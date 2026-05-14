Hürrem Sultan sendromu mu yaşıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup konuşmasını izledim ama eski iki bakandan ve bir psikologdan gelen uyarı olmasa anlamamıştım.

Ben, Özgür Özel’in kürsüde konuşurken gözlerinin fıldır fıldır dönmesine, “ulan”lı, “lan”lı konuşmasına odaklanmıştım. Hatta kızgınlıkla elini masaya vurup su dolu bardağın devrilmesine yol açmasını bile bir meydan okuma olarak değerlendirmiştim.

“Haydi kalkın ayağa iktidara yürüyoruz” diye salona heyecana getirmesini de takdir etmiş ve oturumu yöneten Gökhan Günaydın’ın o heyecana katılmayıp büst gibi durmasına da tepki göstermiştim.

PSİKOLOĞUN TESPİTLERİ

Ama özellikle de psikologdan gelen not üzerine Özgür Özel’in konuşmasını tekrar izledim.

-Gözlerde aşırı keskin bir bakış ve konuşurken ses tellerinde zorlanma.

-Konuşma sırasında sürekli olarak tetikte olma hali, ruhsal olarak büyük bir baskı altında olduğunu gösteriyor.

-Jest ve mimikler doğal akıştan çok manipülatif duruyor.

-Özellikle abartılı kol hareketleri ve sürekli vurgu çabası, yapay bir karizma üretme hissi veriyor.

-Duygusal yoğunluk yüksek ama kontrollü düşünsel yapı daha zayıf.

-Gerçeği açıklamaktan çok “algıyı yönetmeye” odaklanıyor.

-Kanıtlarla yüzleşmek yerine duygusal mobilizasyon, mağduriyet söylemi veya karşı saldırı yöntemini kullanıyor.

-Aile ve namus kavramından söz ederken sesi titriyor.

-El ve kol hareketlerindeki aşırılık dikkat çekerken; göz torbaları, ciltteki cansızlık ve yorgun ifade genel yorgunluğunu ele veriyor.

HÜRREM SULTAN

Özgür Özel çok tempolu çalışan bir lider. CHP, zor günlerden geçiyor. Bunun için yorgunluğunu ve yoğunluğunu anlıyorum. Ama eğer bir tükenmişlik sendromu söz konusuysa Meryem Uzerli’den sonra Özgür Özel’le yeniden popüler olacak demektir.

MUTLAK BUTLAN DAVASI ETKİLENİR Mİ

Özkan Yalım’ın ek ifadesinde Özgür Özel’in seçildiği CHP Kurultayı’yla ilgili verdiği bilgiler dikkatimi çekti.

Çünkü İstanbul İl Kongresi’nde ve CHP Kurultayı’nda buna benzer birçok ifade mahkeme dosyasına girmişti.

CHP delegelerinin oylarını değiştirmeleri karşılığında çocukları, kardeşleri ve yakınlarının CHP’li belediyelerde işe alınması konusu.

İşe alınan delege yakınlarının SGK kayıtları mahkeme tarafından soruşturuldu. Doğru oldukları ortaya çıktı. Ver işi, al kurultayı pazarlığı yapılmış.

Özkan Yalım, kurultay öncesinde bu çalışmaların Ankara’da Turan Güneş Bulvarı’nda Özgür Özel’in kurultay çalışmalarının yürütüldüğü ofiste organize edildiğini anlatıyor. Ofisin başında da Özgür Özel’in “Veli abi” dediği Veli Ağbaba bulunuyormuş.

OY KARŞILIĞI İŞE ALMA

Özkan Yalım, Özgür Özel’e destek için 40 ile gittiğini ama özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep delegeleri üzerinde çalıştığını söylüyor. “Kahramanmaraş veya Gaziantep delegelerinden bir kadın delege, iki çocuğunun İstanbul’daki belediyelerden birinde işe alınması şartıyla yapılacak olan kurultayda Özgür Özel’i destekleyeceğini iletti” diyor. Özkan Yalım bu talebi WhatsApp üzerinden Veli Ağbaba’nın başında olduğu ofise bildirmiş. Onlar da İstanbul’daki belediyelerde işe girmelerine aracı olmuşlar. Burada bir örnek veriyor ama Özkan Yalım bunu bir sistem olarak önermiş. Bunun üzerine Özgür Özel’in seçim ofisinde 1200 CHP delegesinin çocukları üzerinde bir çalışma yapmışlar. Özgür Özel’e oy verme sözü karşılığında CHP delegelerinin çocukları, kardeşleri ve yakınlarının CHP’li belediyelerde işe yerleştirilmeleri için özel bir ekip oluşturulmuş. Onlar ilgilenmişler.

ETKİLİ OLDU

Bu yöntem öyle etkili oldu ki İstanbul İl Kongresi’nde Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik kazandı, Cemal Canpolat kaybetti. İlk başta Kemal Kılıçdaroğlu için imza toplayan bazı Alevi önderleri bile kurultayda Özgür Özel’e oy verdiler.

Ekrem İmamoğlu para gücüyle CHP Kurultayı’nı satın aldı.

Yazımı uzatmak istemiyorum o yüzden bilinen örnekleri tekrar etmedim ama CHP Kurultayı’yla ilgili davada, İstanbul Pendik ve Erzurum delegeleri ile Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’ın ifadeleri mahkeme dosyasına girdi. Özkan Yalım’ın anlattıkları dosyaya ek olarak girebilir.

Yeni itiraflarla mutlak butlanla ilgili dosya doluyor, CHP’nin kurtulma şansı ise azalıyor.

YAKARIM ÖZGÜR’Ü YAKARIM MODUNDA

‘İntikam, intikam’ der gibi Özkan Yalım.

Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın kendisini ihraç etmesini bir türlü hazmedemiyormuş.

Özellikle de Veli Ağbaba’nın partiden ihracı için ağırlık koyduğunu düşünüyormuş.

Beni kasa gibi kullandılar, buruşturup bir köşeye attılar modundaymış.

Ben sizler için saçımı süpürge ettim diyecek ama saçı yok.

Neron gibi “Yakarım. Roma’yı da yakarım” havasındaymış.

Ek ifadesinde ısrarla Özgür Özel’in özel hayatına ilişkin bilgilerini paylaşmış. Bunları ifade metnine koymamışlar. Bunun üzerine itiraz etmiş. Yine de sadece yargılamasıyla ilgili anlattıklarını ifadesine almışlar.

ÇOK ÇİRKİN

“Bunlar daha başlangıç” diyormuş. Veli Ağbaba ve Özgür Özel’in istediği birçok harcamayı yapmış. Ama bir anda satıldığını düşünüyormuş. Özgür Özel için öyle şeyler anlatmış ki bunlar ifade metnine alınmamış ama eğer alınsaydı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ne gidemez hale gelirdi diyorlar. CHP milletvekillerinin özel hayatına ilişkin anlattığı “top secret” ilişkiler ise ifade metnine alınmamış.

Özel hayata ilişkin anlattıklarının ifadesine konulmamasını doğru buluyorum. Bir kısmı özel hayata giriyor, bir kısmı ise iftira. Bunlar çirkin şeyler. Ayrıca Özkan Yalım’ın suçlandığı rüşvet ve suiistimalle özel hayata ilişkin anlattıklarının bir alakası yok. Ayrıca intikam duygusuyla da konuşmuş olabilir.