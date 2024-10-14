Hangi bakanlar değişecek

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Ankara’da her Kabine değişikliği öncesinde yaşanan trafik işlemeye başladı. Siyasi fay hatları harekete geçti. ‘Bakan toto’ oynanmaya, hangi bakanlar gidecek diye konuşulmaya başlandı. 48 saatin durum raporunu verecek olursam; Kabine değişikliği beklentisi oluştu, değişecek isimler diye bazı bakan isimleri ortalıkta dolaşmaya başladı. Ama henüz şu bakan gidecek, şu isim Kabine’ye girecek aşamasına gelinmedi.

ERDOĞAN İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” açıklaması Kabine değişikliği beklentisini oluşturdu.

Ancak Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı var.

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KONGRE BEKLENEBİLİR

1 “Genel başkan yardımcılıklarında da değişiklik olabilir” dedi.

Bu ne zaman olacak? AK Parti’nin kongre süreci başladı. 2025 yılı nisan-mayıs ayında büyük kongre var. Genel başkan yardımcılıklarının kongreden sonra değişmesi bekleniyor. Önceden kongrede parti yönetimi değişir, ardından da kabine değişikliği yaşanırdı. Bu kez de aynı şekilde olacağı belli değil. Ama genel beklenti o geleneğin sürmesi yönünde. Çünkü parti yönetiminden alınan bazı isimlerin Kabine’de değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir.

KABİNE’DE KÖKLÜ DEĞİŞİM OLUR MU

2 Erdoğan, uzun süredir Kabine’de geniş çaplı değişiklikler yapmıyor. Seçimlerden sonra yeni Kabine’yi kurarken iki bakan hariç silbaştan yenilemişti. Bu kez köklü bir değişiklik beklentisi yok. Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor.

BUGÜNDEN YARINA DEĞİL

Sinyal Cumhurbaşkanı’ndan geldiği için hangi bakanlar gidiyor diye araştırılması doğal. Ama birincisi geniş çapı bir değişiklik beklenmiyor. İkincisi ise bugünden yarına bir Kabine değişikliği gündemde değil.

Cumhurbaşkanı da geniş zamanı işaret ediyor.

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BAKANLIK BEKLEYENLER

‘Bakan toto’ oynanmasının arkasında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama yok. Bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Bu tür konjonktürleri fırsata çevirmek isteyenler var. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye’den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu.

BAKAN TOTO

Öyle ki kim hangi bakanın gitmesini istiyorsa, kim hangi bakanlığa gelmek istiyorsa onun ismini kulislere sızdırıyor. Ama bu aşamada şu bakan gidecek, şu isim bakan olacak diye sağlıklı ve güvenilir bir bilgi yok.

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KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU ANLAŞTI İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir TV kanalında Ekrem İmamoğlu’na ilişkin açıklamalarını izlerken şaşırdım dersem doğru olmaz. Hele hele Ekrem İmamoğlu ile ilişkisini anlatırken ”Baba oğul gibiyiz” demesine, “Bu kadarı da fazla” diye itiraz etmem gerekiyordu. Çünkü “Baba oğul gibiyiz” dedikten sonra birbirlerinin arkasından çevirmedikleri entrika kalmadı.

Önce kısaca yaşananlara değineceğim, sonra İmamoğlu- Kılıçdaroğlu ittifakı nasıl kuruldu o tarihi hatırlatacağım.

SEÇİM SABAHI VİDEOSU

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun en büyük hayali olan cumhurbaşkanı adaylığını engelleyerek önünü kesmiş oldu.

Ama Ekrem İmamoğlu da bunun rövanşını almakta gecikmedi. 28 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Kılıçdaroğlu kaybetti, Erdoğan kazandı. Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı bir video yayınlayarak Kılıçdaroğlu’nun devrilmesi için düğmeye bastı.

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28 Mayıs’ı 29 Mayıs’a bağlayan gece çekilen videonun planlamasının önceden yapıldığı, seçim sonuçları netleşince harekete geçildiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu için sonun başlangıcı o video ile başladı.

EKREM’İ SIRTINDAN AT DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu ihanete uğradığını söyledi, kurultay konuşmasında sırtında hançerlerle dolaştığını açıkladı; o hançerlerin birinin Meral Akşener’e diğerinin ise Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu söylendi.

Özgür Özel, genel başan seçildikten sonra eşiyle birlikte Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu orada “Bir an önce Ekrem’i sırtından at. Emenatçi olursan genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek olurum” demişti.

Sonra ne oldu?

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NORMALLEŞME SÜRECİNE KARŞI

1 Özgür Özel’in normalleşme sürecini başlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmesinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu sert bir tweet atarak tepki gösterdi.

2 Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden bazı isimler, Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında köprü kurmaya çalıştı.

3 CHP kurultayından sonra Ekrem İmamoğlu’nun telefonlarına çıkmayan Kılıçdaroğlu diyaloğa yeşil ışık yaktı.

DÖNÜM NOKTASI

4 Ekrem İmamoğlu, 21 Ağustos 2024 tarihinde Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Bu ziyaret bir dönüm noktası oldu. Ekrem İmamoğlu’nun görüşme sırasında Özgür Özel’in partiyi dar bir kadro ile yönettiği, yolsuzluk ve özel hayata ilişkin iddiaların bir gün patlayacağı, seçimlerde CHP’yi olumsuz etkileyeceği yönünde değerlendirmeler yaptığı söylendi. “Özgür Özel’i şikâyet etti” denildi.

5 Kılıçdaroğlu’nun 6 Eylül’de toplanan tüzük kurultayında güçlü bir çıkış yapması beklenirken, kurultaya gitmedi. Bu durum Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile anlaştı yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.

Ben işte o yüzden son çıkışına şaşırmadım.

ÜÇ MESAJI

Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında üç mesaj verdi.

Biri Özgür Özel’le ilgiliydi. Özgür Özel’in tüm politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Başarılı bir grup başkanvekili olduğunu söyledi, ama başarılı bir genel başkan olduğunu söylemedi.

İMAMOĞLU’NA MESAJ

İki mesaj ise doğrudan Ekrem İmamoğlu’na yönelikti.

Biri, “Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım” dedi.

İkincisi ise “İmamoğlu için gerekirse adalet yürüyüşü yaparız” dedi.

Kılıçdaroğlu yeniden CHP genel başkanı olmak için Ekrem İmamoğlu’na doğru dümen kırmış durumda. Ben CHP genel başkanı olayım, sen cumhurbaşkanı adayı ol mesajını veriyor.

İMAMOĞLU NE YAPACAK

Peki Ekrem İmamoğu ne yapıyor? Gücün kendisinde olduğunu biliyor. Önünde siyasi yasak davası var. Çıkacak sonuca göre hangi hamleyi yapacağını kestirmeye çalışıyor. Ama bir yandan Özgür Özel’i, diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kontrol ediyor.