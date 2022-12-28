İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na biat etti mi

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu’yla cumhurbaşkanı adaylığı yarışına giren Ekrem İmamoğlu’nun durumu da ona benziyor. İmamoğlu, siyasi yasak kararıyla birlikte bu iş Saraçhane’de bitti diye düşünürken, Kılıçdaroğlu rüzgârı tersine çevirdi. Cuma günü Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP’nin 11 büyükşehir belediye başkanı Konya’daydı. İmamoğlu, Konya’dan Ankara’ya geçerek Kılıçdaroğlu ile kritik bir görüşme yaptı. İmamoğlu’nun bu görüşmede Kılıçdaroğlu’na biat ettiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’na, “Adaylığınızı destekliyorum. Elimden geleni yapacağım” demiş. Ama İmamoğlu samimi bulunmuyor.

ANKARA’DA SÖZ VERİP İSTANBUL’DA UNUTUYOR

Daha önce de Ankara’da benzer sözler verip İstanbul’a gidince tam tersi yönde hareket etmişti. Bir kaynağım, “Bu kez farklıydı” dedi. Bakacağız. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararı ve İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan terörle ilgili suç duyurusu Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirmiş. Ankara’daki görüşmede İmamoğlu’na, “Seni görevden alacaklar. CHP örgütü yanında olduğu sürece sana bir şey yapamazlar” demiş. Havuç-sopa politikası.

Haberin Devamı

‘İSTANBUL SEÇİMLERİ YENİLENSİN’ ÇIKIŞI



Kılıçdaroğlu’nun durup dururken Anayasa’yı değiştirip İstanbul ve Yalova’da seçimlerin yenilenmesi çağrısının perde arkası ortaya çıktı. Ama Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili çıkışının Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız ettiği söyleniyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi demek, Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nu gözden çıkardığı anlamında yorumlandı. Ayrıca, zimmet soruşturması kapsamında açığa alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la aynı kategoride zikredilmek İmamoğlu’nu rahatsız etmiş.

YEMEKTEKİ GERİLİM

Bu arada Ekrem İmamoğlu, cuma günü CHP’li 11 belediye başkanıyla birlikte Konya’daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’nden çıktıktan sonra geldiği Konya’da Cuma namazını Kapu Camisi’nde kılmıştı. İmamoğlu’nun da Erdoğan’ı taklit ederek Cuma namazını Kapu Camisi’nde kılmak isteği CHP Genel Merkezi tarafından reddedilmişti. Ama benim asıl atladığım belediye başkanlarına verilen yemekte yaşanan gerilim olmuş. Ekrem İmamoğlu ve CHP’li yöneticiler arasında bir gerilim yaşanmış. İmamoğlu yemeği terk ederek Ankara’ya geçmiş.

Haberin Devamı

TERÖR SORUŞTURMASI



Kılıçdaroğlu’nun seni görevden alacaklar dediği terör soruşturması İmamoğlu’nun yeni kâbusu olmaya aday. Ben sadece birkaç örnek vermekle yetineceğim.

PKK İLE İRTİBATLI

İbrahim Doğan -İBB İstanbul Ağaç Peyzaj- 2008 Haziran ayında İstanbul’dan PKK’ya katılmış. 2009 yılında Türkiye’ye yönelik birçok terör saldırısının gerçekleştirildiği Hakurk kampında PKK’nın tim komutanlığına getirilmiş. 13 Ağustos 2022 tarihinde Van-İran sınırında bulunan sınır karakoluna teslim olmuş.

Ömer Keleş -İBB İstanbul Ağaç Peyzaj- 2017 ve 2020 yılında PKK terör örgütüne üyelikten işlem görmüş. 4 Mayıs 2017 tarihinde PKK’ya, terör örgütüne üyelikten cezaevine girmiş. 18 Ekim 2018 tarihinde tahliye olmuş. İBB’de işe alınmış.

Haberin Devamı

Fikri Karabulut -İBB Boğaziçi Konut Hizmetleri- 2 Ocak 2014 tarihinde PKK’ya katılarak Bawer kod adını almış. 19 Haziran 2014 tarihinde Hakkâri’de teslim olmuş. Daha sonra İstanbul’da PKK’nın Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde yer alarak eylemlere katılmış.

Mükerrem Kestin -İBB Sosyal Hizmetler- PKK’da kırsal alanda silahlı faaliyet yürütürken 2015 yılında teslim olmuş.

DEĞER AİLELERİ TERCİH EDİLMİŞ

Bu örnekleri daha fazla uzatmak istemiyorum. İBB’ye işe alımlarda önceliğin Mehmetçikle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen, o nedenle PKK’da “Değer Ailesi” olarak bilinen terörle irtibatlı ve iltisaklı insanların işe alınması içimi acıttı. Belediye başkanı adayı olduğunda Eyüp Sultan’da Yasin-i Şerif okuyan Ekrem İmamoğlu bunu yapmamalıydı.

Haberin Devamı

GAZ BULUNMASINDAN RAHATSIZ OLDULAR



BATMAN’da petrol bulunduğunda İsmet Paşa’nın telefonla iki kez teyit ettirdikten sonra makam odasında sevinçten takla attığı söylenir.

Devlet adamına yakışan da budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz’de 58 milyar metreküp yeni bir doğalgaz rezervinin keşfedildiğini açıkladı. Böylece bölgedeki toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Rezervin ekonomik değeri 1 trilyon dolar...

Denizin altından 140 kilometre uzunluğunda boru döşenerek daha önce bulunan doğalgaz, Filyos’ta kurulan devasa tesislere aktarılacak. İnşallah mart ayında da yerli ve milli doğalgazımız sisteme verilecek.

Millet olmak demek, tasada ve kıvançta bir olmak demektir. Ama ne yazık ki yeni doğalgaz keşfi birilerini çok rahatsız etti. Sanki gaz çıkarılmadı, bunların millet ve memleket düşmanlığı ortaya çıkarıldı.

KİMLER

Haberin Devamı

Emin Çapa, “Bu çağda bu gazla çağ atlayamayız” diye paylaşım yaptı.Levent Gültekin “Gaza değil, demokrasiye, hukuka ihtiyacımız var” dedi. Zafer Arapkirli tepkisini “Utanç” başlığıyla duyurdu. Turhan Çömez, “Gaz bularak uyutma yöntemi işe yarar mı, göreceğiz” dedi. Can Dündar durur mu?

“İlginçtir: Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor” diye paylaşımda bulundu”

O KAFA

Bu kafa ne biliyor musunuz?

Bu kafa geçmişte Boğaz Köprüsü’ne de Keban Barajı’na da karşı çıkmıştı. Bu kafa İstanbul’a üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, nükleer santral yapılıyor diye Gezi eylemlerini yapmıştı.

Kafa aynı kafa...