’ın, ABD artık Avrupa’nın güvenliğini üstlenmeyeceği açıklamasından sonra AB liderleri Türkiye’nin kapısını çalmaya başladı. Avrupalı liderler, Türkiye’nin Avrupa’nın güvenlik mimarisinde önemini ortaya koyuyor. Kriz olduğunda Türkiye’nin askeri kapasitesinden ve “kas gücü”nden yararlanalım ama Türkiye, Avrupa Birliği imkânlarından yararlanmasın. Yani Mehmetçik nöbete durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin modelitesinin değişmesi gerektiğini görüşünde. Erdoğan bunu muhataplarına da iletiyormuş. Konuşacaksak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşalım diyormuş.