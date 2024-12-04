Halep’te neler oluyor... Hizbullah’tan İsrail’e kaçan kim

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Abdurrahman Mustafa çok önemli bir değerlendirmede bulundu. “Halep, muhalifler tarafından alındı. Bundan sonra nasıl bir düzen kurulacağı önemli. Gayri müslimler, farklı mezhepler, farklı etnik kökenlilerin huzur içinde yaşayacağı bir yönetim kurmamız lazım. Hatta eline kan değmemiş olan devlet memurları da görevlerinin başına dönmeli. Polisler karakollarına, memurlar devlet dairelerindeki işyerlerinin başına geçebilmeli. Halep bir sanayi ve ticaret şehri, sanayi ve ticaret tekrar başlayabilmeli. Eğer bunu başarırsak Halep bir model olur ve insanlar Halep’e dönerler” dedi.

HALEP’TE YAŞAM

1 hafta önce Halep ve Tel Rıfat rejimin kontrolündeydi. Halep operasyonuyla Suriye’de taşlar yerinden oynadı. Bilgisayar oyunlarında yaşanan hızla önce Halep sonra Tel Rıfat rejimin elinden alındı. Ama bu bir bilgisayar oyunu değil savaş. Asıl bundan sonrası önemli. Halep ve Tel Rıfat’ta herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği bir düzen kurulursa Suriyeli mültecilerin akın akın şehirlerine dönmesi beklenebilir.

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Halep alındıktan sonra HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani makul bir mesaj yayınladı. ‘Önceliğimiz halkın can ve mal güvenliği, hangi dinden, ırktan ve mezhepten olursa olsun halkımız sizden korkmasın’ diye özetleyebileceğimiz bir açıklama yaptı.

HALEP KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Halep’te kiliseler açıktı. Fırınlar, marketler açılmaya başlandı. Halep küllerinden yeniden doğmaya başladı.

Halep bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bizdeki Suriyeli mültecilerin yüzde 50’si Halepli. Eğer Halep’te huzur ve güven iklimi oluşursa Suriyeli mültecilerin büyük bir bölümü ülkelerine dönecekler.

ESED GÖRÜŞME İSTER

Şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed’le görüşmek için çağrı yapıyordu. Buradaki amaçlardan biri Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesiydi. Eğer Halep’te beklentimiz doğrultusunda geri dönüşler sağlanırsa bundan sonra Esed, Erdoğan’la görüşmek için çaba göstersin. Kendisi bilir.

HALEP’TEKİ TEHLİKE

Küba’nın Lideri Castro’nun bir itirafını okumuştum. Küba devrimi için silahlı mücadeleyi yürüten arkadaşların devrimden sonra ortaya çıkan makamları paylaşmak için birbirlerini tasfiye etmeye çalıştıklarını anlatıyordu. Her zaferden sonra böyle bir tehlike ortaya çıkar.

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Halep’ten de benzer kokular gelmeye başladı. Kimsenin moralini bozmak istemem ama henüz işin başında olunduğu için uyarmak istedim. Halep’in alınmasına öncülük eden HTŞ ile Suriye Milli Ordusu arasında şehrin nasıl yönetileceği konusunda bir anlaşmazlık yaşanıyor. HTŞ’nin Halep’te Suriye Milli Ordusu’nun kontrolündeki bazı yerleri silah zoruyla aldığı söyleniyor. Anlaşmazlık yazımın başında makul bir profil çizmeye çalıştığını söylediğim Ebu Muhammed Colani’nin her şeyi ben yöneteceğim şeklindeki tutumundan kaynaklandığı söyleniyor.

HALEP KAYBEDİLİR

Bu anlaşmazlığı gidermek için müzakereler sürüyor. Dilerim giderilir. Birbirlerine düşerlerse Halep’i kaybederler. Halep’in kaybedilmesi kelebek etkisi yapar, Suriye’deki yeni süreç tersine döner.

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Benden uyarması. O zaman ne Colani kalır ne Halep...

PKK KAÇIYOR

Halep’te ve Tel Rıfat’taki PKK varlığına dönecek olursak. Halep’te Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallesinde PKK varlığı vardı. Onlarda önceki gece Halep’i terk ettiler. Tel Rıfat ise tamamen PKK’dan temizlendi.

İlk önlem olarak Tel Rıfat ile Münbiç arasındaki yol kontrol altına alındı. Tel Rıfat’ta bir yandan PKK’nın kaçarken döşediği patlayıcılar temizleniyor diğer taraftan ise şehirde hayat hızla normale dönüyor. Bu da Münbiç operasyonu için geri sayımın başladığı anlamına geliyor. Konjonktür kollanıyor. Şartlar müsait olduğu anda Suriye Milli Ordusu’nun Münbiç Operasyonu başlayacak. ABD ve Rusya, Münbiç konusunda bize söz vermiş, mutabakat imzalamışlardı. Sözlerinde durmadılar. Suriye’de son sözü saha söylüyor. ABD ve Rusya’nın vermediği Münbiç’i kendi gücümüzle alacağız.

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Böylece PKK, Fırat’ın batısından sökülüp atılmış olacak.

MÜNBİÇ OPERASYONUNA HAZIRLIK

Suriyeli muhaliflerin “Yıldırım harekâtı” sonucunda Halep rejimin elinden kurtarıldı. Türkiye, bu sürece hazırlıksız yakalanmadı. Yeni sürece en hazırlıklı ülke Türkiye’ydi. Halep’le oluşan konjonktür Tel Rıfat’ta fırsata dönüştürüldü. Şimdi sıra Münbiç’te.

Münbiç harekâtı için çok dikkatli bir şekilde hareket ediliyor. Münbiç’in etrafı sarılıyor. Ama Münbiç harekâtı için birkaç gün daha beklememiz gerekecek.

HİZBULLAH YÖNETİCİSİ İSRAİL’E KAÇTI İDDİASI

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e yönelik operasyonu ve Hizbullah’a ilişkin olarak kafamda çok önemli sorular var. Bir kısmının cevabını alabilmiş değilim. Ama unutmadım.

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Ortadoğu’nun 11 Eylül’ü olan 7 Ekim’i hâlâ izah edebilmiş değilim. İsmail Haniye suikastını çözemediğim gibi. En büyük soru işareti ise Nasrallah başta olmak üzere Hizbullah’ın lider kadrosunun öldürülmesi ve cep telefonları ve telsizlerin patlatılması.

Hizbullah, İsrail’le savaşan bir örgüt. İsrail’le savaşta en başarılı örgütlerin başında geliyor. Ama nasıl oldu bir anda Nasrallah’ın yeri nokta atışıyla vuruldu, Haşim Safiyuddin ortadan kaldırıldı. Çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasıyla Hizbullah’ın saha komutanlarına darbe vuruldu.

RIDVAN BİRLİKLERİNDE

Bunlar içeriden istihbarat alınmadan yapılacak operasyonlar değil. Hem de sıradan birisi bu bilgilere sahip olamaz.

Bazı bilgilere aylar hatta yıllar geçince ulaşıyorsunuz. Hizbullah’ın askeri kanadının yönetim kademelerinde yer alan bir ismin İsrail’e kaçtığı söyleniyor. Nasrallah’ın başkanlığındaki yönetim kurulunun üyesi olduğu söyleniyor. Hizbullah’ın seçkin birlikleri olan Rıdvan birliklerinde hem de teknik heyetin başında olduğu ifade ediliyor. Zaten şahıs teknik heyette olmasa Mossad çağrı cihazları ve telsiz operasyonunu yapamazdı.

KOZMİK BİLGİLERİ VERMİŞ

İsrail, tarihi boyunca Hizbullah’a en ağır darbeyi vurdu. Belli ki Mossad, Hizbullah’ın ciğerine kadar sızmış. Belli ki davasına ihanet eden Rıdvan birliklerindeki bu yönetici çok kozmik bilgileri Mossad’a taşımış.

NASRALLAH’IN YERİNİ BİLDİRMİŞ

Kaçarken yanında Nasrallah’ın bulunduğu yerin konumunu ve birçok gizli bilgiyi de beraberinde götürmüş. Sonrasını biliyorsunuz. İsrail, nokta operasyonlar gerçekleştirdi. Hizbullah, Nasrallah’ın şehit edilmesinden 5 gün sonra İsrail’e kaçan şahsı tespit etmiş. Hizbullah’ın seçkin Rıdvan Kuvvetleri’nden bir komutan olduğu söyleniyor. Belli ki uzun süredir Mossad’a çalışıyormuş. Elde ettiği bilgilerle İsrail’e kaçmış. Zaten o kadar nokta hedefler içeriden bilgi alınmadan yapılamazdı. İnşallah bir gün gelir yaptığı ihanetin hesabını öder.

Bir gün de 7 Ekim operasyonuyla ilgili bilgilere ulaşırsam onu da yazacağım.