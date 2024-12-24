Hakan Fidan’la Şam’da verilen mesaj

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Yeni Suriye yönetiminin tanınması açısından dünyaya önemli bir mesaj oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Şam’ı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı oldu. Hem Türkiye’nin yeni yönetimi tanıması hem de desteğini göstermesi açısından bu ziyaretin anlamı büyüktü.

COLANİ’NİN DEĞİŞİMİ

Bu tür geçiş anlarında her simge bir mesaj içerir. Örneğin Suriye’nin yeni lideri Ahmet eş Şara’nın değişimi.

Hakan Fidan’ın ziyareti sırasında Suriye’nin yeni lideri Ahmet eş Şara yeni bir profille ortaya çıktı.

Colani’yi 8 Aralık devriminden sonra hâkî renk bir elbisesiyle tanıdık. Ahmet eş Şara, Hakan Fidan’ın ziyareti sırasında ise takım elbise ve kravatı ile modern bir yönetici profili çizdi.

Ahmet eş Şara’nın kıyafetindeki değişimden ziyade ben kafa yapısındaki değişimi daha çok önemsiyorum. Kendisi de insanın 20 yaşında farklı;, ilerleyen yaşlarda farklı düşünebileceğini ifade etti. Bunun adı değişim değil, gelişim.

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İNTİKAMCI DEĞİL KUCAKLAYICI

İç savaştan çok önemli dersler çıkardığı anlaşılıyor. Devrimcilikten devlet yöneticiliğine geçişi görüyoruz. Bunda Türkiye’nin katkısı çok büyük. İntikamcı, dışlayıcı, reaksiyoner değil, tam tersine kucaklayıcı, kapsayıcı, farklı din ve mezheplere, etkin kökenlere karşı saygılı bir profil çiziyor. Suriye’nin ihtiyacı olan da bu.

KASİYUN DAĞI’NDAN VERİLEN MESAJ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kasiyun Dağı’ndan Şam’ı seyrederken ne düşündüklerini ve ne konuştuklarını elbette merak ediyorum. Kasiyun Dağı’ndan verilen fotoğraf bir mesajdı. Tüm dünyaya yeni Suriye adına bir özgüven ve Türkiye’nin desteği mesajıydı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin her konuda Suriye’nin yanında olacağı mesajını verdi.

ERDOĞAN ŞAM’I ZİYARET EDECEK

Suriye’de geçici hükümet hızla kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcı bakanların da yer aldığı kalabalık bir heyetle Şam’ı ziyaret edecek.

KIRMIZI ÇİZGİ

Suriye’nin yeniden inşası konusunda Türkiye, elini taşın altına koyacak. Birinci önceliğimiz ise PKK-YPG’nin silahı bırakarak tasfiye olması.

Ahmet eş Şara “PKK-YPG’nin olduğu bölgelerde olsun, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

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SİLAH BIRAKMAZSA OPERASYON

Bunun yol haritası belirlenmiş durumda. Geçici hükümetin kurulması beklenecek. Geçici hükümet kurulduktan sonra PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine silahlarını bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları yönünde çağrı yapılacak. Çağrıya

uygun hareket eden terör örgütlerinin düzenli orduya katılması sağlanacak. Ancak PKK-YPG bu çağrıya olumsuz yanıt verdiği taktirde Suriye ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortak harekat yaparak PKK-YPG’yi kontrol ettiği topraklardan çıkaracak.

SURİYE’NİN GEÇİŞ SÜRECİNDE ÖNCELİKLER

1- Suriye’de geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanması önem taşıyor.

2- Suriye’de istikrarın temini en öncelikli konudur. Bunun için ülkede güvenliğin sağlanması, hukukun üstünlüğünün ve azınlıkların korunması icap ediyor.

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3- Suriyelilerin öncülüğünde, hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı kapsayıcı bir yönetimin tesis edilmesi gerekiyor.

ANAYASAL VATANDAŞLIK

4- Geçmiş dönemde Baas rejimi ülkedeki gruplar üzerindeki baskı kurmuştu. Yeni dönemde Anayasal vatandaşlığa uygun bir yöntem olarak, bütün vatandaşların etnisitelerinden, kimliklerinden, mezheplerinden bağımsız olarak her açıdan eşit olması gerekiyor. Yeni yönetimde bu vizyon var.

YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI

5- Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye’nin normalleşmesi, ülkede güvenliğin sağlanması ve ülkenin yeniden inşası bakımından son derece önemlidir.

6- Bütün yaptırımların bir an önce kaldırılması gerekiyor ki yatırım, finansman, altyapı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin.

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TÜRKİYE DESTEĞE HAZIR

7- Türkiye, yeni dönemde Suriye’nin yeniden yapılanmasında yardım elini uzatmak istemekte ve kurumların ayağa kaldırılmasında yeni yönetimle beraber çalışmaya hazır.

8- Türkiye, Suriye’de devlet kurumlarının yeniden yapılandırılmasına ve kapasite inşasına destek vermeye hazırdır.

SURİYE’YE GERİ DÖNÜŞLER

9- Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için gereken koşulların oluşturulması mühimdir.

10- Bölge ülkeleri ve Avrupa üzerinde yük oluşturan Suriyeli göçmenlerin dönebilmesi için yeniden yapıma bir an önce başlanması gerekiyor, altyapının ayağa kaldırılması gerekiyor

TERÖRİZMLE MÜCADELE

11- DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.

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12- PKK/YPG Suriye topraklarının üçte birini işgal etmekte, kanunsuz bir şekilde enerji kaynaklarının başında oturarak Suriye halkının malını çalmaktadır.

13- PKK/YPG’ye Suriye’de kesinlikle yer yoktur. Suriye; PKK/YPG ve DEAŞ’ı da topraklarında yaşamasına izin vermeyecektir.

DEAŞLILARIN DURUMI

14- Uluslararası sistemin terör örgütünü kullanmak için gerekçe gösterdiği DEAŞ tutukluları meselesinde Suriye’nin yeni yönetiminin inisiyatif alma ve gerekirse bu tutukluları devralma konusunda gerekli girişimi yapabilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.

ESMA ESED NEDEN BOŞANIYOR?

Beşşar Esed ile Esma Esed’in evliliği konusunda birçok söylenti mevcut. Kimine göre İngiliz istihbaratı Esma Esed’i, Şam sarayına sokmak için Beşşar Esed’le evlenmesini istemiş. Kimine göre istenmeyen evlilikten Beşşar Esed de memnun değildir. Çünkü onun gönlünde başka bir kadın vardır.

Artık bunların Şam dedikodusu olmaktan başka bir anlamı kalmadı. Suriye’den kaçan Esed ailesi şimdi Moskova’da kendilerine tahsis edilen istihbarata ait bir konutta yaşamak durumunda. Şehir dışına çıkışları yasak. Yurtdışına kaçırdıkları paralarını kullanmalarına ise izin verilmiyor.

BOŞANMA DAVASI

Bu arada Esma Esed’in boşanma davası açtığı söyleniyor. Kimine göre koltuk gitti aşk bitti. Kimine göre zaten bu zoraki yürüyen bir evlilikti. Bana göre ise Esma Esed yeni bir oyun oynuyor.

Çünkü edindiğim bilgiler ilginç. Esma Esed aynı zamanda İngiliz vatandaşı. Moskova’daki kısıtlı hayattan kurtulup, çocuklarını da alıp Londra’nın özgür ortamında yaşamak istemiş.

“BOŞAN DA GEL”

Bunun için Rusya’daki İngiliz büyükelçiliği ile irtibata geçmiş. Ancak İngilizler, “Esed’den boşan da gel” demişler. Esed soyadını Londra’ya taşımak istememişler.

Esed ailesi Rusya’dan sığınma istediği için Esma Esed istediği anda boşanamıyormuş. Bunun için Rus mahkemelerinde boşanma davası açması gerekiyormuş. Esma Esed de boşanmak için hazırlıklarını yapmış. Rus mahkemeleri boşanmalarına izin verirse Londra’ya gidecekmiş.

İNGİLİZ BANKALARINDAKİ PARALAR

Tabii Esma Esed’in İngiltere’ye gitmek istemesinde sadece Beşsar Esed’e olan aşkının sona ermesi ya da Londra’nın özgür ortamı etkili olmamış.

Esma Esed’in üzerine İngiliz bankalarına yatırılan yüklü miktarda paralar olduğu söyleniyor. Esma Esed, Moskova’da bir sığınmacı olarak kısıtlı imkanlarla yaşamak yerine Londra’da refah içinde yaşamak istiyormuş.

PESKOV’UN AÇIKLAMASI

Kremlin sözcüsü Peskov, Esma Esed’in boşanacağı yönündeki iddiaları reddetti. Rusya’da yaşayacaklarını söyledi. Bu açıklama Rusya’nın boşanmaya izin vermeyeceği ve Rusya’dan ayrılmasını istemediğini gösteriyor.