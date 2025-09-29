Hitler pardon Netanyahu ile Trump görüşmesi

Haberin Devamı

Bugün Beyaz Saray’da Trump’la görüşecek ise günümüzün Hitler’i olan Netanyahu. Trump, 7 Nisan’daki görüşmede Türkiye’yi şikâyet eden Netanyahu’yu “Makul ol Bibi” diye uyarmıştı.

Bugün gerçekleşecek olan görüşme Gazze’de ateşkesin sağlanması açısından büyük önem arz ediyor. Bu kez ateşkesin ötesinde bir plan söz konusu. Gazze’ye yönelik bir yönetim öngörülüyor.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında yer aldığı İslam ülkeleri lideriyle görüşmeden önce plan ilginç bir şekilde İsrail basınına sızdırıldı. Önce belirli maddelerine ulaştığımız 21 maddeden oluşan Trump planı ortaya çıktı.

OLUMLU HAVA

Trump bu planı Netanyahu ile görüşmeden önce bir olumlu bir de olumsuz gelişme yaşandı. Trump’ın Netanyahu ile bir araya gelmeden önce İslam ülkeleri temsilcileriyle plan üzerinde görüşmelerde bulunması önemliydi. Trump, gömleğin ilk düğmesini doğru ilikledi. BM toplantısında protesto edilen Netanyahu’nun yaşadığı şok... Tam aksine BM toplantısına Filistin’in damgasını vurması ise Gazze lehine bir konjonktür oluşturdu. Bunlar Trump’ın elini güçlendiriyor.

KÖTÜ OLAN

Kötü olan ise İsrail kabinesindeki soykırımcı ekibin harekete geçmesi. Hitler kabinesinin artıkları olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in, Savunma Bakanı Katz’ın, Dışişleri Bakanı Saar’ın ateşkese karşı savaş açmaları. Üç bakan, hükümeti yıkmakla tehdit ediyorlar. Şahin bakanların hükümeti tehdit etmeleri sizi yanıltmasın; Netahyahu onları kullanıyor. Bu danışıklı dövüş.



Trump planının önündeki ikinci engel ise Netanyahu’dan kaynaklanan sorunlar. Yolsuzluktan dolayı hapis cezasına çarptırılması beklenen Netanyahu, savaşı uzatarak cezaevine girmekten kurtulmaya çalışıyor. Bunun için iktidarda kalması gerekiyor. Ateşkesin önündeki ciddi engellerden biri bu.

BEYAZ SARAY’I KAPATIN



Hepimiz de biliyoruz ki bu olay Netanyahu olayı değil, Trump olayı. Sorun İsrail değil, ABD. ABD Başkanı Netanyahu’yu ateşkese ikna edemiyorsa Beyaz Saray’ı kapatıp kapısına da kilit vurmak gerekiyor. Çünkü bir anlamı kalmaz.

Trump’ın planına İslam ülkelerinden vize çıktı.

Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etti. Hamas Gazze’de İslam ülkelerinden oluşacak barış gücünü ve Gazze’nin yönetiminden çekilmeyi kabul etti. Trump BM konuşmasında Hamas’ın şimdiye kadar geliştirilen ateşkes önerilerini reddettiği yalanını söyledi, ama Hamas hep yapıcı oldu. Ateşkesi bozan Netanyahu’ydu. Hamas, bu kez de ön aldı.

LİDERLİK TESTİ

Bugün Amerikan Başkanı liderlik testinde.

Bugün Beyaz Saray mı kazanacak, yoksa Tel Aviv mi?

Bugün Trump’un dediği mi olacak, Netanyahu’nun istediği mi?

Bugün bunun sınavı yapılacak.

Trump yine Netanyahu’ya söz dinletemezse; o zaman karizmayı fena halde çizdirecek demektir.

Karikatürlere, fıkralara konu olur.

Ama yumruğunu masaya vurur ve planını kabul ettirirse liderliğini tescil ettirmiş olur.

‘Şimdiye kadar 7 savaşı önledim’ demişti, bu önlediği gerçek bir savaş olur. İşte o zaman Nobel’i düşünebilir.



Beyaz Saray’daki görüşmeyi dikkatli bir şekilde takip edeceğim. Bakalım bilek güreşinde kim galip gelecek?

ÖZGÜR ÖZEL YERİN DİBİNE BATARMIŞ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti, son dönemlerin en başarılı geçen ziyaretlerinden biriydi. BM’de Gazze’nin sesi oldu. Filistin konulu toplantıda ise ABD Başkanı Trump’la birlikte oturmaları Türkiye’ye verilen önemin bir göstergesiydi. Beyaz Saray’daki görüşme ise tam anlamıyla 10 numaraydı.

Donald Trump görüşmenin ardından bir video klip yayınladı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem Türk heyetine gösterilen ilgi gözleri kamaştırdı. Batılı birçok liderin bu sahneleri kıskanarak izlediğinden kuşkum yoktur. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili çok olumlu ifadeler kullandı. Trump bunu Netanyahu’nun yüzüne karşı da söylemişti.

Trump, suikastla ortadan kaldılırıp, yatak odası basılıp demir parmaklıkların arkasına atılınca Erdoğan yanındaydı. Erdoğan vefa insanıdır. Liderlerini sırtından hançerleyenler onu anlamaz. Avrupalı liderler ise ABD’de Trump’a karşı seçim kampanyası yürüttüler. Onların yeri Beyaz Saray’da masanın karşısına dizilmek, Erdoğan’ın yeri ise el üstünde tutulmak oldu.

NETANYAHU MİÇOTAKİS ÖZGÜR ÖZEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gördüğü ilgi Netanyahu’yu rahatsız etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de huzursuz oldu. Onları anlıyorum da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin övülmesinden dolayı neden rahatsız oldu?

Özgür Özel, “Trump beni o kadar övse yerin dibine girerim” dedi. Özgür Özel yerine dibine girmek istiyorsa Trump’ın övmesine gerek yok.

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet davalarına kefil olduğu için yerine dibine girebilir.

Özgür Özel, “Sütte leke var, Ekrem İmamoğlu’nda leke yok” dedikçe Ekrem İmamoğlu’nun ekibi itirafçı olup yaptıkları rüşvet ve yolsuzluk çarkını anlatıyorlar.



Adına da “Eko sistem” denildi. Bundan dolayı yerin dibine girebilir.

Manavgat’taki baklava kutusundaki Euro’ları savunduğu için de yerin dibine girebilir.

Şaibeli bir kurultay sonucunda CHP’nin genel başkanlığına oturduğu için yerin dibine girebilir.

O nedenle Özgür Özel’in yerin dibine girmek için Trump’ın iltifatlarına ihtiyacı yok.