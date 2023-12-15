Hard diskler Mali Şube’de

Haberin Devamı

FON oluşturarak aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların yer aldığı kişileri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan olayını aydınlatmaya yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Denizbank Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın makam odasını ve şubeye giriş çıkışları gösteren kamera kayıtlarının tahrif edildiği, bazı görüntülerin silindiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç delillerini yok etme iddiasıyla Denizbank yöneticileri hakkında TCK’nın 281. Maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

HARD DİSKLER SAVCILIKTA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seçil Erzan olayıyla ilgili görüntülerin bulunduğu hard disklere el koyduğu öğrenildi. İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü, Denizbank’a ait hard diskleri inceleyerek hem görüntüler üzerinde yapılan tahrifatları belirleyecek hem de ham görüntülerden Seçil Erzan’ın paraları nerede ve nasıl aldığını tespit etmeye çalışacak.

Haberin Devamı

Bu konuda edindiğim yeni bilgileri paylaşmak istiyorum.

GÖRÜNTÜLER 160 CD’YE YÜKLENMİŞ

Denizbank yönetimi Seçil Erzan olayı patlak verdikten sonra 10 Nisan günü kamera kayıtlarını topluyor. Bu, delillerin yok edilmemesi açısından önemli. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denizbank’tan 17 Nisan tarihinde bu görüntüleri talep ediyor. Özel hayatın gizliliği nedeniyle Seçil Erzan’ın odasında kamera bulunmuyor ama odasını ve şubeye giriş çıkışları gösteren 77 kameranın kaydı inceleniyor. Denizbank olaya ilişkin olarak 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasındaki görüntüleri izliyor. 37 günlük görüntüler 25 Nisan tarihinde banka tarafından 160 CD halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim ediliyor.

GÖRÜNTÜLERDE TAHRİFAT TESPİT EDİLDİ

Davanın görüldüğü İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Seçil Erzan’ın odasını da gösteren 77 kameranın kaydı inceleniyor. Odayı gösteren 14 materyalde video programının sağlıklı çalışmaması nedeniyle görüntülere ulaşılamıyor. 2 materyalde görüntü kaybı, 7 materyalde CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin kamera kayıtlarıyla uyuşmadığı tespit ediliyor. 2 materyalde ise herhangi bir kamera kaydı bulunamıyor. Bunun üzerine kamera görüntüleri incelenmek üzere bilirkişiye gönderiliyor.

Haberin Devamı

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntülerin tahrif edildiği iddiası üzerine 16. Sulh Ceza Mahkemesi, Denizbank yöneticileri hakkında suç delillerini karartmak ve yok etmekten dolayı TCK’nın 281. Maddesi’ne göre soruşturma açıyor.

Ama savcılık bununla yetinmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizbank’tan Seçil Erzan’a ait görüntülerin bulunduğu hard diskleri talep ediyor. 10 aylık ham görüntülerin yer aldığı hard diskler Denizbank yönetimi tarafından savcılığa tesim ediliyor. İstanbul Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü hard disklerdeki görüntüleri incelemeye aldı.

Titiz bir soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki noktayı aydınlatmayı amaçlıyor.

Haberin Devamı

1-Ham görüntüler ile Denizbank tarafından hazırlanan 160 CD’deki görüntüler arasındaki fark incelenecek. Görüntülerin silindiği, bozulduğu ya da delil karartma yönünde bir işlem yapıldığı tespit edilirse TCK 281’e göre açılan soruşturma derinleştirilecek.

2-Hard disklerdeki ham görüntülerin incelenmesinden Seçil Erzan’ın fon adı altında paraları nerede aldığı, ne tür işlemler yaptığı, banka şubesini bu amaç doğrultusunda nasıl kullandığı belirlenmiş olacak.



CHP, DEM’LENİYOR

SİYASİ iletişim açısından yapılacak en büyük yanlış ne diyecek olsanız CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı derim.

Önce şehit cenazesine gitti. Üzgün bir yüzle taziyelerini iletti sonra DEM Partisi’ni ziyaret edip sevinçli bir yüzle fotoğraf verdi.

Haberin Devamı

Şehidin acısını paylaşıyorsun ama oradan sonra ziyaret ettiğin parti, PKK’nın siyasi uzantısı olarak görülen bir parti. İnsan en azından aynı gün yapmaz. En azından şehit cenazesinden çıkıp, DEM’e gitmez.

Kılıçdaroğlu bile HDP’ye gideceği zaman genel merkezine gitmemiş, Meclis’te ziyaret etmişti.

İTTİFAK ÖNERDİ

Biz işin siyasi ileşim boyutuyla ilgiliyiz ama Özgür Özel’in hesabı başka.

İYİ Parti ile ittifak şansını kaybetti en azından DEM’i elinde tutmak istiyor. DEM’in desteği özellikle İstanbul seçimlerinde önemli. Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması için olmazsa olmaz şartlardan birisi.

KANDİL İTTİFAKTAN YANA

Özgür Özel’in DEM’i ziyaretinde yerelde işbirliği teklifi götürdüğü biliniyor. DEM’in Parti Meclisi hafta sonu toplanarak CHP’nin teklifini değerlendirecek. DEM’deki eğilim gizli kapaklı ittifak yapmak yerine şeffaf ve açık işbirliği yapılması yönünde. Bu konuda DEM’in değil, Kandil’in ne dediği önemli. Çünkü geçen seçimlerde Pervin Buldan, kendi adaylarını çıkaracaklarını söylemişti. Hatta Selahattin Demirtaş 3 kez cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Sonuç ne oldu? Kandil, ‘Kılıçdaroğlu’ dedi, HDP aday çıkarmadı, Kılıçdaroğlu’nu destekledi. Hatta Ümit Özdağ ile imzaladığı gizli protokole rağmen.

Haberin Devamı

TABLO NETLEŞİYOR

Bu seçimde de Kandil’in eğilimi Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi yönünde. İYİ Parti’nin aradan çekilmesiyle birlikte CHP ile PKK’nın uzantısı olan DEM başbaşa kaldı. Bir yanda AK Parti-MHP ittifakı diğer tarafta CHP-DEM ittifakı. Bu tablo geçen seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy veren Karadenizli, milliyetçi ve muhafazakâr seçmeni rahatsız edebilir.

Erdoğan seçimlerde CHP ile Kandil’in ittifakını tepe tepe kullanır.



İMAMOĞLU, İYİ PARTİ’Yİ KARIŞTIRIYOR



MERAL Akşener bir siyasetçinin diğerine yapabileceği en büyük iltifatları Ekrem İmamoğlu için yaptı. İkinci Fatih dedi, yüzünde Rabbi Yessir’i gördü. Hiçbir fani diğerine bunları söylemez. Peki İmamoğlu ne yaptı? İYİ Parti bu seçimlerde ittifak yapmama kararı aldı ya, Ekrem İmamoğlu parmağını soktu İYİ Parti’yi karıştırmaya başladı. Meral Akşener de, seçimlere kendi adımıza girme kararı aldıktan sonra partimiz karıştırılmaya başlandı demişti.

İSTİFA TEHDİDİ

İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den istifa etti. Ondan önce Bahadır Erdem İYİ Parti ile yollarını ayırmıştı. Dün de Ece Üner istifa etti. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, partinin kararına rağmen Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi yönünde açıklamalar yaptı. Akşener tarafından istifası istendi. Ancak belediye meclisi üyeleri tarafından tekrar seçildi. Bu açıkça Akşener’e karşı meydan okumaydı. Bu kararı alan belediye meclis üyeleri disipline sevk edildi.

AKŞENER’E DİZ ÇÖKTÜRME

İYİ Parti’de yeni istifaların yolda olduğu haberleri ile Meral Akşener’e diz çöktürülmeye çalışılıyor. İYİ Parti’ye operasyon çekerek Akşener’i tasfiye etmeye çalışan Ekrem İmamoğlu bence Meral Akşener’i yeterince tanımamış. Meral Akşener, köşeye sıkıştırılmak istendikçe tam tersini yapar. Ekrem İmamoğlu’nun karşısına güçlü bir aday çıkarırsa şaşırmam.