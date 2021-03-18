HDP’ye kapatma davası ve Meclis’te yaşananlar

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmayı da o dikkatle okudum.
Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda.
İlk sırada yüzde 35.2’yle ekonomi geliyor. Üçüncü sırada ise 16.1’le işsizlik yer alıyor. Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor.
‘HANGİ PARTİ ÇÖZER’ SORUSUNA VERİLEN YANIT
Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama “Bunu kim çözer” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 27.3’ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 15. Onu yüzde 6 ile İYİ Parti, yüzde 5.4’le MHP izliyor. Halk CHP’yi çözüm mercii olarak görmüyor. Muhalefetin bu sonuçları iyi değerlendirmesi gerekiyor.
BABACAN GÖSTERGESİ
Ali Babacan’ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama DEVA Partisi diyenlerin oranı yüzde 0.6. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi iddialı isimler tarafından kurulan, arkasında Abdullah Gül’ün olduğu DEVA ve Gelecek partileri tutmadı. Bunu her veride görmek mümkün.
YENİ ANAYASA
Başkanlık sisteminde ise ne olacağı tam belli değil. Ama siyasi kulislerde kabinenin 24 Mart’taki büyük kongreden önce değişeceği yönünde bir beklenti var.
Önce kabine, sonra parti yönetiminde değişiklik yapılacak deniliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi 2023 seçimlerine göre yeniden yapılandırıyor.
YENİ ANLAYIŞ
AK Parti teşkilatlarında yüzde 70 oranında bir değişikliğe gidildi. Gençlik kolları ve kadın kolları genel başkanları değişti. Erdoğan, bu değişimi “Yeni bir anlayış getiriyoruz” diye tarif ediyor. Peki o yeni anlayış ne?
Erdoğan, kadın kolları kongresinde bunu şöyle anlattı: “O da şu: MKYK’da 50 artı 25. Asıl ve yedek. Yani 75 kişilik kadroda artık çalışmayan kimse kalmayacak. Yedek dediğimiz zaman öyle yedekler yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Görev taksimatını da buna göre yapacağız. Mümkün olduğunca parlamentodan listeye almadık. Parlamenterler Meclis’te olmalı. Ama kadın kolları da, gençlik kolları da Türkiye’yi dolaşmalı. Biz Türkiye’yi dolaşacak bir kadro kurmak istedik.”
2023 SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı
Tabii kapatma davası açılırsa. Bir dönemler Genelkurmay’da bu kararlar alınıyor, yargı uyguluyordu. Artık o devirler geride kaldı. Ancak süreç açısından iktidar partisinin bu yönde belirleyeceği eğilim önemli. O nedenle bütün gözler MYK toplantısına çevrilmişti. Ancak AK Parti MYK’da bu konu görüşülmemiş.
SOSYAL MEDYAYI MASAYA YATIRDILAR
Peki ne konuşulmuş?
Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberinde vardı. Yapılan bir anket üzerinden sosyal medya konusu ele alınmış. Berat Albayrak, Fahrettin Altun, Mahir Ünal ve Özlem Zengin hakkında yürütülen linç kampanyası üzerinden sosyal medya konusu masaya yatırılmış. Bir de kongre hazırlıkları üzerinde durulmuş. Kongrede kullanılacak görseller izletilip, değerlendirmeler alınmış
HDP’NİN KAPATILMASI KONUSU
MYK toplantısında ele alınmamış ama Meclis’te konuştuğum AK Parti milletvekillerinin gündeminde iki konu vardı. Biri HDP’nin kapatılması konusu, diğeri ise HDP’lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması.
HDP’nin kapatılmasına sıcak bakılmıyor. Hem AK Parti geçmişte kapatma davası ile muhatap olmuş bir parti olması, hem de ilke olarak parti kapatmanın doğru bulunmaması nedeniyle. HDP’ye gelene kadar HEP’ten başlayarak bu hareketin yedi partisi kapatıldı. Sonuç ne oldu? Bir mağduriyet görüntüsü oluştu. Kurulan her yeni parti daha güçlenerek geldi. Konuştuğum AK Partililer, siyasi tarihe parti kapatan bir parti olarak geçmek istemediklerini ifade ettiler. Türkiye’nin kaderini yargı kararları ile çizmenin doğru olmayacağını vurguladılar. Bunlar ilkeli tavırlar. Bir de işin siyasi sonucu var. AK Parti, HDP ile birlikte en çok Kürt oylarına sahip bir parti. 2023 seçimlerine giderken iki kesim çok etkili olacak.
1-
11 eve ateş düştü, ama bir milletin yüreği yandı.
Bu, Cougar helikopterlerin ilk düşmesi değildi. Biri füze ile vurulmuştu, diğer üçü ise düştü. Cougar helikopterlerin düşmesi ya da düşürülmesi sonucunda 38 askerimiz şehit oldu.
Cougar helikopterin en son Tatvan’da düşmesi üzerine bir iddia ortaya atıldı;
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin istememesine rağmen dönemin başbakanı Tansu Çiller’in Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girmesi karşılığında Fransa’dan Cougar helikopterleri aldığı yönünde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin geçen haftaki sürpriz görüşmesi bu beklentiyi güçlendirdi. Çünkü cumhur ittifakında olan MHP, HDP’nin kapatılması için bastırıyor.
MHP’NİN DOSYASI GÜNCELLENDİ
MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında kapatma davası açmadığı takdirde HDP’nin kapatılması için başvuruda bulunacağını daha önce açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın başkanlığında hazırlanan dosya büyük ölçüde tamamlandı. PKK’nın kuruluşundan başlayıp şimdiye kadarki terör eylemlerini içeren dosya, Kobani dosyası eklenerek güncellendi. Erdoğan’ın geçen hafta MHP Lideri’ne yaptığı sürpriz ziyaretin ardından AK Parti’de en yetkili karar organı olan MYK salı günü toplanacak. HDP, dokunulmazlıklar ve yeni anayasa sürecinde kritik kararların alınması gereken bir sürece girildi. O nedenle yarın yapılacak olan AK Parti MYK toplantısında alınan kararlar önemli olacak.
FEZLEKELER TEK TEK İNCELENECEK
HDP’lilerle ilgili Kobani fezlekeleri sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Süreç ne ise aynen işleyecektir. Genel Kurul’da da hemen eller iner kalkar” yanıtını vermişti.
Ama bundan HDP’lilerle ilgili tüm dokunulmazlık dosyalarının işleme konulacağı ve hepsinin dokunulmazlığının kaldırılacağı sonucu çıkarılmasın.
Kobani iddianamesi kabul edildiği, Yasin Börü başta olmak üzere 53 vatandaşımız vahşi bir şekilde katledildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kobani olaylarıyla ilgili ayrı bir hassasiyeti var. Yine de HDP’liler hakkındaki Kobani fezlekeleri de tek tek incelenecek.
KAPATMA VE
Bir de MHP Lideri Bahçeli’nin, “Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir” açıklaması gelince, HDP’nin kapatılması konusu bir anda gündemin üst sıralarına yükseldi.
Burada birbiriyle iç içe ama birbirinden ayrı noktalar var.
1)AK Parti, Kobani soruşturması ile HDP’nin kapatılmasını ayrı tutuyor.
2)Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’linin dokunulmazlığının kaldırılması gündeme geldiğinde AK Parti milletvekilleri “evet” oyu verecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Eller hemen iner kalkar” demişti.
3)HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan’ın durumu farklılık arz ediyor. Buldan, Kobani olaylarının yaşandığı dönemde HDP MYK üyesi değildi.
4)MHP, HDP’nin kapatılmasını istiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma davası açmadığı takdirde MHP, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edecek.
5)Geçmişte kapatma davasına muhatap olmuş bir parti olarak AK Parti, kategorik olarak parti kapatmaya sıcak bakmıyor. HDP’nin kapatılması yönünde bütün şartlar hazır olmasına rağmen AK Parti, HDP’nin kapatılması yönünde harekete geçmedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kobani iddianamesini istemesi rutin bir uygulama olarak değerlendiriliyor. HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil. Ama şimdiye kadar HDP çizgisinden gelen birçok parti kapatıldığı için HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz olmaz. Ama reform sürecine giren Türkiye açısından olumlu bir gösterge olmayacak.
AK Parti reformlarla büyüdü. AK Parti aynı zamanda reformlarla Türkiye’nin önünü açtı. Vesayet kurumlarını reformlar sayesinde geriletti. Darbelerin inşa ettiği militarist sistemden reformların şekillendirdiği Türkiye yürüyüşünü başlattı.
Bu ülkede resmi bayramlardan ve kurtuluş günlerinden daha fazla darbeler, muhtıralar tarihi olduğu hatırlanınca özgürlükler ve reformların Türkiye’nin kutup yıldızı olduğuna inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın İnsan Hakları Eylem Planı’nı, önümüzdeki hafta ise ekonomi reformunu açıklayacak.
Hukuk reformu olmadan yapılacak ekonomi reformunun bir ayağı askıda kalırdı. Çünkü güçlü bir ekonomi için güçlü bir hukuk sistemi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı hukuk reformu, “özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” temasını içeriyor. Bir başka deyişle insana dokunan, insan odağı olan reformlar demek daha doğru olur.
Reform paketinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak ama bir de reformların ruh ve felsefesi var. Ne yani, darbelerin ruhu oluyor da reformların olmaz mı?
GÜL: REFORMLAR SÜREKLİLİK GEREKTİRİYOR
Adalet Bakanı
Tüm dünyanın gözü Ermenistan’ın üzerindeyken Paşinyan, parlamentonun önüne giderek kendisini desteklemek üzere toplanan halkın başına geçip yürümeye başladı.
Demokrasi açısından önemli anlardan biriydi. Bu sırada polisin Paşinyan’dan, askerin ise darbecilerden yana olduğu haberleri gelmeye başladı.
Paşinyan bir gün önce “Karabağ savaşında Rus İskender füzelerini kullandık. Ama patlamadı” dediği için darbenin arkasında Rusya’nın olduğu yolunda yorumlar yapıldı.
İLK AÇIKLAMA RUSYA’DAN
İlk açıklama Rusya’dan geldi. Darbecilere güçlü bir destek beklenirken Rusya, “Ermenistan’da yaşananlar endişe verici” diye açıklama yaptı. Ama Rusya, Batılı ülkelere de Ermenistan’ın içişlerine karışmamaları yönünde mesaj vererek, “Yaşananlar Ermenistan’ın iç işi” değerlendirmesinde bulundu. Paşinyan’ın uğruna Azerbaycan’a savaş açtığı Fransa ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler ise sessiz kaldı. Aliyev’in deyimiyle bir kez daha Paşinyan’ın güvendiği dağlara kar yağdı.
Darbeye karşı çıkan ilk ülke Türkiye oldu. Dostunu düşmanını tanıdın mı?
DARBEYE İLK TAVIR TÜRKİYE’DEN
Ermenistan sokaklarında tanklar dolaşmadığı için bir süre darbe mi yoksa muhtıra mı tartışması yaşandı. Karabağ savaşında büyük bir hezimet yaşayan
Alpay’ı Meclis’te görünce, “Sizi yeşil sahalarda çok izledik ama kaleye geçtiğinizi görmemiştik” dedik.
Milli takımın değişmez futbolcuları arasında yer alan Alpay, Altay’da başlayan futbol hayatını Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra İngiltere Premier takımlarından Aston Villa’da sürdürmüştü. Alpay, Güney Kore, Japonya ve Almanya’da da başarılara imza atmıştı. Sahalarda fırtına gibi esen futbolcularımızdan biriydi.
Dünya üçüncüsü olduğumuz milli takımla kupayı kaldıran futbolcularımız arasında yer alan Alpay, başarılarla dolu bir futbol hayatından sonra yeşil sahalardan siyasete transfer oldu. Şimdi AK Parti İzmir Milletvekili olarak siyasette ter döküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Alpay da her ne kadar siyasette de olsa, futbola olan ilgisini sürdürüyor.
“Cumhurbaşkanımızın futbola ilgisi nedeniyle aramızda özel bir diyalog var” diyor.
Alpay, İzmir’de Göztepe stadyumunun açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Siz spora her türlü desteği veriyorsunuz. Dünya çapında bir başarıyı da bizim size hediye etmemiz gerekiyor” demişti.
Alpay’a sözlerini hatırlatınca, “Futbol oynadığım dönemden birçok arkadaşım şimdi Avrupa’da federasyon başkanlığı ya da teknik direktörlük yapıyorlar. Hepsiyle ilişkilerimi sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini takdir ediyorlar” diye konuştu.
SOUTHGATE NE DEDİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine hazırlayacak kadroların ortaya çıkması açısından bu kongreyi çok önemsedi. Hatta pandemiye rağmen kongrelerin üzerine titredi. Çünkü Erdoğan, 2023 seçimlerini Türkiye’nin kader seçimi olarak görüyor. Büyük kongrede AK Parti kadrolarının önemli ölçüde yenilenmesi bekleniyor.
Ancak AK Parti kongresi yaklaştıkça, bir formül el altından servis edilmeye çalışılıyor. O nedenle bu yazı bir erken yazı olarak kabul edilebilir. AK Parti kongresi yaklaştıkça şu tartışmayı daha sık yapacağımız anlaşılıyor: Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ile AK Parti Genel Başkanlığı’nın bir arada olmasından dolayı memnun olmaması, bu nedenle kongrede genel başkanlıktan ayrılarak AK Parti Genel Başkanlığı’nı güvendiği bir isme bırakacağı şeklindeki iddialar. Bazı isimler de konuşuluyor. Ama o isimlerin bu modelden haberi yok.
GEÇMİŞTE UYGULANDI
Parlamenter sistemin gereği olarak Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca partisinden istifa etti. Yeniden servis edilmeye çalışılan bu model, Anayasal zorunluluk gereği uygulandı. Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım dönemleri yaşandı.
ERKEN BİR YAZI
Erken yazı dedim. Çünkü burada Erdoğan’a bir tuzak kurulmak isteniyor. AK Parti, Erdoğan’dan, Erdoğan AK Parti’den koparılmak isteniyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en çok da partisinin başına geçmek için istedi. Geçmişte Özal ve Demirel’in partilerinden ayrıldıktan sonra yaşananları gördü. Ayrıca parlamenter sistem döneminde bu modeli test etme imkânı buldu. AK Parti Genel Başkanlığı konusunun Erdoğan’ın kırmızı çizgisi olduğunu biliyorum. Bunun doğru olduğuna da inanıyorum. O nedenle sureti haktan görünen bu formülün AK Parti’yi Erdoğan’ın elinden almak için bir tuzak olduğunu düşünüyorum.
MECLİS İLE ANAYASA MAHKEMESİ ARASINDAKİ YETKİ TARTIŞMASIANAYASA Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’yla ilgili ikinci ihlal kararını Meclis’e göndermesi üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu şekilde tembihte bulunması, bir nasihatta bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi’nin çok açık bir yetki aşımıdır” diye tepki göstermişti. Şentop, Anayasa Mahkemesi’ne tavzih yazısı yazacağını belirtmişti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı
İki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alternatifli bir sunum yapılmış. Erdoğan’ın tercihleri doğrultusunda metin üzerinde çalışmalar yapılıyor. Taslağın son şekli Erdoğan’a sunulup onayı alındıktan sonra MHP’ye götürülecek. Ardından da diğer siyasi partilere sunulacak. MHP ile yapılacak çalışmadan sonra ise Meclis’in gündemine gelecek.
Yukarıda bir cümle ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumdan söz ettim. Erdoğan, taslak üzerinde önemli değişiklikler yapmış. Şimdi onları paylaşacağım.
DEĞİŞİKLİKLER
1- Seçim barajı yüzde 7: 12 Eylül darbesinin ürünü olan yüzde 10 seçim barajı değişiyor. AK Parti’nin çalışmasında yüzde 7 ve yüzde 5 oranları öne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan sunumdan sonra ibre yüzde 7’ye döndü.
2- İttifak barajı olacak mı?
AK Parti’nin çalışmasında seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi yer alıyor. Bu oranın ittifaklar açısından da geçerli olması düşünülüyor.
MHP ise seçim barajının yüzde 7 ya da 5’e indirilmesi ancak ittifaka giren partiler için seçim barajının yüzde 10, 12 ya da 14 olmasını öneriyor.
TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ PAKETTEN ÇIKTI
Soylu daha önce de “Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün” diye söz vermişti.
Soylu’nun Gara operasyonuyla ilgili konuşmalarında Murat Karayılan’ı hedef göstermesi, “Murat Karayılan Gara’daymış. Operasyondan kısa süre önce orayı terk etmiş” söylentisinin yayılmasına neden oldu. Önemli bir iddia olduğu için araştırdım. Ama doğru çıkmadı. Karayılan ve Cemil Bayık bir süredir Kandil’den başlarını çıkaramıyorlarmış. Daha çok Kandil’in İran kontrolündeki bölgesinde kalmayı tercih ediyorlarmış. İran’ın Gara’ya yaptığımız operasyonu kınaması beni şaşırtmamıştı. Çünkü İran, Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ı Türkiye’ye karşı koruyor.
KANDİL’DE
Murat Karayılan Gara’da değilmiş ama PKK’nın Kandil ve Sincar’dan sonra oluşturmak istediği alternatif komuta kontrol merkezi yerle bir edilmiş. PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, “Gara operasyonunun temel amacı HPG’nin komuta kontrol merkezini işlemez hale getirmekti. Bu operasyonda temel hedef gerillanın komuta kontrol merkezini etkisiz kılmaktı” demişti. Yeni kurulan telsiz sistemleri ortadan kaldırılmış. “PKK’yı 5 yıl geriletecek bir darbe vuruldu” deniliyor.
PKK, zorla kaçırıp operasyonun başında şehit ettiği 13 sivil vatandaşımızı ise 2 yıldır Gara’da “zindan” adını verdiği yerde tutuyormuş. Bir kez daha şehitlerimizin ruhu şâd olsun.
GARA’YA GİDEN MİLLETVEKİLİİçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, Gara’ya giden milletvekilinin HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Soylu’nun açıklaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında soruşturma açtı. HDP milletvekili Taşdemir ise “Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz” dedi. Bu durumda Taşdemir hakkında düzenlenecek olan fezlekeyi görmek gerekecek. Çünkü dokunulmazlığının kaldırılması istenirken, fezlekede Taşdemir hakkında yer alacak deliller önem kazandı.
SÜLEYMANİYE’DEKİ
PKK, Kandil’de baskı altına alınınca Sincar’ı aktif hale getirmiş. Sincar’a yönelik Türkiye’nin baskıları artınca da Gara’yı aktif hale getirmiş. Komuta kontrol merkezini Gara’ya taşımaya başlamış. Ayrıca Gara’nın Kandil ve Sincar’a göre daha avantajlı bir yönü var. Türkiye’ye 40 kilometre uzaklıkta ve şimdiye kadar operasyon yapılmamış. Gara’yı aktif hale getirerek, Türkiye’ye geçişleri kolaylaştırmış.
PKK sahada sıkıştıkça alternatif üretebilen bir terör örgütü. Türkiye’nin baskısıyla Bekaa’dan çıkarıldı ama ABD onları Kandil’e yerleştirdi. Kandil’de sıkışınca önce Sincar, sonra Gara’yı komuta kontrol merkezine dönüştürmeyi planladı. Ama bu kez başarılı olamadı.
Gara’ya son dönemlerde PKK’nın önemli isimlerinin gelip gittiği de tespit edilmiş.
DURAN KALKAN’IN İTİRAFI
PKK’nın ilk üç isminden biri olan Duran Kalkan, Gara operasyonunu, “Tarihin en ağır çatışmalarından biriydi” diye tanımladı. Terörist Kalkan, Türkiye’nin hedefini, “Gara operasyonunun temel amacı HPG’nin komuta kontrol merkezini işlemez hale getirmekti. Bu operasyonda temel hedef gerillanın komuta kontrol merkezini etkisiz kılmaktı” diye tanımladı.
Duran Kalkan bunu söylediğine göre demek ki Gara operasyonu hedefine ulaşmış.
SİVİLLERİN GARA’DA TUTULDUĞU İSTİHBARATI
5-6 yıldır PKK’nın elinde olan sivillerin Gara’da tutulduğu istihbaratı ekim ayında alınmış. Bilgi birkaç kaynak tarafından teyit edilince, Gara’ya yönelik operasyon hazırlıklarına başlanmış. Şubat ayı başında ise operasyonun düğmesine basılmış.
HDP’ye kapatma davası ve Meclis’te yaşananlar
Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle Meclis’te olağanüstü oturumlarından biri yaşandı.
Gazetecinin görevi tarihe tanıklık etmektir. O nedenle Genel Kurul’daki oturum başlamadan önce Meclis’te yerimi aldım.
GERGERLİOĞLU MECLİS’TE
Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 14.00’te oturumu açtı. Gergerlioğlu, 4 dakika sonra HDP milletvekillerinin alkışları arasında Genel Kurul salonuna girdi. HDP’li iki milletvekili sosyal medyadan hemen canlı yayına geçtiler. Artık her cep telefonu bir canlı yayın aracı oldu.
Meclis Başkanvekili Celal Adan önce gündem dışı konuşma talebinde bulunanlara söz verdi. Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı ve Andımız üzerine konuşmalar yapıldı. Ta ki HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a sıra gelinceye kadar... Beştaş, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin Meclis’e darbe olacağını savundu. Celal Adan’a, “O tezkereyi okumayın” diye çağrı yaptı.
PROTESTOCU BİR KOLTUK ÜSTÜMDEYMİŞ
Görüşmeleri basın locasından izliyordum. Oturduğum koltuğun bir üstünden birisi ayağa kalktı. “Yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye! Kahrolsun otokrasi, demokrasi istiyoruz” diye slogan atmaya başladı. Celal Adan o sırada oturuma ara verdi. Geçmişte dinleyici locasında slogan atıp pankart açan bir grup olmuştu. O refleksle hemen yanında başka kimse var mı, pankart açacak mı diye sağa sola baktım.
DEVA PARTİSİ KURUCUSU
Protestocu şahıs bir süre ayakta benzer cümleleri tekrarladıktan sonra yerine oturdu. O sırada konuştuk. AK Parti’nin Meclis’e girdiği ilk dönem Bitlis milletvekilliği yapmış. İsminin Abdurrahim Aksoy olduğunu söyledi. “AK Parti milletvekili de AK Parti üyesi de değilim. AK Parti’den istifa ettim. DEVA Partisi’nin kurucusuyum” dedi. Eylemi Gergerlioğlu’na destek vermek için yaptığını söyledi.
CHP’DEN DESTEK
Oturum tekrar başladığında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir konuşma yaptı. Enis Berberoğlu kararında yaşananları hatırlattı. Gergerlioğlu’nun da Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu belirterek, kararın beklenmesini istedi. “Meclis olarak ikinci kez ofsayta düşmeyin” dedi.
KARARIN OKUNMASI ANI
Gergin bir gündü. O nedenle oturuma sık sık ara verildi. Saat 15.18’de ise Celal Adan, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tezkereyi okuttu. O anda HDP’liler sıra kapaklarına vurarak protesto eylemi yaparken, Gergerlioğlu ayağa kalkarak zafer işareti yaptı. HDP’liler bu sırada daha önce hazırladıkları pankartları açıp, “darbeci AKP” sloganları atarak eylemlerini sürdürdüler.
MECLİS’TEN ÇIKMADI
Tezkerenin okunması bittikten sonra Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düştüğünü belirterek, Genel Kurul salonundan ayrılmasını istedi. Gergerlioğlu, “Ben milletvekiliyim. Hiçbir yere gitmiyorum” diye karşılık verdi.
OTURUMA TEKRAR ARA VERİLDİ
Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tezkerenin okunmasıyla birlikte Meclis’teki gerginlik daha da arttı. HDP’liler sıra kapaklarına vurarak, slogan atarak, pankart açarak tepkilerini sürdürdüler. AK Parti milletvekilleri kulise çıkarken CHP’liler ve İYİ Partililer Genel Kurul salonunda oturmayı tercih ettiler. Ama HDP’lilerin eylemlerine destek vermediler. HDP’liler, Meclis Genel Kurul salonunda zaman zaman Kürtçe sloganlar atarak eylemlerini sürdürürken Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Yaşasın halkların kardeşliği” diye slogan attı.
CELAL ADAN İKİNCİ KEZ İSTEDİ
Saat 15.31’de Celal Adan oturumu tekrar açtı. “Sayın Gergerlioğlu, lütfen dışarı çıkmanızı rica ediyorum” dedi. Celal Adan oturuma tekrar ara verdi ama HDP’liler eylemlerine ara vermediler. Pankart açıp slogan atmak suretiyle protestolarını sürdürdüler.
BU KEZ GERGİNLİK
Meclis Başkanvekili Celal Adan saat 16.01’de oturumu tekrar açtı. HDP’liler yine sıra kapaklarına vurarak protesto etmeye başladı. Adan, “Sayın Gergerlioğlu’nun dışarıya çıkmasını rica ediyorum. Sayın idare amirlerini göreve davet ediyorum” dedi. AK Partili Meclis İdare Amiri Alpay Özalan ile Ali Şahin o tarafa doğru yönelince HDP’liler Gergerlioğlu’nun önünde etten duvar ördüler. Eski milli futbolcu olan Alpay, HDP’lilerin savunma hattını yararak ilerledi ama o arada gerginlik arttı, sürtüşmeler başladı. HDP milletvekilleri ile Alpay arasındaki gerginlik büyüyünce AK Parti milletvekilleri de HDP sıralarının önüne toplanmaya başladı. O sırada Celal Adan oturuma ara verdi. İyi de yaptı. Yoksa kavgaya ramak kalmıştı.
GERGERLİOĞLU ÇIKMADI
Celal Adan oturumu kapattı, CHP’liler bir süre bekledikten sonra ayrıldılar. HDP’liler AK Parti aleyhine slogan atmaya devam edince AK Parti milletvekilleri, HDP’lilere karşı, Kahramanmaraş milletvekili Habibe Öcal’ın ‘PKK Terörü ve Kadın’ kitabını göstererek, “Kahrolsun PKK” sloganları ile karşılık verdiler. AK Partililer de çıkınca içeride sadece HDP’liler kaldı. HDP’liler Genel Kurul salonundan çıkmadılar. Başkanlık Divanı’nın önünde toplanıp, pankart açmak suretiyle eylemlerini sürdürdüler. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’ten çıkmayacağını söylemişti, dediğini yaptı.
HDP HAKKINDA KAPATMA DAVASI
HDP’liler Meclis’te oturma eylem yaparken, Yargıtay’ın HDP’yi kapatma davası geldi. Ne gündü ama... Hem Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü hem de HDP hakkında kapatma davası açıldı. Hem de MHP kurultayından bir gün önce...
SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLADI?
HDP’nin kapatılmasıyla ilgili sürecin düğmesine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kobani iddianamesini istemesiyle basıldı. Zaten bir süredir MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çağrıları vardı. Kapatma davasının açılmasıyla birlikte yeni bir sürece girildi.
Yargıtay, kapatma davasının gerekçesinde, “Siyasi partilerin terör örgütleriyle irtibatı olmamalı” diyor. HDP’nin PKK’nın uzantısı olarak faaliyet gösterdiğini ifade ediyor.
HEP’ten DEP’e, oradan HDP’ye kadar uzanan çizgide 7 parti kapatıldı. Bu sekizinci oluyor. Tam bir kısırdöngü. Ama ne Türkiye eski Türkiye ne dünya eski dünya ne Ortadoğu eski Ortadoğu... Milletvekilliğinin düşürüldüğü, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırıldığı, partilerin kapatıldığı bir iklimi değil, reformların yapıldığı özgürlüklerin, konuşulduğu bir Türkiye’yi tercih ederiz.
TEK YANLI ÇABA YETMİYOR
Ama bu tek yanlı çabalarla olmuyor. HDP’lilerin de PKK terörü ile aralarına mesafe koyması gerekiyor. Onlar PKK’nın sözcüsü gibi hareket etmeyi tercih ediyor. Sonunda olan Türkiye’ye oluyor. Demokrasiyi yaşatmak bu kadar zor olmasaydı keşke.