İçeriye ve dışarıya demokratik balans ayarı oldu

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“İlk turda kıl payı ile kazansaydınız... Muhalefetin lafı bitmezdi. İkinci turda açık ara farkla kazanırsanız hem içeriye hem dışarıya önemli bir mesaj olacağını düşünüyorum” demiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “İnşallah. Ben de öyle düşünüyorum” diye karşılık vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci tur seçimleri 5 puan farkla kazanarak önümüzdeki 5 yıla güçlü bir başlangıç yaptı. İçeriye ve dışarıya demokratik bir balans ayarı yaptı.

ADAM FARKLI KAZANDI

2018 seçimlerinde hani Muharrem İnce, “Adam kazandı” demişti ya, bu seçimler için “Adam eze eze kazandı” demek daha doğru olur.

Erdoğan yeni bir seçim zaferini kazandı, Kılıçdaroğlu yeni bir seçim hezimeti yaşadı.

Erdoğan yine kendisini destekleyen milyonlarla zafer şarkılarını söyledi, Kılıçdaroğlu yine muhalif seçmene hüsran yaşattı.

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Erdoğan, 14 Ağustos 2014 seçimlerini yüzde 51.79 oyla kazanmıştı.

Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş yüzde 48.21 almıştı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan yüzde 52.59’la kazanmıştı. Muhalefetin adayları olan Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ise toplam yüzde 47.41 oranında oy almıştı.

ERDOĞAN’I YİNE YENEMEDİ

21 yılın yıpranmışlığına, ekonomik sıkıntılara, asrın depremine, mülteci sorununa rağmen Kılıçdaroğlu’nun, yanına 6 partiyi alıp onlar yetmeyince Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı çekip onlar yetmeyince HDP’nin desteğini sağlayıp o yetmeyince Ümit Özdağ’la da mutabakata varmasına rağmen Erdoğan’ı yenemedi. Hem de 5 yıl önceki oranların üstüne çıkamadı.

Erdoğan tüm bu sorunlara rağmen seçimleri kazanmayı bildi. Bu Erdoğan’ın kesin zaferidir. Tarihi bir başarıdır. Kılıçdaroğlu açısından ise hüsrandır.

KAYBEDENLER

Kim yenildi sorusu çok hafif kalır. Kimler yenildi demek daha doğru olur.

Kılıçdaroğlu ile birlikte Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal yenildi. Yetmedi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da yenildi. HDP yenildi, son anda Kılıçdaroğlu’nun trenine atlayan Ümit Özdağ yenildi. Ama asıl önemli olan kaos ve kriz bekleyenler yenildi. Üstüne üstlük bir de Biden ile The Economist yenildi.

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Bu ittifak kaybet kaybet ittifakı oldu.

KAZANANLAR

Peki kim kazandı?

Millet kazandı.

Erdoğan kazandı.

Bahçeli kazandı, Destici kazandı, Fatih Erbakan kazandı. Son anda Erdoğan’ın yanında yer alan Sinan Oğan kazandı. Bir de mahalle baskısına rağmen Kılıçdaroğlu’nun yanında yer almayan Muharrem İnce kazandı.

ERDOĞAN’IN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından ilk değerlendirmesini Kısıklı’da yaptı. Ne zafer sarhoşluğu içindeydi ne de en ufak bir kibir göstergesi vardı. Başarıyı millete mal etti. “Seçimlerin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır” dedi. “Ben öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek demiştim. Bugün kazanan sadece Türkiye’dir” diye konuştu.

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TÜRKİYE’NİN LİDERİ

Bir daha görüldü ki Erdoğan büyük lider. Türkiye’nin lideri. Her seçim zaferinden sonra yaptığı gibi partiden balkon konuşması yapmak yerine bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden konuşması da çok anlamlıydı. Erdoğan, böylece sadece AK Parti’nin değil Türkiye’nin lideri olduğunu ortaya koydu.

Erdoğan değil de Kılıçdaroğlu kazansaydı inanın ki Erdoğan’a Türkiye’yi dar ederlerdi. Bu millete her türlü hakareti yaparlardı.

YENİ HEDEF İSTANBUL SEÇİMLERİ

Erdoğan daha seçim zaferinin üzerinden saatler geçmeden Kısıklı’dan partisine yeni bir hedef gösterdi. “2024’te İstanbul’u kazanmaya hazır mıyız?” diye seslendi. Bundan sonrasını Ekrem İmamoğlu düşünsün.

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Erdoğan sadece Ekrem İmamoğlu’nun yüreğine korku salmadı, bir de CHP’yi karıştıracak hamle yaptı. Daha önce “Bay bay” dediği Kılıçdaroğlu’nun isminin başına bir “Bay” daha ekledikten sonra “Bay bay Bay Kemal malum partilere kiralık vekil verdi. CHP 129’a düştü. Kaybettiği vekiller nedeniyle CHP bunun hesabını sorar” dedi. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilmek için küçük partilere CHP listelerini peşkeş çekti. Onu da Kılıçdaroğlu düşünsün. Kılıçdaroğlu zor durumda. CHP’de suların kolay durulmayacağı belli.

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK

DÜN gecenin en zorda olan şahsı Kılıçdaroğlu’ydu. Seçim başarısızlığının ardından ne diyeceği önemliydi. Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi bekleniyordu. Ama o kameraların karşısına geçti ve zafer kazanmış bir lider gibi konuştu. En azından bir özeleştiri yapması beklenirdi. Onun yerine seçimi kazanmış bir lider gibi, “Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayım” diye konuştu.

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Muhalefetin çok iddialı olduğu bir seçim yapmış ve Kılıçdaroğlu seçimlerde hezimete uğramış. Ayrıca sadece bu seçimi kaybetmemişsin. Şimdiye kadar Erdoğan’ın karşısında girdiğin tüm seçimleri kaybetmişsin. Bu neyin zaferi?

Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu gitmiyor ama seçimi kazanan Erdoğan diktatör oluyor. Nasıl bir dünya böyle?

KURULTAY SİLAHI

Kılıçdaroğlu, “Buradayım” diyerek istifa etmeyeceği mesajını verdi. Hatta zafer kazanmış bir lider gibi konuştu ama ortada büyük bir başarısızlık var. Bugünden itibaren kurultay çıkışları sürpriz olmamalı. Kılıçdaroğlu, kurultay taleplerine karşı kurultay silahını çekecek. CHP Genel Başkanlığı’nı bırakmamak için her türlü mücadeleye girecek. O nedenle CHP’deki gelişmeleri dikkatle izlemekte fayda var.

MİLLET İTTİFAKI DAĞILACAK MI

Peki dünkü başarısızlığın ardından Millet İttifakı ne oldu? Millet İttifakı liderleri seçim gecesi CHP Genel Merkezi’nde dahi bir araya gelemediler. Millet İttifakı “Parlamenter Sistem’e geçeceğiz” dedi, Meclis’te çoğunluk sağlayamadı.

Erdoğan’ı devirmek için bir araya geldiler, başaramadılar.

Millet İttifakı bu durumda hiçbir hedefine ulaşamadı.

O nedenle Millet İttifakı’nın önünde çetin bir sınav duruyor.