İftar yapan asker nöbettekiyle değişti

Hafta sonu Şırnak’ta Namaz Dağı’ndaki üs bölgesinden bir fotoğraf yansıdı.
İftarı üs bölgesindeki askerlerle birlikte yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla irtibat kurarak askerlere mesaj vermesini sağladı. Soylu’yu aradım, üs bölgesindeki izlenimlerini, iftar sırasında neler yaşandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını ve tabii ki PKK ile mücadeleyi sordum.
Soylu, üs bölgesindeki havayı “Kimisi iftarını yapıp hemen nöbet tutan arkadaşıyla yerini değiştiriyordu. O nöbete geçiyor, öbürü iftarını yapıyordu” diye anlattı. İftarını açıp nöbete koşanlar sayesinde evlerimizde rahatça iftarımızı açtığımızı unutmamak lazım.
İçişleri Bakanı Soylu’ya üs bölgesine ilişkin izlenimlerini sordum. “Şunu hemen söyleyeyim: Bölgede terörle mücadelede görev yapan askerlerimizin, polislerimizin moralleri çok yüksek” dedi.
BAŞKOMUTAN BABA
Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendiği sırada üs bölgesindeki havayı merak ettim. Süleyman Soylu, “Çok kritik bir yerdi. Çok da cesur çocuklardı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla bağlantı yapacağım deyince çok da heyecanlandılar. Ama ciddiyetleri bir başkomutanı dinleme ciddiyetiydi. Ama aynı zamanda da bir baba şefkatinin kendilerine dokunduğunu hissettiler. Hem nöbet bekleyenler, hem sofradakiler heyecanlandılar” diye anlattı.
MEVZİDEKİ ASKERE MORAL OLUYOR
Soylu, devletin başı olarak Cumhurbaşkanı’nın üs bölgesindeki askerleri aramasının sadece orada değil, bölgede görev yapan güvenlik güçlerimiz açısından önemli olduğunu söyledi. “Bir mevzideki en kritik yerlerde görev yapan askerler açısından bir mevziye Sayın Cumhurbaşkanının dokunması, onlarla birlikte olması müthiş bir moral veriyor. Tabii onu sadece orayla sınırlı olarak görmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Hakurk’tan Avaşin-Basyan’a kadar bütün alanların tamamında her bir askerle olan teması olarak görmek lazım. Çünkü hepsi öyle görüyorlar. Çünkü orada yapılan mücadelenin tümü birbirinin mütemmim cüzü, tamamlayıcısı. O konularda çok büyük bir moral oluyor” dedi.
ERDOĞAN HANGİ MESAJLARI VERDİ?
Soylu’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi mesajları verdiğini sordum. “Sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadelenin Türkiye’de çok önemli bir noktaya geldiğini ve onların duruşlarının bütün ülkemize ve milletimize moral verdiğini, huzurun, sükûnun teminatı olduğunu, onların ortaya koymuş oldukları bu fedakârlığın, cefakârlığın esas itibariyle gelecek nesillere yönelik, gelecek Türkiye’sine yönelik bir hizmet olduğunu ifade etti. Bayramlarını ve ramazanlarını tebrik etti. Gayret diledi. Hem ailelerine de oradan selam göndermiş oldu” diye anlattı.
KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ
Anlaşılan bu yıl Süleyman Soylu’yu bölgede çok sık göreceğiz. Çünkü “Bu yaz Allah nasip ederse bu dediğimiz bölgelerden çıkmayacağız. Hakkâri ve Şırnak ağırlıklı. Siirt-Batman arasında bir bölge var. Buralara yoğunlaşıyoruz” dedi. Süleyman Soylu terörle mücadelede konsept değişikliğine gidildiğini anlattı. “Türkiye’nin terör konsepti şuraya döndü: Büyük üs bölgelerinden daha esnek ve hareket kabiliyeti olan kulelere döndük” dedi.
Soylu’dan biraz daha açmasını istedim.
“Bu süreçte taktik ve teknik anlamda birbirini tamamlayan adımlar attık.
1- İHA merkezlerinin kurulması önemliydi.
2- Terörle mücadelede stratejiyi değiştirdik.
3- Türkiye’nin sıkıntılı birkaç yolu vardır. Biri Tunceli-Pülümür, biri Diyarbakır-Lice-Bingöl yoludur. Biri de Ağrı-Van-Çaldıran yoludur. Son 2-2.5 yıldır Ağrı-Van-Çaldıran yolunu tamamen güvenlik altına aldık. Yine bunu kulelerle aldık. Yeni güvenlik konseptiyle aldık. İkincisi, Tunceli-Pülümür yolunu da yaklaşık 21 kule ile güvenlik altına aldık. Şaşırtmalı kulelerle aldık” diye anlattı.
CUDİ’NİN KALBİNE GİRDİK
Cudi, Gabar, Bestler-Dereler yıllarca operasyon haberlerini yaptığımız, şehitlerimizin geldiği yerler. Süleyman Soylu, “Cudi’nin kalbine girdik” deyince heyecanlandım. Anlatmasını istedim. “Üs bölgelerinin aynısını Cudi’de yapıyoruz. Cudi’nin kalbine girdik şu anda. Cudi’de 18 kule olacak. On kule bir aya bitiyor. Sekiz kule ile üs bölgesi hemen akabinde tamamlanacak. İki tane de büyük üs bölgesi olacak. Böylece Cudi’nin tam kalbinde var olacağız. En önemli şey, Cudi’de oturacağız. Gabar’da da üç tane yapılıyor. Bir de Bestler-Dereler’de yapılıyor. Hem orada oturmak için, hem de bölgesel olarak terör örgütünün aktarımını engellemek için.”
CUDİ’DE FESTİVAL YAPACAĞIZ
Süleyman Soylu bir de söz verdi. “İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız” dedi. “Sözüm söz” diyor. “Cudi’de Hazret-i Nuh’un gemisinin olduğu Sefine diye bir alan var. Her yıl oralara gidilir, namazlar kılınır, dua edilirdi. Allah nasip ederse Sefine’ye eylülde çıkacağız. Bu yıl söz vermiştik festival yapacağız diye. Festivali yapacağız. Bir de Ağrı Dağı’na yürüyüşlerin açılması düşüncemiz var. Onun için biraz daha terörle mücadeleye asılacağız.”
90’lı yıllarda o bölgede operasyonları takip etmiş bir gazeteci olarak Cudi’de festivali rüyamda görsem inanmazdım.
İftar yapan asker nöbettekiyle değişti
Hafta sonu Şırnak’ta Namaz Dağı’ndaki üs bölgesinden bir fotoğraf yansıdı.
İftarı üs bölgesindeki askerlerle birlikte yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla irtibat kurarak askerlere mesaj vermesini sağladı. Soylu’yu aradım, üs bölgesindeki izlenimlerini, iftar sırasında neler yaşandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını ve tabii ki PKK ile mücadeleyi sordum.
Soylu, üs bölgesindeki havayı “Kimisi iftarını yapıp hemen nöbet tutan arkadaşıyla yerini değiştiriyordu. O nöbete geçiyor, öbürü iftarını yapıyordu” diye anlattı. İftarını açıp nöbete koşanlar sayesinde evlerimizde rahatça iftarımızı açtığımızı unutmamak lazım.
İçişleri Bakanı Soylu’ya üs bölgesine ilişkin izlenimlerini sordum. “Şunu hemen söyleyeyim: Bölgede terörle mücadelede görev yapan askerlerimizin, polislerimizin moralleri çok yüksek” dedi.
BAŞKOMUTAN BABA
Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlere seslendiği sırada üs bölgesindeki havayı merak ettim. Süleyman Soylu, “Çok kritik bir yerdi. Çok da cesur çocuklardı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla bağlantı yapacağım deyince çok da heyecanlandılar. Ama ciddiyetleri bir başkomutanı dinleme ciddiyetiydi. Ama aynı zamanda da bir baba şefkatinin kendilerine dokunduğunu hissettiler. Hem nöbet bekleyenler, hem sofradakiler heyecanlandılar” diye anlattı.
MEVZİDEKİ ASKERE MORAL OLUYOR
Soylu, devletin başı olarak Cumhurbaşkanı’nın üs bölgesindeki askerleri aramasının sadece orada değil, bölgede görev yapan güvenlik güçlerimiz açısından önemli olduğunu söyledi. “Bir mevzideki en kritik yerlerde görev yapan askerler açısından bir mevziye Sayın Cumhurbaşkanının dokunması, onlarla birlikte olması müthiş bir moral veriyor. Tabii onu sadece orayla sınırlı olarak görmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Hakurk’tan Avaşin-Basyan’a kadar bütün alanların tamamında her bir askerle olan teması olarak görmek lazım. Çünkü hepsi öyle görüyorlar. Çünkü orada yapılan mücadelenin tümü birbirinin mütemmim cüzü, tamamlayıcısı. O konularda çok büyük bir moral oluyor” dedi.
ERDOĞAN HANGİ MESAJLARI VERDİ?
Soylu’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi mesajları verdiğini sordum. “Sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadelenin Türkiye’de çok önemli bir noktaya geldiğini ve onların duruşlarının bütün ülkemize ve milletimize moral verdiğini, huzurun, sükûnun teminatı olduğunu, onların ortaya koymuş oldukları bu fedakârlığın, cefakârlığın esas itibariyle gelecek nesillere yönelik, gelecek Türkiye’sine yönelik bir hizmet olduğunu ifade etti. Bayramlarını ve ramazanlarını tebrik etti. Gayret diledi. Hem ailelerine de oradan selam göndermiş oldu” diye anlattı.
KONSEPT DEĞİŞİKLİĞİ
Anlaşılan bu yıl Süleyman Soylu’yu bölgede çok sık göreceğiz. Çünkü “Bu yaz Allah nasip ederse bu dediğimiz bölgelerden çıkmayacağız. Hakkâri ve Şırnak ağırlıklı. Siirt-Batman arasında bir bölge var. Buralara yoğunlaşıyoruz” dedi. Süleyman Soylu terörle mücadelede konsept değişikliğine gidildiğini anlattı. “Türkiye’nin terör konsepti şuraya döndü: Büyük üs bölgelerinden daha esnek ve hareket kabiliyeti olan kulelere döndük” dedi.
Soylu’dan biraz daha açmasını istedim.
“Bu süreçte taktik ve teknik anlamda birbirini tamamlayan adımlar attık.
1- İHA merkezlerinin kurulması önemliydi.
2- Terörle mücadelede stratejiyi değiştirdik.
3- Türkiye’nin sıkıntılı birkaç yolu vardır. Biri Tunceli-Pülümür, biri Diyarbakır-Lice-Bingöl yoludur. Biri de Ağrı-Van-Çaldıran yoludur. Son 2-2.5 yıldır Ağrı-Van-Çaldıran yolunu tamamen güvenlik altına aldık. Yine bunu kulelerle aldık. Yeni güvenlik konseptiyle aldık. İkincisi, Tunceli-Pülümür yolunu da yaklaşık 21 kule ile güvenlik altına aldık. Şaşırtmalı kulelerle aldık” diye anlattı.
CUDİ’NİN KALBİNE GİRDİK
Cudi, Gabar, Bestler-Dereler yıllarca operasyon haberlerini yaptığımız, şehitlerimizin geldiği yerler. Süleyman Soylu, “Cudi’nin kalbine girdik” deyince heyecanlandım. Anlatmasını istedim. “Üs bölgelerinin aynısını Cudi’de yapıyoruz. Cudi’nin kalbine girdik şu anda. Cudi’de 18 kule olacak. On kule bir aya bitiyor. Sekiz kule ile üs bölgesi hemen akabinde tamamlanacak. İki tane de büyük üs bölgesi olacak. Böylece Cudi’nin tam kalbinde var olacağız. En önemli şey, Cudi’de oturacağız. Gabar’da da üç tane yapılıyor. Bir de Bestler-Dereler’de yapılıyor. Hem orada oturmak için, hem de bölgesel olarak terör örgütünün aktarımını engellemek için.”
CUDİ’DE FESTİVAL YAPACAĞIZ
Süleyman Soylu bir de söz verdi. “İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız” dedi. “Sözüm söz” diyor. “Cudi’de Hazret-i Nuh’un gemisinin olduğu Sefine diye bir alan var. Her yıl oralara gidilir, namazlar kılınır, dua edilirdi. Allah nasip ederse Sefine’ye eylülde çıkacağız. Bu yıl söz vermiştik festival yapacağız diye. Festivali yapacağız. Bir de Ağrı Dağı’na yürüyüşlerin açılması düşüncemiz var. Onun için biraz daha terörle mücadeleye asılacağız.”
90’lı yıllarda o bölgede operasyonları takip etmiş bir gazeteci olarak Cudi’de festivali rüyamda görsem inanmazdım.