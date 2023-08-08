İmamoğlu Alevi oylarına göz dikti

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Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın, İmamoğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup yeniden kazanmasını tavsiye etmişlerdi. “Önce İstanbul’u kazan, sonra CHP’ye genel başkan olursun. Eğer İstanbul’u kaybedersen CHP’ye genel başkan olman da zor olur” şeklinde bir çerçeve çizmişlerdi.

NE EVET NE HAYIR

Toplantıya katılan genel başkanlar, İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na adaylığı konusunda izlenimlerini, “Ne evet dedi ne hayır dedi” diye paylaşmışlardı.

İmamoğlu tereddütle konuşunca Murat Karayalçın, genel başkanlık konusunda bir hamle yapmıştı.

CESUR BAŞKAN TEMASI

Ekrem İmamoğlu, yeniden kolları sıvadı ve yurt gezilerine başladı. Dikkat ettiniz mi? “cesur başkan” diye karşılanıyor. İmamoğlu yeterince cesur değil diye eleştirildiği için, “cesur başkan” teması üzerinden yürümeyi tercih etmişler.

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İMAMOĞLU’NUN ALEVİ ÇIKARMASI

Elazığ ve Tunceli’den sonra Çanakkale’yi ziyaret edeceği söyleniyor. Aleviler Kılıçdaroğlu’nun etrafında kenetlenip delege seçimlerine ağırlıklarını koyunca Ekrem İmamoğlu soluğu Tunceli’de aldı. Ondan önce de Gaziosmanpaşa’daki cemevini ziyaret edip aşure dağıtmıştı.

PİRO KEMAL

CHP’de Aleviler oldukça örgütlü. Delege seçimlerinde de bunu gördük. İmamoğlu’nun Alevilerle bir araya gelmesi güzel bir davranış. Etnik ve mezhep siyasetini doğru bulmuyorum. Hatta Türkiye açısından tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliğini öne çıkarmasına bu nedenle karşı çıkmıştım. Ama CHP denilince Alevilerin gücü yadsınamaz bir gerçek.

Ayrıca Kılıçdaroğlu varken Aleviler İmamoğlu’nu desteklemezler. Aslı varken taklidine oy vermezler. “Piro Kemal” ya da “Kemal dede” onlar için vazgeçilmezdir.

ÜÇ ESKİ GENEL BAŞKANIN BULUŞMASI

TEKRAR eski CHP genel başkanlarının İmamoğlu ile buluşması Büyükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği 24. Uluslararası Festival kapsamında olmuştu. Ekrem İmamoğlu da üç genel başkana Beylikdüzü’ndeki sanat evini gezdirip yemeğe davet etmişti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün düzenlediği festivale katılmak üzere İstanbul’a gelen genel başkanların İmamoğlu ile buluşmasını CNN Türk’te bir parça İmamoğlu ile buluşma amacıyla yapılmış bir organizasyon olarak yorumlamıştım.

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Hasan Akgün aradı.

Daha önce de üç genel başkanı festivale davet ettiğini, Altan Öymen’in zaman zaman ama Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın onur konuğu olarak düzenli olarak katıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu ile buluşturmak gibi bir amaçla hareket etmediğini anlattı. Ama İmamoğlu ile üç genel başkanın bir araya gelip yemek yediklerini belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NU DAVET ETMİŞ

Hasan Akgün ayrıca CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Kemal Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiğini söyledi.

Hasan Akgün CHP’deki makul isimlerden biri olduğu için son gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini sordum.

Kılıçdaroğlu’nu ziyareti sırasında son gelişmeleri de değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu aktardı.

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CHP’DEKİ TARTIŞMA YEREL SEÇİMLERE YANSIR

Hasan Akgün, Kılıçdaroğlu’na: Partide tartışma yaşanıyor. Parti içi sorunların bir an önce giderilip hepimizin yerel seçimlere odaklanması gerektiğini aktardım.

Kılıçdaroğlu: Doğru söylüyorsun. Çözmemiz lazım.

Hasan Akgün: Sayın Genel Başkanım, Genel Başkanımız olarak sizlerin bir araya gelerek bu sorunu çözmeniz gerekiyor. Partideki bu sorunlar yerel seçimlere olumsuz yansıyabilir.

İSTANBUL’U ALAN TÜRKİYE’Yİ ALIR

Hasan Akgün, İmamoğlu’na da çok yakın bir isim. İmamoğlu ile de bu konuyu konuşmuş. Ekrem Başkan’ın İstanbul’a daha çok odaklanması gerektiğini belirterek, “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır” demiş.

GÖZLER MEMURLARLA İLGİLİ TOPLU SÖZLEŞMEDE

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MEMURLARIN 2014-2015 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerinde önümüzdeki hafta önemli olacak. Çünkü devlet ilk teklifini açıklayacak. Yetkili sendika olarak Memur-Sen teklifini iletti. Mermur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın fiyat artışları karşısında 6 aylık dilimler halinde yapılacak artışların yeterli olmayacağını söyledi. Artışların 3 ayda bir yapılmasını teklif etti. Memur-Sen’in 936 talebinin 897’si hizmet kolları,129’u ise memurların geneline yönelik talepler. Bunların üzerinde çalışmalar yapılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın olumlu yaklaşımı nedeniyle uyumlu bir çalışmanın yürütüldüğü söyleniyor. Ama işin rengi kamunun teklifi ortaya çıkınca belli olacak. 14 Ağustos’ta bakanlık bir teklifte bulunacak. Ama bu nihai teklif değil. Müzakerelerin şekline göre 17 Ağustos’ta kamunun teklifini revize etmesi bekleniyor. İki taraf anlaşmaya varırsa kamuoyuna deklare edilecek. Ama anlaşma sağlanamazsa 22 Ağustos’tan itibaren ‘hakem’e başvuru süreci işlemeye başlayacak. 25 Ağustos’a kadar ‘hakem’e gidilecek. 31 Ağustos’ta ise ‘hakem’den çıkacak karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

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İKİ ÖNEMLİ NOKTA

Sendikaların tekliflerinde geçen dönemlere göre farklılıklar var.

1- Memurlara kira yardımı talebi. Kiraların en büyük sorun olduğu günümüzde anlamlı bir teklif. Ama dişinden tırnağından artırarak ev sahibi olan memurları dikkate alan bir düzenleme yapılıp onların mağdur olmaması sağlanmalı.

2- Ayrıca dini bayramlarda emeklilere verilen ikramiyelerin memurlara da verilmesi.

EMEKLİLER NE OLACAK

Bu yılki ücret artışlarının mağduru emeklilerimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında. “Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka kazanacağız” dedi. Ocak ayına kalmadan emeklilerin durumunun düzeltilmesi için iyi niyetli çağrılar yapılıyor. Ama ben ocak ayında seyyanen zam ve oransal bir artış yapılacağını düşünüyorum. İnşallah yapılacak artış emeklilerimizin yüzünü güldürür. Çünkü gerçekten çok mağdurlar.