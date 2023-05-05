Hangi aday önde son oranlar ne

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Oran veremeyeceğim ama önümde Optimar, Sonar ve Areda-Survey’nin anketleri duruyor. Erdoğan yüzde 50’yi aşan tek aday olarak çıkıyor. Erdoğan şimdiden yüzde 51’e ulaşırken Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırında. Ayrıca kamuoyuna açıklanmasa da anket yapılmaya devam edecek.

Son tura girilirken anketlerde iki eğilim dikkati çekiyordu.

1- Son iki haftaya kadar yapılan anketlerde çıkan veriler seçimlerin ikinci tura kalacağı yönündeydi.

2- Son tura girilirken seçimlerin birinci turda bitme ihtimali güçlenmeye başladı.

3- Kazanma şansı olan adayların oyları artıyor.

YÜZDE 50- YÜZDE 45 DENGESİ

4- Üç güvenilir ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 sınırını aştı. Yüzde 51 bandına ulaştı. Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırına yaklaştı.

5-Yüzde 50 bandını aşan Erdoğan’ın birkaç puan daha alması durumunda ilk turda kazanma şansı yükseldi. Kılıçdaroğlu henüz yüzde 45 sınırını aşamadığı için seçimi kazanması için gerekli olan ‘yüzde 50 artı’ya ulaşma imkânı zor gözüküyor.

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ŞANLIURFA’DAN ERDOĞAN’A REKOR DESTEK GELECEK

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem zamanında Diyarbakır’da hizmet vermişti. Seçimlerde ise AK Parti milletvekili adayı olarak Şanlıurfa’da çalışıyor. Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener’in İmralı ile görüşme iddiaları üzerine Bekir Bey’i aramıştım. Bu vesile ile Şanlıurfa’daki seçim havasını konuştuk. Bekir Bozdağ tecrübeli bir siyasetçi. Bölgenin nabzını iyi tutan bir isim. Şanlıurfa’dan aday olması bir sinerji meydana getirdi.

SU VE ENERJİ SORUNU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’ya geldiğinde Bekir Bozdağ, şehrin en önemli sorunları olan su ve enerji konusunda bir görüşme yaptı. Erdoğan su ve enerji sorununun çözümü konusunda merkezi hükümetin de Şanlıurfa’ya destek vereceğini söyledi. Bozdağ, “Sorunları değil çözümleri konuşuyoruz ve hayata geçiriyoruz. Çözüm odaklı çalışmamız şehirde olumlu bir hava oluşturuyor” dedi.

ERDOĞAN SEVGİSİ ÇOK YÜKSEK

Adalet Bakanı Bozdağ’a, seçimlere ilişkin gözlemlerini sordum. “Şanlıurfa Cumhurbaşkanı’mıza ve AK Parti’ye karşı sevdası çok yüksek insanların yaşadığı bir il. Gerçekten Cumhurbaşkanı’mıza da onun yol arkadaşlarına da Şanlıurfalılar büyük değer veriyorlar. Cumhurbaşkanı’mız buraya temel atma töreni için geldiğinde muhteşem bir kalabalıkla karşılandı. Meydandaki kalabalığın iki katı belki daha fazlası yol kenarlarında birikmişti ve o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı’mız Twitter hesabından Şanlıurfalı hemşehrilerimize teşekkür ettiler. Şu anda da Şanlıurfa’da AK Parti oldukça güçlü bir durumda. Şu kadarını söyleyelim, cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan’a büyükşehirler içerisinde en fazla oy oran olarak Şanlıurfa’dan çıkacak” dedi.

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CEVAP VER MERAL HANIM

Tabii ki Öcalan’a gönderildiği iddia edilen ziyaretçi konusunu da sormadım değil. Meral Akşener, “Yargıdan birini gönderdiler. İsmini değiştirerek gitti” diyerek nokta atış yapmıştı.

BOZDAĞ YALANLADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ çok açık ve net bir şekilde yalanladı. “Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar” dedi. “Yani gidecek, bir yargı mensubu böyle bir görüşme yapacak. Bundan Adalet Bakanı’nın, devletin, ilgililerin bilgisi olmayacak. Böyle bir görüşme yok” diye tepki gösterdi.

SIRA AKŞENER’DE

Şimdi geçen seçimde Öcalan’dan getirilen mektubun AK Parti’ye verdiği zarar ortada. Tam da seçime giderken Meral Akşener, iktidarın Öcalan’a birini gönderdiğini tespit ettiyse eline önemli bir koz geçirmiş demektir. Maksadınız iktidara zarar vermek değil mi? Meral Hanım, Adalet Bakanı’nın meydan okuması karşısında o isim kimse çıkar açıklarsınız. Böylece psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş olursunuz. Hadi Meral Hanım, sıra sizde. Kimmiş o görevli çıkıp açıklayın. Yoksa müfteri durumuna düşersiniz.

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ALİ BABACAN’IN YOLU KANDİL YOLU

ANAYASA’dan Türklük tanımının çıkarılmasını HDP’liler söylemeye cesaret edemedi. Bir tek Kandil ve bir de Ali Babacan bu cesareti gösterdi. Ali Babacan’ın Türklükle ilgili bir sorunu var herhalde.

Önce Anayasa’daki Türklük tanımını değiştireceğiz demişti. 4 Ocak tarihinde. DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar da Babacan’ı doğruladı. “Anayasa’dan Türk tanımını kaldırmak istiyoruz” dedi.

TÜRK KELİMESİNDEN

RAHATSIZLIK

Babacan’ın bu açıklaması siyaseti dalgalandırdı. Ama Babacan bu konuda en ufak bir geri adım atmadı. İktidara geldiklerinde Anayasa’dan Türklük tanımını çıkaracaklarını söyledi. “Anayasa’mızdaki vatandaşlık tanımı çok dar ve dışlayıcı bir tanım. Anayasa’mızda yaklaşık 40 yerde Türk kelimesi geçiyor, Türklük kelimesi geçiyor ama vatandaşlık tanımıyla ilgili bizim çok daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir vatandaşlık anlayışına sahip olmamız gerekiyor” dedi.

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‘YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR’

Babacan, PKK’nın korkulu rüyası olan İHA’lara SİHA’lara dokunacağız demişti.

Ali Babacan Kandil’in Anayasa’dan Türklük tanımını kaldıracağız söylemine destek çıktı.

Babacan son olarak PKK’nın Suriye kolu olan YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini söyledi. Bu durumda “Yolun Kandil yoludur, yürü be Ali Babacan. Kim tutar seni” diyor, başka bir şey demiyorum.