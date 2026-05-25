İmamoğlu masayı devirdi CHP’yi bölecek

Halef-selef CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel diyalog içinde CHP’yi bu süreçten yara almadan çıkarabilirdi, ama Ekrem İmamoğlu müdahale ederek masayı devirdi.

TABLO ÜZÜCÜYDÜ

CHP Genel Merkezi’nin kapıları kilitlendi. Kapının önüne parti otobüsü çekildi. Partinin içindeki merdivenlere sıvı sabun sıkıldığı, kapı ve pencerelerin önüne koltuk ve masaların yığıldığı ortaya çıktı. Kapının önünde arbede yaşandı, polis gaz sıktı. CHP Genel Merkezi’nde Türk siyasi tarihine geçecek manzaralar yaşandı. Üzücü bir tabloydu. CHP, bu duruma düşürülmemeliydi. Türk demokrasisi bu görüntüleri hak etmedi. 12 Eylül’den bu yana siyaseti yakından izleyen bir gazeteciyim; CHP’de yaşanan tablo üzücüydü.

SİLİVRİ’DEN YÖNETİLİYOR

CHP, bu süreci hasar almadan atlatabilirdi. Bunu sağlayacak kişiler ise Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Ancak CHP’de iki başlı değil, üç başlı yapı var. CHP, Özgür Özel tarafından yönetilmiyor. CHP, Silivri’den yönetiliyor. CHP’de son söz sahibi Özgür Özel değil, Ekrem İmamoğlu.

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir diyalog kuruldu. İlk telefon görüşmesi gerçekleşti. Ancak Ekrem İmamoğlu yeni sürecin kendisini devre dışı bırakacağını görüp müdahale etti. Masayı devirdi.

1. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’le görüşerek bu süreci diyalog içinde yürütme kararındaydı.

2. Mutlak butlan kararı çıktığı anda Özgür Özel, izleyeceği stratejiyi belirlemek üzere kurmaylarıyla toplantıya geçti.

Özgür Özel’in kriz toplantısı sürerken, Ekrem İmamoğlu’ndan direniş çağrısı yapan açıklama geldi. Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla Özgür Özel’e direniş kararını bildirdi. Artık Özgür Özel’in bir politika belirlemesinin imkânı kalmamıştı.

3. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan telefon görüşmesi ile diyalog umudu doğdu. Ama Ekrem İmamoğlu direniş konusunda kesin kararlıydı. İstanbul İl Örgütü’ne Gürsel Tekin çağrı heyeti olarak atandığında da Özgür Çelik ile bir araya gelmek üzerine anlaşmışlardı. O zaman da Ekrem İmamoğlu devreye girerek “direniş” kararı almıştı.

DİYALOG UMUDU

4. Özgür Özel bunun üzerine üst üste hamleler yaptı. Milletvekillerini Genel Merkez’de toplayıp kendisini “Grup Başkanı” seçtirdi. Bu durum Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını kabul etmiş oldu şeklinde yorumlandı. Kemal Kılıçdaroğlu da ironik bir dille “Özgür Bey’e yeni görevi hayırlı olsun” dedi.

5. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci kez görüşmesi beklenirken; Özgür Özel, “40 gün içinde olağanüstü kurultay kararı alırlarsa o taktirde görüşürüm” diye açıklama yaptı.

SAVAŞ İLANI

6. Özgür Özel’in Genel Merkez’den çıkmayacağını ilan etmesi ve Meclis’te grup toplantısını kendisinin yapacağını açıklaması Kılıçdaroğlu cephesinde savaş ilanı olarak görüldü. Kılıçdaroğlu bunun üzerine tüm planlarını değiştirdi.

7. Kılıçdaroğlu’ndan da üst üste hamleler geldi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi yumruğunu masaya vurup, kararlı bir irade ortaya koymasını istyordu. Kılıçdaroğlu bu kez yumruğunu masaya vurdu. İlk iş olarak CHP’nin 3 avukatını azletmişti. Sonra muhasebeye yazı yazıp herhangi bir harcama yapılmayacağını tebliğ etti. CHP Genel Başkanı olarak Meclis Başkanlığı’na yazı yazarak Özgür Özel tarafından kullanılan genel başkanlık makamının boşaltılmasını istedi.

8. Cumartesi gecesi Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekibi arasında temas kuruldu. Özgür Özel adına Murat Emir ve Suat Özçağdaş ile Kılıçdaroğlu adına Mahir Polat ve Orhan Sarıbal öğle saatlerinde görüşmek üzere anlaşmışlardı.

MAKAM ODASINA ASTILAR

9. Ancak Özgür Özel’in Genel Merkez’i boşaltmama kararı üzerine Kılıçdaroğlu kendinden beklenmeyen bir hamle yaptı. Genel Merkez’in boşaltılması için harekete geçti. Pazar günü görüşme beklenirken, sabah 07’den itibaren CHP Genel Merkezi önünde gerilim başladı. Arbede yaşandı. Polis gaz sıktı. CHP Genel Merkezi’nin içinde barikatlar kuruldu. Özgür Özel, ”Ne kadar dayanabiliriz bilmiyoruz. Buradan çıkmıyoruz” diye bir video yayınladı. Sonuç itibarıyla icra memurları polis eşliğinde Genel Merkez’e girdi. İcra memurları 12’nci kata çıktı. Özgür Özel içerideyken Genel Başkan’ın odasının kapısına mutlak butlan kararını astılar.

KALEYİ TESLİM ETTİ

10. Özgür Özel, 21 Mayıs günü girdiği Genel Merkez’den 72 saat sonra polis eşliğinde çıktı.

Komutan kaleyi teslim etti. Tek başına direnmeye devam etse büyürdü. Tarihi bir fırsatı kaçırdı. Özgür Özel’in sıkılan gazdan etkilendiği görüldü. Boynunda bir havlu vardı. “Sokakta olacağız” dedi. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünde Ankara’dan İstanbul’a yürümüştü.

Özgür Özel de yağmur altında CHP Genel Merkezi’nden Meclis’e kadar yürüdü.

KOLTUĞUNA KAVUŞTU

11. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı kaybettikten sonra, 8 Kasım 2023 tarihinde görevi Özgür Özel’e teslim ederek CHP Genel Merkezi’nden ayrılmıştı. Üç yıl sonra mutlak butlan kararı ile koltuğuna kavuştu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

12. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bundan sonra ne yapacak? İmza toplayıp CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmek için harekete geçirecekler. Ancak istinafın kararını Yargıtay’a taşıyan Özgür Özel oldu. Yargıtay kararı kesinleşinceye kadar imza toplamak suretiyle olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Yeterli imzayı toplasalar da Kemal Kılıçdaroğlu yargıya müracaat edip bunu engeller.

13. Kılıçdaroğlu için asıl sorun bundan sonra başlıyor. CHP’yi bir arada tutabilecek mi? Bölünmeyi önleyebilecek mi?

CHP BÖLÜNECEK Mİ

14. Kılıçdaroğlu’na üzücü bir haberim olacak. Ekrem İmamoğlu, CHP’yi bölecek. İmamoğlu partisi kuruldu bile. CHP’den meşru bir gerekçe oluşturarak ayrılmayı planlıyordu. Polis zoruyla CHP Genel Merkezi’ne girilmesi Ekrem İmamoğlu’nun istediği hikâyeyi yazmasına fırsat verdi. Ekrem İmamoğlu, 50-70 arasında bir milletvekilini CHP’den koparıp kendi partisine geçirecek.

15. Peki Ekrem İmamoğlu, sonunda bir pazarlığa girer mi? Bu soruyu ortaya atayım; cevabını belki 1 yıl sonra öğreniriz.