İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu ittifak kuracak mı... Özgür Özel’i devirecekler mi

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Ama buna rağmen CHP’de dalgalanma sürüyor. Eylül ayında yapılacak olan tüzük kurultayı öncesinde parti içindeki fay hatları harekete geçti. Şimdi iki ayrı ekip, Özgür Özel’e karşı Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında güçbirliği oluşturmak için çaba gösteriyor.

DENGELER DEĞİŞTİ

Kurultaydan önce Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel güçbirliği yapmıştı. İmamoğlu-Özel ekibi kurultayda Kılıçdaroğlu’nu devirmeyi başarmıştı. Eylül kurultayından önce ise yeni bir ittifakın temelleri atılmaya çalışılıyor. Bu kez Özgür Özel’e karşı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir araya getirme yönünde çabalar var. Aradan 1 yıl geçmeden dengeler değişti. Bu kez de Özgür Özel’e karşı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı kuruluyor.

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KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU İTTİFAKI

Edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu önümüzdeki günlerde görüşecekler.

Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na kırgın olduğu biliniyor. Hatta telefonlarına bile çıkmıyordu. Kılıçdaroğlu, “Sırtımda hançerlerle dolaştım” demişti. Sırtındaki en büyük hançer olarak İmamoğlu’nu görüyordu. Ama partide dengeler değişince roller de değişiyor.

Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, CHP’de aktif görevi olan bir isim Kılıçdaroğlu’na giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ve eylül ayındaki tüzük kurultayının seçimli kurultaya çevrilerek Özgür Özel’in karşısına Ekrem İmamoğlu’nun çıkarılması önerisini götürmüş. Bir değil iki isimden söz ediliyor. Ama haber doğru.

KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU GÖRÜŞECEKLER

Kılıçdaroğlu yakın çevresine Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi konusunda ne düşündüklerini sormuş. Kılıçdaroğlu’nun ekibi olumlu yönde görüş bildirmiş. Kılıçdaroğlu henüz net bir açıklama yapmadı ama İmamoğlu ile önümüzdeki günlerde bir araya gelmeleri bekleniyor. Kılıçdaroğlu ayrıca bir yayına çıkmayı planlıyormuş. Orada daha net mesajlar vereceği söyleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL RAHATSIZLIĞI

CHP’de Özgür Özel’le ilgili ilginç bir durum var.

1- Yerel seçim zaferi Özgür Özel’in koltuğunu sağlama aldı.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’la karşılıklı olarak attıkları normalleşme adımı Özgür Özel’in liderlik sürecini başlattı.

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3- Özgür Özel seçimden önce Ekrem İmamoğlu’nun emanetçisi gibi gözüküyordu. Seçim başarısının da katkısı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan bir adım öne çıkmasını sağladı.

İMAMOĞLU RAHATSIZ

4- Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bu durumdan rahatsız. Mansur Yavaş ise parti içi rekabete girmiyor.

5- Ekrem İmamoğlu’nun “Erdoğan bana operasyon yapıyor. Özgür Özel’i parlatıyor” dediği söyleniyor. Ama Ekrem İmamoğlu açıktan bir mücadeleye girmek yerine şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.

6- Özgür Özel’in güçlenmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nu bir araya getirme çabaları hızlandı.

7- Ancak Kılıçdaroğlu henüz İmamoğlu ile güçbirliği yapma konusunda karar vermedi.

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İSTİNAFTAKİ DAVA



Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile güçbirliği yaparak Özgür Özel’e karşı CHP Genel Başkanlığı’na aday olması söz konusu mu? CHP kulislerinde konuşuluyor ama İmamoğlu bu konuda bir karar almış değil.

Ekrem İmamoğlu’nun CHP genel başkanı olmasını isteyenler, istinafta bekleyen davasını gerekçe gösteriyorlar. ‘CHP genel başkanı olursan siyasi yasak kararı veremezler. Eğer olmazsan siyasi yasaklı olursun, cumhurbaşkanı adayı olamazsın’ diye tahrik ediyorlar.

ÜÇ SORUN

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında üç sorundan söz ediliyor.

1- Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi.

2- Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunda net bir tutum takınmaması.

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3- CHP’nin yönetiminde İmamoğlu ile Özgür Özel ekibi arasında yaşanan krizler.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını kendisinin doğal hakkı olarak görüyor. Ancak Özgür Özel’in “İki forvetim var. Penaltıyı kimin atacağına ben karar vereceğim” şeklindeki açıklamaları İmamoğlu’nu rahatsız ediyor. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu diye açıklama yapılmasını bekliyor. Özgür Özel ise ona yanaşmıyor.

İMAMOĞLU KAZANIR MI

Peki İmamoğlu aday olursa Özgür Özel’i devirir mi? Elindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu ona kurultayı kazandırabilir. Ayrıca Kılıçdaroğlu ile ittifak yapması durumunda ezici bir çoğunlukla kazanabilir.

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Ama hem Kılıçdaroğlu’nun tavrı net değil hem de İmamoğlu adaylık konusunda karar vermiş değil.



ERDOĞAN FAKTÖRÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kurduğu ilişki Özgür Özel’in hem lehine işliyor hem aleyhine.

1- Şöyle ki, 28 Şubat’tan mahkûm olan emekli generallerin Cumhurbaşkanı tarafından affedilmesi Özgür Özel’in elini güçlendirdi.

2- Cumartesi Anneleri’nin beş buçuk yıl aradan sonra Taksim’de toplanmalarına izin verilmesi normalleşme sürecine olumlu katkı yaptı.

ASGARİ ÜCRET VE GEZİ MAHKÛMLARI

Özgür Özel şimdi, temmuz ayında asgari ücrette artış yapılması için bir çaba içinde. Bunu başarırsa muhalif tabana dönüp, “Bakın diyalog siyasetiyle ilerleme sağlıyorum” diyecek. Ancak asgari ücrete artış konusunda Mehmet Şimşek yönetiminden en küçük bir yeşil ışık yok.

Özgür Özel, bir de Gezi davasında yeniden yargılamanın yapılması için çabalarını sürdürüyor. İktidar cephesinde ise MHP’nin tavrı nedeniyle bir netlik yok.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la başlattığı diyalog toplum tarafından desteklenirken, CHP’de ise iki ayrı görüşün ortaya çıkmasına neden oldu.

Özgür Özel’i destekleyenler diyaloğu doğru buluyor.

“Diyalog Erdoğan’a yarıyor” diyenler ise karşı çıkıyor. Bunların başını Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu çekiyor.



SİYASİ TABLO



Hep CHP’deki havayı anlattım. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı karşıya olduğu siyasi tabloya bakmakta yarar var.

1- Erdoğan’ın önünde seçimsiz 4 yıl var ama yerel seçimlerde AK Parti birinci parti çıkmadı. CHP yerel seçimleri kazandı. Yeni bir siyasi denge oluştu

CHP İLE YOL YÜRÜMEK

2- Erdoğan, Özgür Özel’le başlattığı normalleşme süreciyle siyasette yumuşamayı sağladı. Ancak CHP’nin içindeki güç mücadelesi nedeniyle CHP ile nereye kadar yol yürüyeceğini kestiremiyor.

3- Erdoğan yeni anayasayı yeni dönemin en önemli hedefi olarak belirledi ama bunun için milletvekili sayısı yeterli değil. CHP, yeni anayasa konusunda yeşil ışık yakmıyor.

MUHALEFETTE BELİRSİZLİK

4- Meclis’teki siyasi dağılım ise karışık. İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nin geleceği belirsiz.

BAHÇELİ BLOKE ETTİ

5- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özgür Özel ile diyaloğu ve Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesi üzerine MHP Lideri Bahçeli sert bir açıklama yaparak, AK Parti-CHP ittifakı önermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ömer Çelik yaptıkları açıklama ile Cumhur İttifakı’nın devam edeceği güvencesini verdiler. Bahçeli böylece Cumhur İttifakı’nı bloke etmeyi başarmış oldu.