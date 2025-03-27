Heybedeki yeni turplar neler… Ekonomiye etkisi ne olacak

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Ama asıl bundan sonra ekonomiye olan etkisini konuşacağız.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar, 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar, 21 Mart Cuma günü ise piyasadan çok fazla talep gelmesi üzerine 12 milyar dolar satıldığını açıkladı. Merkez Bankası 3 günde 25 milyar dolar satmış. Türkiye’nin kredi risk primi olan CDS puanı 250’den 324’e çıktı.

ŞİMŞEK YALANI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kritik bir zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa etmemek için zor durduğu şeklindeki açıklaması uluslararası finans piyasalarında dalgalanmaya yol açtı. Mehmet Şimşek uluslararası piyasalarda saygınlığı olan, kredisi yüksek bir isim. Mehmet Şimşek’in ‘görevimin başındayım’ açıklaması etkili oldu. Özgür Özel’in bir iddiası daha yalan çıktı.

GÜVEN TESTİ

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Mehmet Şimşek bir de bu süreçte iyi bir zamanlama ile yabancı yatırımcılarla toplantı yaptı. Enflasyon konusunda kalıcı bir hasar oluşmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi politikalarının arkasında durduğunu anlattı. Bu fırtına bir girdaba dönüşebilirdi. Ancak Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ekonomi yönetiminin aldığı kararlarla Türk ekonomisi bir güven testinden geçti. Ama tabii ki bu sarsıntı bir maliyet üretti.

ERDOĞAN’DAN DESTEK

Bunun üzerine Özgür Özel, Mehmet Şimşek’in şahsını hedef aldı. Bir genel başkana yakışmayan laflar söyledi. Mehmet Şimşek’i dünya ekonomi çevrelerine şikâyet edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in bu tavrına sert tepki gösterdi. “Benim Hazine ve Maliye Bakanımı aynı şekilde şikâyet ediyor. Sen kimsin? Her şeyden önce senin gramın ne? Sen nasıl olur da Bakanımı şikâyet etmeye kalkarsın?” diyerek Mehmet Şimşek’e güçlü bir şekilde destek verdi.

EKONOMİYİ HEDEF ALDILAR

Türk ekonomisinin dümenindeki Mehmet Şimşek’i şikâyet etmek demek Türk ekonomisini şikâyet etmek demek. Merhum Menderes, “CHP muhalefeti tahripkârdır” diye boşuna dememiş. Bu düpedüz Türk ekonomisini hedef almak demektir. Tahrip ettiğin ne? Türkiye.

TÜRKİYE’Yİ ŞİKÂYET ETMEK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı televizyonlara bağlanıp Türkiye’yi şikâyet eden Özgür Özel’i hedef aldı. “Türkiye’yi uluslararası basına şikâyet etmek bir CHP geleneği midir? Ülkemizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Sayın Özel, CHP Genel Başkanı gibi değil siyasi müflis gibi davranmaktadır” dedi. Ekonomiye yönelik her türlü sabotajın hesabının sorulacağını söyledi.

BOYKOT

Özgür Özel’in bu süreçte iki büyük hatası oldu. Biri sokağa davet diğeri ise boykot kararı. Gazze’de katliam yapan İsrail’i destekleyen firmaları boykot etmeyen CHP, yerli ve milli kuruluşları ve basın organlarını boykot kararı aldı. CHP’nin internet sitesinde her gün boykot edilecek firmaların ve medya kuruluşlarının ismi yer alıyor. Bu CHP için bir utanç vesikasıdır. 28 Şubat sürecinde de Anadolu sermayesi “yeşil sermaye” diye yaftalanmıştı. Askeri ihalelere girmeleri yasaklanmış, medya kuruluşlarının akreditesi iptal edilmişti.

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Ne oldu? Bin yıl yaşayacak denilen 28 Şubat gitti ama o kuruluşlar dimdik ayakta duruyor.

YÜREK YARASI

Her kritik süreçte olduğu gibi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrilmişti.Erdoğan’ın grup konuşmasını dikkatli bir şekilde takip ettim. Cumhurbaşkanı’nın mesajlarını paylaşacağım ama onu en çok yaralayan şeylerden biri cennet mekân annesine yapılan çirkin küfürlerdi. Erdoğan’ın yüreğinde derin yaralar açtığından eminim. Özgür Özel’in “O küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum” çıkışı dahi onu teskin etmeye yetmemiş. “Pazartesi akşamı yaşanan namussuzluğu zehirli dilinizle siz hazırladınız” dedi. Bu senin özrünü kabul etmiyorum demektir.

GALEYANA GELMEYİN UYARISI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla yaşanan sürece ilişkin çok önemli değerlendirmeler yaptı. Ama bence en önemli uyarısı AK Parti kadrolarına yönelikti. Sosyal medyada yapılan birtakım çağrılara rağmen “Biz galeyana gelmeyeceğiz” dedi. Devlet adamlığı budur.

ERBAKAN VE ERDOĞAN ÖRNEĞİ

Erdoğan bir şiir okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınıp cezaevine atıldığında kendisini uğurlamaya gelen kitlelere, “Diğer partilerin önünden geçerken onları yuhalamayın” diye uyarıda bulunmuştu. Refah Partisi kapatıldığında Erbakan, “Tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır” demişti. “Bir cam dahi kırılmasın” diye uyarıda bulundu.

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Özgür Özel ne yaptı? Sokak çağrısı yaptı. Örgütlerin yakıp yıkmasına sebep oldu. İkinci Gezi benzeri bir kalkışmaya çanak tuttu. Devlet adamlığı kuşamı farklı oluyor.

İKİNCİ GEZİ PROVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları anlatan bir video gösterdi. Bir kez daha ikinci bir Gezi provasının yapıldığı kanaatine ulaştım. Ama başarılı olamadılar. Erdoğan “Soygun çarklarını bozduk” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu’nun etrafında oluşan rüşvet, yolsuzluk ve soygun çarkına işaret etti. “Başı İstanbul’da olan ‘ahtapotun’ kollarının nerelere uzandığı elbette yakında görülecektir” dedi. Erdoğan bugünlerin işaretini, “Turpun büyüğü heybede” diyerek vermişti. CHP, İSKİ skandalının bedelini 25 yıl İstanbul’u kazanamayarak ödedi. Bu olay CHP’ye kaç yıla mal olacak onu da göreceğiz.

HEYBEDEKİ TURPLAR

Çünkü Erdoğan, “Bunlar heybedeki büyük turplar ortaya dökülmeden, CHP içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği sonuçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldıkça kendi yakınlarının dahi bakacak yüzleri kalmayacak” dedi.

Başka bir şey daha söyledi.

“Yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor” dedi. Bu söz size bir şey hatırlattı mı? Hani CHP Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, “Yamyamları doyuramıyorum” demişti.

Erdoğan bu, söylediyse bir bildiği var demektir. Önümüzdeki süreci dikkatli bir şekilde izlemekte yarar var.