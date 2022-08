İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu yakınlaşması ne anlama geliyor

Haberin Devamı

Bunun şubat sonu ya da en geç mart başı olması bekleniyor.

Seçim takvimi açıklandıktan sonra liderler ilk hafta cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanacak. Ortak bir karar çıkarsa ikinci hafta seçim ittifakı için bir araya gelecekler. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın da dediği gibi 6’lı masaya CHP’den cumhurbaşkanı adayı olarak sadece Kılıçdaroğlu’nun ismi gidecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, “13. cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak” açıklamasına itiraz etmemesi de bunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu, ayrıca kendisini ziyaret eden yakın dostlarına cumhurbaşkanı adayı olduğunu söylemekten çekinmiyor. “İlk turda alacağım” diyor. O kadar iddialı yani.

AKŞENER NE YAPAR

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda herkes konuşuyor ama bir lider var ki o susuyor. O da Meral Akşener. Oysa Akşener’in tavrı belirleyici olacak. Akşener’in suskunluğu ‘Acaba Kılıçdaroğlu’nu istemiyor mu’ yorumlarına yol açıyor. Peki Akşener ne zamana kadar susacak? İYİ Parti kaynakları, 6 lider cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplanana kadar Akşener’in bu tavrını sürdüreceğini söylüyorlar. “6’lı masa toplanmadan önce Meral Hanım partinin yetkili kurullarına danışır. Başkanlık Divanı’nın, Genel İdare Kurulu’nun ve Meclis grubunun görüşünü alır. O eğilime göre masaya oturur” diyorlar. Bu arada Akşener’in, “seçilecek aday” formülünü not etmekte yarar var.

YENİ EKSEN

Bu arada 6’lı masanın içinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. İki eksen oluşuyor.

Biri Meral Akşener ile Mansur Yavaş’ın diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun oluşturduğu eksen.

AKŞENER-YAVAŞ EKSENİ

Aslında Akşener ile Yavaş arasındaki ilişkiler ilk başlarda limoniydi. Mansur Yavaş’ın İYİ Parti adaylığını kabul etmemesi nedeniyle aralarına bir soğukluk girmişti. Akşener daha çok Ekrem İmamoğlu ile yakın bir görüntü çiziyordu. Ayrıca ikisi de milliyetçi kökenden gelme olmaları nedeniyle birbirlerine rakip olarak gösteriliyorlardı. Ama son dönemde birlikte voleybol maçı izliyorlar. Mansur Yavaş, Meral Akşener’e Ankapark’ı gezdiriyor. Kameralara dostluk görüntüleri veriliyor.

HDP’NİN ETKİSİ Mİ

Akşener ile Yavaş’ın verdiği yakınlaşma görüntüleri bir güçbirliği mesajını taşıyor. Hem 6’lı masa için bir mesaj hem de HDP’ye yönelik bir tavır olarak gösteriliyor. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu’nu ziyaretlerinde Meral Akşener ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde desteklemeyeceklerini iletmişlerdi. Daha sonra HDP yönetiminden Akşener ve Yavaş’a destek vermeyeceğiz diye açıklamalar yapıldı. Milliyetçi kökenli iki siyasetçi de bir araya gelerek HDP’ye karşı güçbirliği yaptılar.

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU EKSENİ

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı tartışmasında önplana çıkması Kılıçdaroğlu ile arasına kara kedi girmesine yol açmıştı. Öyle ki, Akşener’in İmamoğlu’nu, ‘ikinci Fatih’e benzetmesine ve yüzünde Rabbi Yessir gördüğünü söylemesine rağmen Kılıçdaroğlu, belediye başkanları bir dönem daha şehirlerine hizmet etmeli diyerek İmamoğlu’nun önünü kesmişti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki soğukluk yerini bahar havasına bıraktı. İkili Paşabahçe vapurunun yeniden hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törende can ciğer kuzu sarması görüntüler verdiler. Simidi mi bölüp paylaşmadılar, ikisi birden kaptan şapkası mı giymedi, İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na, “Dümene siz geçin” diye iltifatta mı bulunmadı mı...

Hani Allah nazardan korusun gibi bir durum oluştu.

İMAMOĞLU, NEREYE OYNUYOR

Peki gerçek öyle mi?

CHP kulislerine kulak verdim.

1- Ekrem İmamoğlu’nun sürekli olarak cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutması partide hoşnutsuzluk yarattı.

2- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun ismi neredeyse kesinleşmişken İmamoğlu’nun ısrarını sürdürmesi aleyhine işlemeye başladı.

3- Ekrem İmamoğlu bunu gördü. Ayrıca girdiği polemikler nedeniyle gücü zayıfladı. Kılıçdaroğlu ise güçlendi. İmamoğlu bu kez güç tazelemek için Kılıçdaroğlu’na yaklaşmayı tercih etti.

4- Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti. Kılıçdaroğlu’na yakın gözükerek CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor.

5- Ama Cumhurbaşkanı adaylığından da vazgeçmiş değil. 6’lı masadan Kılıçdaroğlu ismi çıkmazsa kendi isminin gündemde kalması için çalışıyor.

Siz siz olun fotoğraflara değil onların arkasındaki gerçeklere odaklanın.