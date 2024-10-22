Hoca olarak başladı teröristbaşı olarak öldü

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FETÖ öldü ama hesabını vermeden gitti.

15 Temmuz’un hesabını vermedi.

17-25 Aralık’ın hesabını vermedi.

12 Şubat MİT operasyonunun hesabını vermedi.

Özel hayatına girilen, şantaj-montaj kasetleri ile hayatı zindan edilen insanların hesabını vermedi.

ELİNDE ŞEHİTLERİN KANI VAR

Elinde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kanı ile gitti.

Sığındığı ABD’nin talimatıyla devletine karşı kanlı bir darbe girişiminde bulunan teröristbaşı olarak öldü. Ama vatan topraklarına değil, bir vatan haini olarak yaşadığı Amerika’ya gömülecek.

DARBELERİ DESTEKLEDİ

Yaşadığı süre içinde hep darbelerin yanında yer aldı. 12 Eylül’ü destekledi. 28 Şubat’ın bayraktarlığını yaptı. Seçilmiş hükümete karşı çıktı. Başbakan Erbakan’a çekil çağrısı yaptı. Başörtüsü mücadelesinin karşısında yer aldı.

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Başörtüsüne “Füruat” dedi.

Mavi Marmara olayında katil İsrail’in yanında yer aldı. En son 15 Temmuz’da kendi ülkesine karşı darbe girişiminde bulundu.

CIA İLE İLİŞKİLERİ

Ama sırlarıyla öldü.

Keşke 15 Temmuz darbe girişimi için talimatı kimden aldığını, ABD ile ilişkilerini, CIA’nın kucağına nasıl oturduklarını itiraf edip öyle ölseydi.

Ülkesine hasret değil, ülkesinin haini olarak giden, adı terörist başı Abdullah Öcalan ile birlikte yazılan, FETÖ’nün cenazesinin yarın kaldırılacağı söyleniyor. Pensilvanya’daki çiftliğe defnedilmesi bekleniyor.



FETÖ’DEN SONRA NE OLACAK



Ama asıl önemli olan bundan sonra ne olacak?

FETÖ yapılanması bölünecek mi, yoksa yoluna aynı şekilde devam edecek mi?

FETÖ terör örgütü ABD açısından kullanışlı aparat olarak kullanılmaya devam edecek mi? Yoksa CIA tarafından buruşturulup bir kenara atılacak mı?

FETÖ yapılanması Fetullah Gülen etrafında oluşturulan, lider kültüne bağlı bir terör örgütü. Peki FETÖ öldükten sonra örgüt dağılacak mı?

Örgüt lideri öldüğü için, örgütün kan kaybetmesi kaçınılmaz. Zaten bir süredir FETÖ yapılanması içinde büyük bir savaş yaşanıyor.

Pasta büyük olduğu için kavga da çok şiddetli geçiyor.

ABD-AVRUPA KOLU ÇATIŞMASI

Dünyanın 53 ülkesinde örgütlü olan sadece ABD’de 150-200 milyar dolarlık bir paraya hükmeden bir yapıdan söz ediyoruz. Bu tür yapılar hemen dağılmaz. Ama Avrupa kolu ile Amerika’daki yapılanma arasında bir mücadele olduğu biliniyor.

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FETÖ hayattayken kontrolü tamamen “Uzun Cevdet” denilen Cevdet Türkyolu’nun elindeydi. Son dönemde Pensilvanya’daki çiftlikten damadına ait olan çiftlikteki eve kaçırılmıştı. Oradan da hastaneye getirildi. Yine FETÖ’ye ait internet sitelerinin açıkladığına göre pazar gecesi saat 21.20’de öldü. Naaşı hâlâ Pensilvanya’daki Luke’s Hospital’de tutuluyor. Çarşamba günü cenaze namazı kılınarak Pensilvanya’da defnedilmesi bekleniyor.

FETÖ’nün cenazesiyle ilgili kararı vermek üzere Gülen ailesi Pensilvanya’ya davet edildi. Ayrıca ABD ve Avrupa kolu da ayrı ayrı toplantı yapıp, cenazeyle ilgili kararı verecek.

PARA, GÜÇ-CIA DESTEĞİ



Ama asıl önemli olan FETÖ’den sonrası. Örgüt bundan sonra nasıl devam edecek, bölünme olacak mı, yeni liderleri kim olacak?

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Cevdet Türkyolu, FETÖ yapılanmasına ait paraları ailesinin üzerine geçirmekle suçlanıyordu. FETÖ’nün para

kasasının başında olan Mustafa Özcan’la da ittifak halindeler. FETÖ’yü Cevdet Türkyolu, parayı ise Mustafa Özcan yönetiyordu. Para onlarda olduğu için yurtdışında yaşayanların önemli bir kısmı onlara bağlıydı. CIA ile bağlantıları yöneten Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın ise Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu ile üçgeni oluşturdukları söyleniyor. Türkiye’deyken FETÖ’nün bütün ticari faaliyetlerinin bağlı olduğu Kaynak Holding’in başındaki Naci Tosun da bunlara destek veriyor.

Para, CIA ve FETÖ’yü kontrol nedeniyle güç bu üçlünün elinde.

BAŞYÜCELER

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Ama bir de FETÖ ile birlikte İzmir’deki Kestanepazarı’ndan bu yana birlikte olan ve “Başyüceler” olarak bilinen Abdullah Aymaz ekibi var. Onlar Avrupa kolunu oluşturuyorlar.

Örgütteki varlıkları daha çok onursal. Ama tabanda ciddi bir karşılıkları var. Abdullah Aymaz, Barbaros Kocakurt, Mustafa Yeşil, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz’ün ise Abdullah Aymaz’la birlikte hareket ettikleri söyleniyor.

Abdullah Aymaz bir dönem Avrupa kolu olarak ayrılacaklarını, böylece örgütün para kaynağının zayıflayacağı restini çekmişti.

Afrika’daki yapılanma Avrupa kolu ile Asya yapılanması ile ABD’deki ekiple birlikte hareket ediyor.



SUİKAST DÜZENLENİR Mİ?



Bakalım Abdullah Aymaz’ın başını çektiği Avrupa ekibi cenazeye iştirak edecek mi? Cenaze namazını kim kıldıracak? Asıl önemli olan FETÖ’den sonra örgütün başına kim geçecek? Bu sırada Abdullah Aymaz ya da Barbaros Kocakurt’a yönelik bir suikast girişi olursa şaşırmayın. ABD’deki CIA ile içli dışlı olan ekip, onları tasfiye edemezse, vücutlarını ortadan kaldırabilir.

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ŞANTAJ-MONTAJ KASETLERİ

Türkiye’de yapmadılar mı? FETÖ aleyhine kitap yazan gazeteci Haydar Meriç öldürülmedi mi? FETÖ kendisine tehdit olarak gördüğü insanların mahremlerine girmedi mi? Ünlü savcılara seks tuzağı kurmadılar mı? FETÖ’nün polis şeflerinden Ali Fuat Yılmazer, “Hayatına girin” derdi. İnsanların mahremlerine girdiler. Şantaj-montaj kasetleriyle siyaseti dizayn ettiler. Hükümeti devirmeye kalkıştılar, 15 Temmuz’da kanlı darbe girişimini düzenlediler. Başkalarına bunu yapan kendi içlerindeki hesaplaşmada neleri yapmaz ki? Başkalarına karşı kullandıkları kirli oyunlar, kumpaslar bumerang gibi bir gün dönüp, FETÖ terör örgütünü de vuracak. Men Dakka Dukka. Çalma kapımı çalarlar kapını...

İÇERİDEN BÖLÜNME OLACAK MI

FETÖ öldü, FETÖ yapılanması devam edecek mi? Bu tür yapılar kısa süre içinde tasfiye olmuyor. Kendi içlerinde parçalanırlarsa, etkinlikleri azalacak.

Geçiş döneminde birlik ve beraberliği koruma adına Başyüceler arasından “Ağabey” konumunda biri mi yapılanmanın liderliğini üstlenecek yoksa parayı, gücü ve CIA desteğini yanına alan Amerikan ekibi mi ipleri tamamen ele geçirecek? Göreceğiz.

ABD NE YAPACAK

Asıl önemli olan nokta ABD’nin ne yapacağı. ABD, FETÖ yapılanmasını Türkiye’de istihbaratta, ordu içinde ve güvenlik birimlerinde etkin olduğu zamanlarda paralel CIA olarak kullandı. 15 Temmuz’da FETÖ-ABD ortak yapımı darbe girişiminde bulundular.

Peki ABD bu yapıyı tasfiye eder mi? ABD hiçbir terör örgütünü tasfiye etmez. Ama bunlarla ilişkinin profilini düşürür.