İlk raundu İmamoğlu aldı gözler Yavaş’a çevrildi

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Özgür Özel kürsüye çıktı ve önseçim tarihini açıkladı. CHP 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Bu seçimde 28 Şubat’a kadar CHP’ye üye olanlar oy kullanacak. CHP’nin 28 Şubat sevdası hiç bitmiyor.

Ekrem İmamoğlu harıl harıl üye yazdırıyor. 28 Şubat’a 16 gün kaldı elini çabuk tutması lazım.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk raundu Ekrem İmamoğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu kendisini seçecek sistemi CHP’nin kararı haline getirmeyi başardı. Şimdi sırada ikinci raunt var. 23 Mart’ta CHP’nin sandığından ezici bir çoğunlukla çıkmak.

CHP üyelerinin iradesine herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Ama CHP’deki önseçim Ekrem İmamoğlu için bir formaliteden öteye geçmeyecek. Çünkü rakibi yok. CHP Genel Merkezi’ne hâkim.

ÖNSEÇİME GİRMEYECEK

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Mansur Yavaş üçlü zirvede cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken bulduğunu ve CHP üyelerinin oylarıyla cumhurbaşkanı adayının belirlenme yönteminin yanlış bulduğunu belirterek önseçime girmeyeceğini söylemişti. Özgür Özel de Mansur Yavaş’ın önseçime girmeyeceğini açıkça ilan etti.

AMA ADAY

Mansur Yavaş önseçime girmeyecek ama cumhurbaşkanı adayı. CHP, Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettikten sonra Mansur Yavaş ne yapacak?



Mansur Yavaş, son ana kadar CHP’de kalacak. Yakın çevresine, “CHP’den kovmadıkları sürece ayrılmam” demişti. Mansur Yavaş, “Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak” demişti. Bu söz Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun önündeki yargı süreçlerini kastettiği şeklinde yorumlanmıştı. Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak gelirse o zaman tek alternatif olarak kendisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyor.

ÖZGÜR ÖZEL FAKTÖRÜ



Mansur Yavaş hem önseçime girip Ekrem İmamoğlu karşısında mağlubiyet yaşamayayım istiyor. Parti içi mücadele sırasında yıpranmamaya çalışıyor. CHP’den de kopmuyor. Bu biraz ‘armut piş ağzıma düş’ siyaseti. Gerçi bu yöntemle Abdullah Gül cumhurbaşkanı olduğu için Mansur Yavaş da aynı beklenti içinde olabilir.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yargı kararıyla yarış dışı bırakılmasına umudunu bağlarken Özgür Özel faktörünü hafife alıyor. CHP’nin Genel Başkanı potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır. Ekrem İmamoğlu kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı engellendiği taktirde rakibi olan Mansur Yavaş’a neden destek versin? Kendisine rakip olarak görmediği Özgür Özel’i desteklemez mi?

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Daha bu köprülerin altından çok sular akar. Kastamonuluların dediği gibi, “Daş düşebülü, ayı çıkabülü”.

ABİ-KARDEŞ Mİ DEDİNİZ

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki ilişkiyi, “Abi-kardeş” ilişkisi olarak gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu için, “Baba-oğul gibiyiz” demişti. 6’lı masayı öyle anlatıyorlardı ki, kanatları takılmamış melek gibi. Sonra ne oldu? Sonra Ekrem İmamoğlu’nu işaret ederek “ihanete uğradım” dedi. Siyasette baba oğul ilişkisi olmadığını gördük. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu için, “Ben sülaleme Kılıçdaroğlu’nu vasiyet ettim” demişti. Sonra ihanetler, sırtından hançerlemeler havalarda uçuştu. O dönem İYİ Parti milletvekili olan Adnan Beker, “Allah memleketi korumuş” dedi.

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Siyasette ne abi-kardeş olur ne baba oğul. Sezar ile Brütüs örneği ise sıkça yaşanır. Kılıçdaroğlu da “Sen de mi Brütüs” demedi mi?

BAYKAL KASETLE, KILIÇDAROĞLU ŞAİBELİ KURULTAYLA



Deniz Baykal bir kaset darbesiyle tasfiye edilmişti. Baykal’ı götüren kaset Kılıçdaroğlu’nu getirmişti. Kılıçdaroğlu’nun ise şaibeli bir kurultayla tasfiye edildiği iddiaları yargıya taşındı. “Kılıçla gelen kılıçla gider”, ama şaibe iddiaları ortada durur.

Özgür Özel’in yargıya taşınan şaibeli kurultay iddiaları hakkında ne diyeceğini merak ettim. Özgür Özel ters bir mantık kurdu. AK Parti’de il başkanlarının genel merkez tarafından belirlendiğini söyledi. “O kurultaylar şaibeli değil, anamızın ak sütü gibi kazandığımız bu kurultay şaibeli. Öyle mi?” diye sordu.

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Gece yarısı döviz bürolarının açıldığı, para karşılığı delegelerin satın alındığı, delege ağalarına ev, araba verildiği iddiaları havada uçuşuyor. Bu iddiayı gündeme getiren CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır. Kurultay salonunda oldukça aktif görevler yapmış. Daha önce de Murat Ongun’un oluşturduğu ekibin içinde yer alıp, Kılıçdaroğlu’na karşı sosyal medyadan karalama kampanyasını yürüttüklerini anlatıyor.

CHP YARGIYA TAŞIMIŞ

Erkan Çakır’ın iddiaları üzerine CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına 19 Kasım 2023 tarihinde şikâyette bulunmuş. CHP Kurultayı Ankara’da yapıldığı için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş.

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KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ

Kemal Kılıçdaroğlu, “Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız sükût ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir” diye açıklama yapmış. Özgür Özel’i açıklama yapmaya davet etmiş. CHP’nin etkili isimlerinden Akif Hamzaçebi, “Erdoğan’ın, ’şaibeli kurultay’ iddiasına cevap veremeyenler, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yola çıkmasın” diye tweet atmış.

Ankara Cumhuriyet başsavcılığı da tanık olarak ifadelerine başvurmak üzere Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi’yi davet etmiş.

NİYE ŞİMDİ

Bu iş şimdi niye çıktı diyorlar?

CHP’nin Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş iddiaları yargıya taşımış. Şaibe iddialarını gündeme getiren ise o dönem CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır olmuş.

Akif Hamzaçebi 5 Şubat’ta tweet atmış, Kılıçdaroğlu 7 Şubat’ta KRT yayınında çağrı yapmış. Yargı ne yapsaydı?Hamzaçebi ve Kılıçdaroğlu 1 yıl önce konuşsalar ama bugün ifadeye çağrılsalar o zaman itirazın haklı bir gerekçesi olur.

Özgür Özel, ‘üçlü zirveden kriz çıkmayınca iktidar bunu yaptı’ diyor. Bunun inandırıcı bir tarafı var mı? Hem diyor ki ‘Erdoğan bunu 4-5 kez dile getirdi’. O zaman çıkıp cevap verseydin?