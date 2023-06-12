İmamoğlu çoban ateşi yakmaya hazırlanıyor

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Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’nın önünü açmak istiyorlardı. Ama tam tersi oldu. Ekran mühendisliği ters tepti. Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olacağı işaretini verdi. Ekrem İmamoğlu konusunda ise geri adım atmadı.

İMAMOĞLU’NA ‘İSTANBUL’DA KAL’ MESAJI

İmamoğlu’na, “İstanbullu seni hizmet için seçti, İstanbul’a hizmet et” dedi.

“Yerel seçimlere gidilirken İstanbul’u AK Parti’ye teslim edemezsin” diyerek önünü kesti.

Kılıçdaroğlu bu gerekçelerle İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemişti. Şimdi aynı gerekçelerle İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını önlemeye çalışıyor.

ÇIKIŞA HAZIRLANIYOR

Peki bu durumda Ekrem İmamoğlu ne yapacak?

Kılıçdaroğlu’nun, “Kazandığımız bir büyükşehir belediyesini başka bir partiye neden verelim? İmamoğlu aday olabilir. Arkadaşlar olabilirler, neden oluyorsunuz demem. Ben İstanbul sorununun çözülmesini isterim” çıkışına rağmen, İmamoğlu geri adım atmadı.

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Kılıçdaroğlu’na yanıtını dün Haliç Su Sporları Merkezi’nin açılışında verdi. “Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım” dedi. “Eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişimin, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye’ye çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum. Bu heyecanla, bu gururla, bu ideallerle yol yürümeye kararlı bir Ekrem İmamoğlu var” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu kararlı ama Ekrem İmamoğlu da milim geri adım atmış değil.

Bu durumda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir kurultay savaşı yaşanabilir.

ÇOBAN ATEŞİ YAKACAK MI

İmamoğlu’nun, ekibiyle sürekli olarak durum değerlendirmesi yaptığı söyleniyor. Dün, “kıvılcım”dan söz etti. Önümüzdeki günlerde ise mücadeleyi açıktan başlatıp bir “çoban ateşi” yakmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

İmamoğlu, kurultayda Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya kalırsa kazanıp kazanamayacağı hesabını yapıyor. Ama bu kez İmamoğlu daha cesur.

SARIGÜL İMAMOĞLU’NA KARŞI MI

Mustafa Sarıgül, bu kurultayda Kılıçdaroğlu’nun en güçlü silahı olacak. Sarıgül’ün, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için şimdiden kollarını sıvadığı söyleniyor. Sarıgül’ün İmamoğlu yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterileceği haberleri bu aşamada gerçeği yansıtmıyor. Ekrem İmamoğlu eğer “Ben CHP Genel Başkanlığı’na aday değilim, İstanbul’a adayım” derse sorun yok. Aday gösterilecek. Ama CHP Genel Başkanlığı’na aday olursa başka bir denge ortaya çıkar. Mustafa Sarıgül ise kurultayda Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edip CHP yönetimine girmeyi hedefliyor.

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KILIÇDAROĞLU’NUN ANKET FİRMALARI NE DEMİŞTİ

KILIÇDAROĞLU, seçimlerden sonra katıldığı ilk yayında, “Tabii biz kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil, bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun kastettiği, CHP’ye çalışan anket firmaları. Bu firmalar Kılıçdaroğlu’nun en az 10 puan farkla kazanacağını söylüyordu.

Birkaç örneği paylaşmak istiyorum.

AKSOY: KILIÇDAROĞLU YÜZDE 14.8 FARKLA KAZANIYOR

İLK tur Kılıçdaroğlu yüzde 47.9.

Erdoğan yüzde 38.4.

Aksoy Araştırma, birinci turda Kılıçdaroğlu’nu yüzde 9.5 farkla kazanıyor gösteriyordu.

İkinci tur Kılıçdaroğlu yüzde 57.4.

Erdoğan yüzde 42.6.

Aksoy Araştırma’ya göre Kılıçdaroğlu ikinci turda farkı yüzde 14.8’e çıkarmıştı.

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YÖNEYLEM: KILIÇDAROĞLU YÜZDE 7.8’LİK FARK ATIYOR

Yöneylem Araştırma, Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yüzde 48.6, Erdoğan’ın yüzde 42.5 oranında oy alacağını gösteren bir anket yayınlamıştı.

Yöneylem’e göre ikinci turda ise Kılıçdaroğlu yüzde 53.9’la kazanıyor, Erdoğan yüzde 46.1’le kaybediyordu. Yöneylem’e göre Kılıçdaroğlu her turda kazanıyordu. Birinci turda yüzde 6.1 oranında bir oy farkıyla kazanıyor, ikinci turda ise fark yüzde 7.8’e çıkıyordu.

ORC: KILIÇDAROĞLU YÜZDE 7.5 FARKLA KAZANIYOR

ORC’nin anketinde ise Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 7.5 farkla kazanıyordu. ORC anketinde ilk turda Erdoğan yüzde 44.2 alırken Kılıçdaroğlu yüzde 51.7 çıkıyordu. Bu durumda ikinci tur için araştırmaya gerek var mıydı! Adam eze eze kazanıyordu.

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AVRASYA: KILIÇDAROĞLU YÜZDE 10.7’YLE KAZANIR

Kemal Özkiraz’ın sahibi olduğu Avrasya Araştırma’ya göre birinci turda yüzde 50.9 çıkan Kılıçdaroğlu, yüzde 43.6 olan Erdoğan’a yüzde 7.3 oranında fark atıyordu. İkinci turda ise farkı yüzde 8.6’ya çıkarıyordu.

Avrasya’ya göre Kılıçdaroğlu ikinci turda yüzde 54.3 alarak kazanırken Erdoğan yüzde 45.7’de kalıyordu.

CHP’den Antalya milletvekili aday adayı da olan ‘tarafsız ve bağımsız araştırmacı’ Kemal Özkiraz bir de önden yüklemeli bir anket yöntemi icat etmişti. Kılıçdaroğlu daha cumhurbaşkanı adayı olmadan önce Özkiraz bir araştırma yaptırmış ve yüzde 37.5 çıkan Erdoğan’ın karşısında yüzde 48.2 çıkan Kılıçdaroğlu’nun ezici bir çoğunlukla seçimi kazanacağını ilan etmişti. Kolay mı, yüzde 10.7 puan fark atan Kılıçdaroğlu kazanmasın da ne yapsındı.

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GEZİCİ: KILIÇDAROĞLU YÜZDE 10.4 FARKLA KAZANIYOR

İşi CNN Türk yayınında gazeteci arkadaşımız Zafer Şahin’i tehdit etmeye kadar götüren Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici ise Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını davul zurna eşliğinde ilan edenlerdendi.

Birinci turda yüzde 43.2 alan Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu yüzde 53.4’le seçimi kazanırken ikinci tura kalınması durumunda ise fark daha da açılıyordu. Erdoğan yüzde 44.8 alırken, yüzde 55.2 alan Kılıçdaroğlu yüzde 10.4 puan farkıyla seçimi kazanıyordu.

KEMAL BEY PARA VERDİNİZ

Kemal Bey, bu anket firmaları sizi 10 puan önde göstererek kandırdı. Ama siz de kendinizi kandırmaları için bunlara kucak dolusu paralar ödediniz. Kemal Bey, kendi paranızla kandırıldınız.