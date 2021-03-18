HDP’ye kapatma davası ve Meclis’te yaşananlar

Türkiye’nin gündemine yönelik araştırmaları düzenli olarak ve ilgiyle takip ederim.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 28 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yaptığı araştırmayı da o dikkatle okudum.

Türkiye’nin gündeminde ne mi var dersiniz? Ne yeni anayasa, ne HDP’nin kapatılması ne de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kadar belirleyici değil. Hatta yüzyılın salgını korona bile ikinci sıraya düşmüş durumda.

İlk sırada yüzde 35.2’yle ekonomi geliyor. Üçüncü sırada ise 16.1’le işsizlik yer alıyor. Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise Türkiye’nin gündeminin yarısı ekonomi ve işsizlik. Geri kalan yarısında ise korona, eğitim, terör gibi başlıklar geliyor.

‘HANGİ PARTİ ÇÖZER’ SORUSUNA VERİLEN YANIT

Ekonomi ve işsizlik birinci gündem maddesi ama “Bunu kim çözer” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 27.3’ü AK Parti diyor. CHP diyenlerin oranı yüzde 15. Onu yüzde 6 ile İYİ Parti, yüzde 5.4’le MHP izliyor. Halk CHP’yi çözüm mercii olarak görmüyor. Muhalefetin bu sonuçları iyi değerlendirmesi gerekiyor.

BABACAN GÖSTERGESİ

Ali Babacan’ın ekonomiyle ilgili yönü ön planda olduğu için daha yüksek bir oran beklerdim ama DEVA Partisi diyenlerin oranı yüzde 0.6. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi iddialı isimler tarafından kurulan, arkasında Abdullah Gül’ün olduğu DEVA ve Gelecek partileri tutmadı. Bunu her veride görmek mümkün.

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